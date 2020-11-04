因疫情不能出門不得在家工作的朋友們，是否時常感到寂寞呢？由於全球疫情確診病例不斷上升，很多公司都開始讓員工在家上班，所以就有人開發出了「NoisyLoop」15 種環境音效線上播放器，讓你在家也能感受到來自不同環境的人群。在家工作雖然自由，但時間一久真的會有點寂寞，少了一些同事之間的打鬧聲之外，也不能在下班時跟朋友喝兩杯，這時你就可以透過 NoisyLoop 來幫你排解寂寞感，網站中有辦公室、咖啡店、圖書館、巿集、城市街道等15 種環境音，可讓你隨時自由切換，讓你在家也能享受異國風情！想知道其他環境音效網站嗎？可以參考這篇：I Miss The Office 模擬辦公室環境音效

操作很簡單，你只要將 NoisyLoop 網站打開，就可以在首頁中看到 15 種不同場所環境音效，可讓你隨時切換到不同國家之中，像是包括美國紐約廣場、香港街頭、印度火車站、巴拿馬城、華爾街金融中心、曼谷郵局、阿姆斯特丹咖啡館等等，彷彿在家也能親身體驗一邊工作一邊品嘗阿姆斯特丹的咖啡，或是在華爾街金融中心與股票分析師一同忙碌的感覺。

如何聆聽環境音效呢？只要在你想聽的環境音效上，點擊畫面右上方的「播放」按鈕，就可以直接聆聽很簡單吧！這個 NoisyLoop 網站，適合目前因疫情在家工作或是本身就是在家工作的朋友使用，讓你在家中也能感受人群的溫暖！

NoisyLoop：https://noisyloop.com/