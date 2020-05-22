iOS 13.5

最近因為防疫關係，戴上口罩讓你對 iPhone 臉部解鎖感到困擾嗎？iPhone 臉部解鎖在臉部沒有任何遮檔時，的確非常好用且快速，然而口罩卻成了 Face ID 的大阻礙，蘋果官方推出的 iOS 13.5 更新能夠解決口罩影響臉部辨識的問題，若系統偵測到目前配戴口罩的話，會直接切換到密碼解鎖模式，讓使用者省去多次錯誤後才能輸入密碼解鎖的時間，若你也受 Face ID 和口罩問題困擾，不如試試將手機更新到最新 iOS 13.5 版本吧。

iOS 13.5

iOS 13.5 更新內容：

當您配戴口罩時，iOS 13.5 可在配備 Face ID 的裝置上加速密碼欄位的存取，並且加入「暴露通知 API」以支援公共衛生機構的 COVID-19 接觸追蹤 App。此更新項目也加入了可在「群組 FaceTime」通話中控制視訊圖卡自動突顯的選項，並包含錯誤修正和其他改進內容。

Face ID 和密碼：

  • 當您配戴口罩時，簡化配備 Face ID 的裝置上的解鎖程序
  • 當您配戴口罩時，只要從鎖定畫面的底部往上滑動，即會自動顯示密碼欄位
  • 在 App Store、Apple Books、Apple Pay、iTunes 和其他支援透過 Face ID 登入來進行認證的 App 上也可使用此功能

iOS 13.5 口罩簡化

COVID-19 暴露紀錄：

在你同意的情況下，政府或公共衛生機構 App 可使用暴露通知，來通知是否可能接觸過 COVID-19 患者。

iOS 13.5 暴露通知

COVID-19 接觸追蹤

開啟路徑為設定 > 隱私 > 健康 > COVID-19 暴露紀錄，不過目前台灣並不支援此功能。

FaceTime：
提供選項可控制「群組 FaceTime」通話的自動突顯，這樣當參與者在說話時，不會更改視訊圖卡的大小。

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