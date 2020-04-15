好康的遊戲來了，這次是經典的遊戲 Assassin's Creed II 刺客教條 2，這是一款第三人稱的冒險遊戲，若之前限時免費下載過刺客教條三、刺客教條IV 黑旗、刺客教條：大革命與刺客教條：梟雄的話，那麼對這款遊戲應該不會陌生，遊戲沿襲了第一代，任務數量與種類、可使用武器、戰鬥動作及敵兵種類均有所增加。遊戲增設金錢及買賣系統，並引入城鎮重建及商店投資設定：在修繕刺客基地城鎮中的商店後，主角能以較低價錢購買各物資，同時定期獲得商店的一定利潤。由於記憶追溯機器「Animus」經過改良，因此自本作開始刺客祖先能游泳和潛水。本作擁有更開放的世界觀，城市版圖更大，所有關鍵地標及人物均附有歷史參考資料。

△ 這次限時免費的活動，只到 4/17 的晚上 9 點，所以大家動作要快唷！進入活動頁面後，點選 PC 的大顆按鈕。

△ 登入自己在 UBISOFT 的帳號，若是沒有的話趕快註冊一下就可以了！

△ 這樣就很輕鬆地取得這款遊戲，之後要下載 UPLAY 來啟動。

△ 進入 Uplay 之後應該也可以看到目前刺客教條 2 的活動，點進去後點選立即遊玩。

△ 之後下載遊戲安裝即可，就可以玩遊戲囉！

遊戲畫面參考：













