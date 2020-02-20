Duplicate Photo Finder Plus 如何找出重複的照片

相信大家電腦內照片很多，多少都會有重複的照片在硬碟內的不同地方，其實除附檔案也是佔據電腦硬碟空間的兇手之一，照次來與大家分享 Duplicate Photo Finder Plus 照款找出重複照片的實用工具，與其說找出電腦裡的重複照片，更深層的意義就是要你好好整理電腦內的檔案，畢竟在經過這款軟體的洗禮之後，會發現真的有很多重複照片存在著，就可以藉此來重新好整理與清理一番，Duplicate Photo Finder Plus 現在正在限時免費當中，收下就對囉！

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/duplicate-photo-finder-plus-2/

Duplicate Photo Finder Plus 如何找出重複的照片

△ 從活動頁面點選 Download Now Duplicate Photo Finder Plus 10.0 後取得活動的壓縮檔案。

Duplicate Photo Finder Plus 如何找出重複的照片

△ 壓縮檔案內包含有安裝檔案與這次的活動序號，文末提供免安裝版，可以直接到文末下載。

Duplicate Photo Finder Plus 如何找出重複的照片

△ 開啟軟體後找到下方的「許可證」。

Duplicate Photo Finder Plus 如何找出重複的照片 Duplicate Photo Finder Plus 如何找出重複的照片

△ 輸入剛剛所取得的活動序號，然後輸入兩次自己的名稱。

Duplicate Photo Finder Plus 如何找出重複的照片

△ 接著應該就可以註冊成功囉！

Duplicate Photo Finder Plus 如何找出重複的照片

△ 使用前先設定好要掃描的硬碟或是資料夾，右上角可以篩選要掃描的檔案類型，設定好之後就可點選右下角開始搜尋。

Duplicate Photo Finder Plus 如何找出重複的照片

△ 掃描後就幫列出搜尋島的重複檔案，接著就看大家要如何整理囉！！！可以直接在列表中勾選然後批次刪除，不過我個人覺得可能還是慢慢整理比較好唷！

https://duplicatefilefinder4pc.com/duplicate-photo-finder-plus.htm

免安裝版：
Duplicate Photo Finder Plus 10.0.7z（GOOGLE下載）
Duplicate Photo Finder Plus 10.0.7z（1DRV下載）
Duplicate Photo Finder Plus 10.0.7z（MEDIAFIRE下載）
Duplicate Photo Finder Plus 10.0.7z（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：203 KB

限時免費 Duplicate Photo Finder Plus 10.0 如何找出硬碟內的重複圖片？ 相關文章

訪客留言

限時免費 Duplicate Photo Finder Plus 10.0 如何找出硬碟內的重複圖片？ 參考資料

讓 Windows 10 檔案總管比你想像更好用的11條小技巧
2. 把常用資料夾釘選到開始畫面 如果你喜歡把 Windows 10 的開始功能表根據我之前的分享打造成快速工作中心：「這樣開始更好 Windows 10 開始功能表11條密技完全版」，那麼你一定也會喜歡這個技巧。 同樣在任何一個資料夾上點擊右鍵，這次選擇「釘選到開始畫面」， ...
Mac 全新內建 Photos 照片 App 你一定要會的14件事
3. 用觸控手勢瀏覽照片 點擊某張照片兩下，就能打開單張照片的預覽圖，這時候我們一樣可以善用觸控手勢來控制照片瀏覽，雙指放大就是放大照片，兩指在觸控板快速左右滑動 則會切換到上一張、下一張照片。 關於 Mac 的觸控手勢，也歡迎延伸參考：[Mac 新手日記] 讓 ...
Wise Duplicate Finder 中文版– 重複檔案搜尋工具– 中文化天地網
Wise Duplicate Finder 是一款快速而準確的Windows 重複檔案和相片搜尋 ... 可以分析整部電腦或只是一個特定的資料夾，搜尋具有相似或相同內容的檔案。 ... Wise Duplicate Finder is a fast and accurate Windows duplicate file &amp; photo finder, it is ... Find.Same.Images.OK 2.16 免安裝中文版– 找出電腦中的相似圖片. 2019-12-13.
免费的重复文件查找工具-中文版汉化-Fast Duplicate File ...
对于重复文件查找工具来说，一是它能找出的重复文件数，一是完成查找的速度，另外安全性和操作性 ... 小巧好用的Duplicate File Finder Plus（重复文件查找工具）绿色版。 ... Duplicate File Finder Plus限时免费/优惠活动具有时效性，本文发布于5月12日，下载前请留意价格变化。 ... 优秀的查重复图片工具Duplicate Photo Finder Plus.
查找重复或相似的图像FirmTools Duplicate Photo Finder下载 ...
优秀的查重复图片工具Duplicate Photo Finder Plus.特点：+ 比较图片内容，100％ 准确结果+ 高速比较算法，非常快+ 智能选择：自动检查 ... 对于重复文件查找工具来说，一是它能找出的重复文件数，一是完成查找的速度，另外 ... Duplicate File Finder Plus限时免费/优惠活动具有时效性，本文发布于5月12日，下载前请留意价格变化。
刪除重複照片Duplicate Photo Finder Plus - 科技- am730
幸好，軟件「Duplicate Photo Finder Plus」可以掃描硬碟，找出重複影像，再讓用戶決定是否刪除，簡單好用。 下載網址 &middot; news-images. 找到相同照片&nbsp;...
[評測] Synology DS215j (2Bay) 開箱文.使用心得@讓分享照片更簡單 - 簡單生活Easylife
VSO Downloader 網路串流音樂影片檔案軟體下載@最新免安裝中文版 Auslogics Duplicate File Finder 搜尋找出電腦重複檔案專用軟體下載@免安裝版 LINE 電腦版最新免安裝下載 | LINE 手機即時通訊 App @支援語音通話 Shape Collage 免費趣味圖片拼貼軟體 ...
VisiPics v1.31 重複圖片搜尋、比對工具 – 重灌狂人
2013/6/14 更新： 軟體版本更新至 v.131 最新版。 如果你從網路上抓了一堆可愛的圖檔、表情圖示或桌布、照片等要是儲存時沒分類好或時間久了重複抓到同樣的圖檔那該怎麼把重複的照片找出來、刪掉呢？以下介紹的VisiPics是個操作很簡單的免費軟體， ...
免費資源網路社群 – 免費資源指南，每日網路資訊與科技新知
2019/11/12 · 每次在網站要搬移主機或是更新 DNS 對應到其他伺服器，都會碰到要等待網域名稱伺服器暫存更新的問題，雖然管理者可以透過一些方式強制更新電腦上的暫存資料，像是在 Mac 終端機清除 DNS 快取，但在完全更新前網站訪客還是 ...
My Duplicate File Finder 重複檔案圖片影片搜尋、刪除工具 ...
My Duplicate File Finder 是我看過用起來最簡單、操作最簡. ... 碟空間不太夠、想清一清硬碟裡用不到的東西，這時該怎麽找出那些重複的檔案呢？ ... 軟體名稱：My Duplicate File Finder; 軟體版本：1.10; 軟體語言：英文; 軟體性質：免費軟體 ... 56k Photo」製作令人懷念的慢速讀取照片GIF 動圖（iPhone, iPad） &middot; 「Instant&nbsp;...