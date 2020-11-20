手機傳電腦app

有檔案、照片想要「電腦傳手機」、「手機傳電腦」最快的方法是什麼？最近小編發現 CopyPaste.me 線上傳輸工具，只要你有瀏覽器就能夠使用，能夠安全的分享密碼、簡單的分享文字、夠有效率的傳輸，所有資料傳輸皆透過點對點加密，不會被儲存在第三方主機中，完全不需要任何費用，CopyPaste.me 平台所需花費完全由使用者斗內，因此若你也覺得這樣具有高度隱私性、傳檔案又相當便利的平台有幫助到你的話，也可以依自己的能力斗內給對方，維持平台的基本營運。另一款比較知名的跨裝置傳輸是茄子快傳，因為要安裝 App 適合比較需要大量傳輸照片或檔案的情形使用。

手機傳電腦app

進入 CopyPaste.me 首頁就可以看到一個 QRCode，此時拿起手機掃描螢幕，就能夠快速搭起裝置間的橋樑。當然若你不會用 QRCode，選擇 Manually 手動連線也是沒問題的。

手機電腦傳輸app

手機掃描完 QRCode 後，看到上方畫面就代表已經連線完成囉。傳輸選項有三種，分別是密碼、文字及檔案，這邊小編用檔案傳輸來作為示範。

電腦檔案傳到手機ios

點擊 Select file 上傳要傳送的檔案按下 Send 即可送出。上圖是手機畫面，電腦上按下 Share from here 可得到相同的傳輸畫面，不論是電腦傳手機，還是手機傳電腦，完全是一樣的操作。

電腦手機互傳

按下 Send 送出之後，接收端就可以看到檔案已經在畫面上囉，點擊 Download 即可下載。連結替大家準備在下面了，趕快按下去試用全新的檔案傳輸方式吧，不用再用 Email、LINE 傳檔案佔空間啦。

傳送門：CopyPaste.me

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