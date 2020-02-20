相信大家電腦內照片很多，多少都會有重複的照片在硬碟內的不同地方，其實除附檔案也是佔據電腦硬碟空間的兇手之一，照次來與大家分享 Duplicate Photo Finder Plus 照款找出重複照片的實用工具，與其說找出電腦裡的重複照片，更深層的意義就是要你好好整理電腦內的檔案，畢竟在經過這款軟體的洗禮之後，會發現真的有很多重複照片存在著，就可以藉此來重新好整理與清理一番，Duplicate Photo Finder Plus 現在正在限時免費當中，收下就對囉！

△ 從活動頁面點選 Download Now Duplicate Photo Finder Plus 10.0 後取得活動的壓縮檔案。

△ 壓縮檔案內包含有安裝檔案與這次的活動序號，文末提供免安裝版，可以直接到文末下載。

△ 開啟軟體後找到下方的「許可證」。

△ 輸入剛剛所取得的活動序號，然後輸入兩次自己的名稱。

△ 接著應該就可以註冊成功囉！

△ 使用前先設定好要掃描的硬碟或是資料夾，右上角可以篩選要掃描的檔案類型，設定好之後就可點選右下角開始搜尋。

△ 掃描後就幫列出搜尋島的重複檔案，接著就看大家要如何整理囉！！！可以直接在列表中勾選然後批次刪除，不過我個人覺得可能還是慢慢整理比較好唷！

https://duplicatefilefinder4pc.com/duplicate-photo-finder-plus.htm

免安裝版：

Duplicate Photo Finder Plus 10.0.7z（GOOGLE下載）

Duplicate Photo Finder Plus 10.0.7z（1DRV下載）

Duplicate Photo Finder Plus 10.0.7z（MEDIAFIRE下載）

Duplicate Photo Finder Plus 10.0.7z（RAPIDGATOR下載）

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