LINE 特效貼圖

你最近有被 LINE 貼圖的全螢幕特效嚇到嗎？那是 LINE 在 7/16 最新推出的「特效貼圖」，「特效貼圖」為聊天室全螢幕背景特效，有聊天室都轟炸的動感效果，目前共有 7 款：熊大、豆卡頻道-萌犬、貓爪抓、米奇、Hello Kitty、史努比、哆啦A夢，每款貼圖價格為新台幣 60 元，想要趕流行在 LINE 上面嚇嚇朋友的話，全新登場的 7 款 LINE 特效貼圖幫大家準備好在下方啦，你身邊若有 Hello Kitty 控、哆啦A夢控的話，趕快將這個好消息分享給他們吧，以下為七款目前支援的 LINE 特效貼圖。你也可以參考：LINE 貼圖打包下載，原始檔案貼圖支援官方 LINE STORE !


LINE 特效貼圖效果預覽

版本限制

須將手機 LINE 更新至 10.11.0 以上版本，電腦版目前無法顯示特效貼圖效果，若接收特效貼圖的 LINE 應用程式為低於 10.11.0 版本或為電腦版 LINE 時，將以全螢幕貼圖顯示。非使用於聊天室時，特效貼圖將以靜態貼圖或全螢幕貼圖顯示，於聊天室中預覽特效貼圖時，動態效果將顯示於畫面最上層，實際傳送後則會顯示於聊天室背景。

1. BROWN & FRIENDS 特效貼圖

BROWN FRIENDS 特效貼圖

下載：BROWN & FRIENDS 特效貼圖

2. 豆卡頻道-萌犬特效貼圖

豆卡頻道-萌犬特效貼圖

下載：豆卡頻道-萌犬特效貼圖

3. 貓爪抓 -特效爪抓-

貓爪抓 -特效爪抓

下載：貓爪抓 -特效爪抓-

4. 背景動起來 Mickey Mouse & Friends

背景動起來 Mickey Mouse

下載：背景動起來 Mickey Mouse & Friends

5. 背景動起來 Hello Kitty

背景動起來 Hello Kitty

下載：背景動起來 Hello Kitty

6. 背景動起來 Snoopy

背景動起來 Snoopy

下載：背景動起來 Snoopy

7. 背景動起來 哆啦A夢

背景動起來 哆啦A夢

下載：背景動起來 哆啦A夢

LINE 特效貼圖全新登場，哪 7 款貼圖可以使用？ 相關文章

    li

訪客留言

LINE 特效貼圖全新登場，哪 7 款貼圖可以使用？ 參考資料

你今天用過沒？LINE公布國人最愛用貼圖第1名 | 科技 | 新頭殼 Newtalk
LINE今天公布台灣人「最常使用的貼圖」，第1名是LINE FRIENDS系列中兔兔豎起大拇指比讚；「最常使用的貼圖關鍵字」則是「好」，以白爛貓、卡娜 ...
LINE 「特效貼圖」正式登場，一秒召喚聊天室驚喜！ - LINE購物
LINE 「特效貼圖」正式登場，一秒召喚聊天室驚喜！LINE 台灣於 7/13 舉辦「LINE CONVERGE 2020 年度記者會」 ，當時 LINE 官方就預告將在 7/16 推出全新 LINE 特效貼圖，讓LINE 使用者們在聊天溝通時能展現更多趣味，而今日稍早首批 LINE 特效貼圖也 ...
LINE 貼圖有全新特效玩法！購物、音樂、遊戲三大服務推創新功能 | 自由電子報 3C科技
2020/7/13 · 全新LINE「特效貼圖」登場 預計上線時程：7月下旬 LINE台灣貼圖暨創作者事業部資深總監呂苔君指出，據數據統計，台灣用戶一年平均下載貼圖組數 ...
【LINE App 2019 熱門功能排行榜】跨螢使用、增加工作效率，與 ...
每到年底，LINE的團隊都希望整理一年來台灣用戶喜愛使用的新功能，一方面 ... 目前可以推播的內容新增至7種，包括新聞、天氣、星座、貼圖小舖推薦、 ... 在推出新版的生日賀卡後，新增了多款可愛圖案，且還可以狂按氣球特效， ... 電腦版「聊天訊息強調」(Markdown)這項功能，台灣用戶使用率是所有地區中最高的！
愛用貼圖一年下載18 組，LINE 特效貼圖、貼圖換代幣2.0 將登場
特效貼圖」與「貼圖換代幣2.0」即將登場台灣人愛用貼圖，根據LINE 統計，每位台灣用戶過去 ... 發布時間 : 2020年7月14日01:15 ... 繼訊息貼圖後，LINE 近期將再推出全新的「特效貼圖」，傳送貼圖即可觸發聊天室背景特效，產生絢麗招搖的聲光效果。 ... 者從2019 年的29 萬人增加至目前的45 萬人，年增55%；台灣架上貼圖總數今年更&nbsp;...
全新發佈十五大亮點LINE以數位科技迎接生活新趣 | 史塔夫科技事務所
LINE 台灣於今（13）日舉辦「LINE CONVERGE 2020 年度記者會」，也打破慣例，首度以線上串…
LINE推全新特效貼圖！一鍵傳送聊天室背景「動起來」
2020/7/16 · LINE今(16日)全新的特效貼圖登場，傳出貼圖瞬間會有超可愛的圖示佔據螢幕，而這次有七款人氣貼圖，分別為ROWN &amp; FRIENDS、豆卡頻道萌犬、貓爪抓 ...
花火特效自己來！ LINE首波七款「特效貼圖」全新上線 ...
1 天前 - 每次逢年過節LINE都會推出特效，往往讓用戶愛不釋手，為生活製造出一點驚喜感，因此LINE決定推出全新「特效貼圖」，傳送貼圖即可觸發聊天室背景&nbsp;...
【LINE 動態消息】1招教你隱藏別人的LINE動態消息！不用封鎖別人、動態消息洗版、貼文串 | 奇奇筆記
LINE的預設是只要用戶更換大頭貼，就會自動幫你發動態消息，如果你不想讓別人知道你更換大頭貼，可以參考下方步驟，取消自動發布動態消息這個設定！ 【 設定】→ 【 個人檔案】 【 關閉 自動張貼變更後的個人圖片】，別人就不會一直看到你更換大頭貼的消息啦！
10款拍照APP推薦給你，讓你用手機攝影和拍照都跟專業的一樣 | Tim-小踢開課中
現在大部分的人挑選手機通常第一個就是以照片美不美、影片拍起來好不好看來決定要不要買這台手機，怎麼讓手機攝影起來媲美一般電視上或是Youtube上面看到的等級呢?介紹幾款拍照App幫助你的手機拍出好看的影片，讓你用手機也能當Youtuber