你最近有被 LINE 貼圖的全螢幕特效嚇到嗎？那是 LINE 在 7/16 最新推出的「特效貼圖」，「特效貼圖」為聊天室全螢幕背景特效，有聊天室都轟炸的動感效果，目前共有 7 款：熊大、豆卡頻道-萌犬、貓爪抓、米奇、Hello Kitty、史努比、哆啦A夢，每款貼圖價格為新台幣 60 元，想要趕流行在 LINE 上面嚇嚇朋友的話，全新登場的 7 款 LINE 特效貼圖幫大家準備好在下方啦，你身邊若有 Hello Kitty 控、哆啦A夢控的話，趕快將這個好消息分享給他們吧，以下為七款目前支援的 LINE 特效貼圖。你也可以參考：LINE 貼圖打包下載，原始檔案貼圖支援官方 LINE STORE !



LINE 特效貼圖效果預覽

版本限制

須將手機 LINE 更新至 10.11.0 以上版本，電腦版目前無法顯示特效貼圖效果，若接收特效貼圖的 LINE 應用程式為低於 10.11.0 版本或為電腦版 LINE 時，將以全螢幕貼圖顯示。非使用於聊天室時，特效貼圖將以靜態貼圖或全螢幕貼圖顯示，於聊天室中預覽特效貼圖時，動態效果將顯示於畫面最上層，實際傳送後則會顯示於聊天室背景。

1. BROWN & FRIENDS 特效貼圖

下載：BROWN & FRIENDS 特效貼圖

2. 豆卡頻道-萌犬特效貼圖

下載：豆卡頻道-萌犬特效貼圖

3. 貓爪抓 -特效爪抓-

下載：貓爪抓 -特效爪抓-

4. 背景動起來 Mickey Mouse & Friends

下載：背景動起來 Mickey Mouse & Friends

5. 背景動起來 Hello Kitty

下載：背景動起來 Hello Kitty

6. 背景動起來 Snoopy

下載：背景動起來 Snoopy

7. 背景動起來 哆啦A夢

下載：背景動起來 哆啦A夢