終於等到你啦 ! Ubisoft 開放免費領取 PC 版《湯姆克蘭西：全境封鎖》

好玩的遊戲人人都會期待，Ubisoft 最近推出了「湯姆克蘭西：全境封鎖」限時免費，「湯姆克蘭西：全境封鎖」是一款第三人稱戰術射擊動作角色扮演遊戲，由 Ubisoft Massive、Ubisoft Reflections 和 Ubisoft Red Storm 共同開發，屬於湯姆·克蘭西系列品牌遊戲，遊戲背景敘述在一種毀壞性的流行病使整個城市處於崩潰邊緣之後，國土安全局特工擔當起了拯救倖存者​​的責任。限時免費到 9/8 16:00 前只要登入帳號就能免費領取，喜愛多人槍戰的朋友們趕快跟上！

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故事就在黑色星期五購物季期間，壞人藉由鈔票等媒介散布毀滅性的流行病，讓許多重要設施在黑色星期五這天崩解癱瘓。

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玩家扮演的角色隸屬於一個名為「國土戰略局」（Strategic Homeland Division - SHD，正好與DHS - 美國國土安全部的縮寫相反）的組織，簡稱「The Division」。該組織的目的是要擊退威脅，並用盡一切手段來「調查病毒來源並恢復社會的秩序」，並逐步逼近幕後黑手。在遊戲中玩家將面臨來自人工智慧（AI）敵人（PVE）和其他玩家（PVP）的挑戰，真的是緊張又刺激 !

領取步驟

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首先開啟 Ubisoft 官方網站，點擊畫面中的「PC」來登入 Ubisoft。

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看你直接建立帳戶，還是用下方的平台登入都可以。

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成功登入後，跳出上圖的畫面就代表你領取成功囉！接著你就可以把「UPLAY」下載到電腦中。

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接著開啟「UPLAY」點擊上方的遊戲，進入你的遊戲庫就會看到剛剛你領取的《湯姆克蘭西：全境封鎖》。

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點開《湯姆克蘭西：全境封鎖》就可以將遊戲下載來玩囉 ! 《湯姆克蘭西：全境封鎖》 PC 版，遊戲領取時間只到 9月 8 日下午 16:00 前喔！各位玩家要玩就要趁現在啊 !

限時免費領取：https://register.ubisoft.com/the-division/zh-TW

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