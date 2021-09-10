Ubisoft 釋出《極地戰嚎 3》限免活動，只要在 9/11 早上 8:30 點前都可領取！

遊戲好康大放送來啦！Ubisoft 這次推出了遊戲大作《極地戰嚎 3》限免活動！從即日起至 2021 年 9 月 11 日 晚上 8:30 點前，只要登入 Ubosoft Connect 遊戲啟動器，就可立即領取原價 NT$540 的《極地戰嚎 3》緊張刺激的開放世界第一人稱射擊遊戲，讓你在神秘又與文明隔絕的熱帶島嶼，你會發現唯一能逃離這黑暗之地的方式，就是必須接受黑暗才能解救朋友，喜歡極地戰嚎系列的朋友，千萬別錯過這次的 Ubisoft 限免活動喔！

《極地戰嚎 3》遊戲介紹

Ubisoft 釋出《極地戰嚎 3》限免活動，只要在 9/11 早上 8:30 點前都可領取！

在《極地戰嚎 3》中玩家化身為傑森（Jason Brody），是一名孤獨身處世界邊緣男子，受困於神秘又與文明隔絕的熱帶島嶼。在這野蠻天堂中只有目無法紀和暴力是既定事實，玩家將支配遊戲事件會在何時何地並用何種方式展開。在這個是非顛倒的世界中，玩家將會劈砍、潛行、引爆和射擊來清出穿越島嶼的道路。

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《極地戰嚎 3》的島嶼會讓玩家身處豐富且絕妙體現的環境當中，充滿可互動的有趣人物、可探索的地點和可投入的激烈戰鬥。

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遊戲中的自然環境是你用來生存工具，即興發揮您的攻擊或欺敵手段，現在開始挖掘出這座受暴力支配的無法紀島嶼的黑暗秘密，設法在槍林彈雨下救出朋友逃出生天，光靠運氣是無法活著離開的喔！

遊戲領取方式

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首先用滑鼠右鍵點擊「Ubisoft Connect」遊戲啟動器，並選擇「以系統管理員身分執行」，還沒下載遊戲啟動器的朋友，請先到 Ubisoft 官網進行下載。

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接著請你輸入你的電子郵件與密碼進行登入。

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接著請直接點擊「FARCRY 3 立即遊玩」。

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接著點選「下載」按鍵，就可將《極地戰嚎 3》永久收藏在遊戲庫，之後想玩就可以隨時開啟遊玩囉！

Ubisoft《極地戰嚎 3》遊戲：https://ubisoftconnect.com/zh-TW/

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