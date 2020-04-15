刺客教條2免費下載

好康的遊戲來了，這次是經典的遊戲 Assassin's Creed II 刺客教條 2，這是一款第三人稱的冒險遊戲，若之前限時免費下載過刺客教條三刺客教條IV 黑旗刺客教條：大革命刺客教條：梟雄的話，那麼對這款遊戲應該不會陌生，遊戲沿襲了第一代，任務數量與種類、可使用武器、戰鬥動作及敵兵種類均有所增加。遊戲增設金錢及買賣系統，並引入城鎮重建及商店投資設定：在修繕刺客基地城鎮中的商店後，主角能以較低價錢購買各物資，同時定期獲得商店的一定利潤。由於記憶追溯機器「Animus」經過改良，因此自本作開始刺客祖先能游泳和潛水。本作擁有更開放的世界觀，城市版圖更大，所有關鍵地標及人物均附有歷史參考資料。

限時免費：https://register.ubisoft.com/assassins-creed-2/zh-TW

刺客教條2免費下載

△ 這次限時免費的活動，只到 4/17 的晚上 9 點，所以大家動作要快唷！進入活動頁面後，點選 PC 的大顆按鈕。

刺客教條2免費下載

△ 登入自己在 UBISOFT 的帳號，若是沒有的話趕快註冊一下就可以了！

刺客教條2免費下載

△ 這樣就很輕鬆地取得這款遊戲，之後要下載 UPLAY 來啟動。

刺客教條2免費下載

△ 進入 Uplay 之後應該也可以看到目前刺客教條 2 的活動，點進去後點選立即遊玩。

刺客教條2免費下載

△ 之後下載遊戲安裝即可，就可以玩遊戲囉！

遊戲畫面參考：

刺客教條2免費下載
刺客教條2免費下載
刺客教條2免費下載
刺客教條2免費下載
刺客教條2免費下載
刺客教條2免費下載
刺客教條2免費下載

刺客教條 2 限時免費下載，趕快登入 Uplay 來領取永久遊玩 相關文章

訪客留言

刺客教條 2 限時免費下載，趕快登入 Uplay 來領取永久遊玩 參考資料

[限免] 刺客教條大革命 - steam | PTT遊戲區
為了讓大家在重建完成前都能一睹聖母院原貌 刺客教條：大革命限時免費 為期一週 Uplay商店連結 https: ... 175 F 推 ff7forever: 請問這個有需要下載遊戲才能獲得永久免費 的權利嗎？ 04/17 23:21 176 F → ff7forever: 還是只要點進連結 ... ...
歡慶UBI 30 週年，限時免費下載 PC 版《刺客教條 3》 – Ubisoft | Welcome to the official Ubisoft website
Ubisoft 30 周年慶祝活動每月帶來一款免費下載遊戲，而最終壓軸登場的是 Assassin’s Creed III《刺客教條 3》！只要在 2017 年 1 月 4 日前透過 Ubisoft Club 領取，所有玩家均可免費獲得完整版Assassin’s Creed III《刺客教條 3》PC 中文版。 ...
《刺客教條：奧德賽》本周末開放全平台免費玩，想入手正式版還享特價 - 電腦王阿達
2020/3/18 · 《刺客教條：奧德賽》本周末開放全平台免費玩，入手正式版只要 3.3 折 《刺客教條：奧德賽》這款遊戲以西元前五世紀的斯巴達和雅典發生伯羅奔尼撒戰爭的古希臘為舞台，你可以化身傭兵亞歷克西歐斯或卡珊卓，展開一系列的冒險，全新的互動式對話系統讓你的每個選擇 ...
電腦王阿達 | 《刺客教條：梟雄》遊戲限免下載！終生免費遊玩（還有另一款 Faeria 卡牌遊戲也是）
《刺客教條：梟雄》遊戲限免下載！終生免費遊玩（還有另一款 Faeria 卡牌遊戲也是） CP name 電腦王阿達 Reporter Rocky Upload Date &amp; Time 發布時間 2020年2月21
刺客教條3 免費下載只到12月底喔! (3分鐘完成) | 綜合遊戲討論
點選GET YOUR FREE GAME ON PC. 2.同意並取得刺客教條3 免費! 3.如果沒有帳號 ... 你如果沒有UPlay 按右邊下載，如果有你就可以直接透過Uplay 下載來玩囉!!
Ubisoft《刺客教條2》預告限時免費，Uplay登入領取永久保存
1 天前 - 沒有意外的話，Ubisoft 將在本週二（14）於Uplay 平台展開2009 年經典之作《刺客教條2》（Assassin&#39;s Creed 2）限時免費，以及其他作品的特價活動。
[限免] [教學]『刺客教條IV:黑旗』PC版現在下載永久免費遊玩!領取教學在這裡 - 電獺少女
感恩Ubisoft!讚歎Ubisoft! Hello獺友們～綿綿今天要為各位的荷包君捎來一個好消息，Ubisoft繼上次的PC大作看門狗限時免費下載活動後，又來新一波佛心限時免費下載啦！ 本次的禮物是『刺客教條IV:黑旗』，廢話不多說直接進入教學！
《刺客教條 2》Uplay平台限時免費領取中 《刺客教條》系列特價最低2.5折優惠 - Yahoo奇摩遊戲電競
Ubisoft 今（14）於 Uplay 平台開放 2009 年推出的《刺客教條 2》（Assassin’s Creed 2）限時免費，其他《刺客教條》系列也與優惠價進行活動中。《刺客教條2》講的是一則家族、復仇和陰謀的史詩故事，以純樸卻野蠻的文藝復興時代義大利為背景。 ...
《刺客教條：梟雄》限時免費，正式版永久免費下載 - 蘋果仁 - 你的科技媒體
Epic Games 推出限時免費遊戲《刺客教條：梟雄》，只要登入網頁會員並直接點選下載，就可以在 2 月 28 日 12 點前免費完這款經典遊戲！ 進入《刺客教條：梟雄》活動網址，按下「取得」，記得活動時間為 2020 年 2 月 28 早上 12 點之前，在那之前才是免費喔。 ...
「刺客教條：大革命」遊戲免費下載 + 領取教學緬懷巴黎聖母院 | 跳板俱樂部
最近世界大事件莫過於法國巴黎聖母院遭大火燒掉震驚全世界，電玩遊戲公司 Ubisoft 將捐出 50 萬歐元協助重建，還宣布「刺客教條：大革命 Assassin’s Creed Unity」PC 數位版即日起到 4/25 日止為期一周遊戲限時免費下載，電玩迷們別錯過這難得機會。 ...