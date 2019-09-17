限時免費 PDF Replacer 文字取代工具，替換指定文字就是如此簡單

2019-09-17 08:04:41 哇哇

PDF Replacer PDF 文字取代工具

PDF 編輯工具、轉檔工具越來越多，不過若是要取代 PDF 當中的文字就有多了點步驟，PDF 檔案得先轉檔成 Word 檔案，透過取代功能來替換文字，再轉回 PDF 檔案。而 PDF Replacer 就是一款 PDF 的文字替代工具，讓你不用多個步驟就可以完成文字替代的工作，這類專門 PDF 工具我還是第一次碰到，真心覺得是款不錯的小工具，PDF Replacer 有免費版本，不過使用上有所限制，付費版本 29.95 美金可以解除限制，有需求的朋友可以收藏這款工具唷！

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/pdf-replacer-pro-1-1-2/

PDF Replacer PDF 文字取代工具

△ 從活動頁面點選 Download Now PDF Replacer Pro 1.1.2.4 就可以下載到活動的壓縮檔案。

PDF Replacer PDF 文字取代工具

△ 壓縮檔案包含有 PDF Replacer Pro 軟體的安裝檔案與這次的活動序號，這個壓縮檔也可以直接到文末下載唷！

PDF Replacer PDF 文字取代工具

△ 開啟軟體後點選上方選單的 PRO 來升級成專業版。

PDF Replacer PDF 文字取代工具 PDF Replacer PDF 文字取代工具

△ 輸入剛剛壓縮檔案內的序號，送出之後就可以看到註冊成功的訊息囉！

PDF Replacer PDF 文字取代工具

△ 使用方式非常簡單，將要取代文字的 PDF 檔案拖曳到軟體之中。

PDF Replacer PDF 文字取代工具

△ 接著從下方輸入要查找的文字，在輸入替換的文字，右方可以選擇 PDF 的文件範圍，設定好之後就可以開始取代 PDF 當中的文字囉！在這裡也提醒大家一下，很多 PDF 檔案內的文字有可能是圖片的格式，這樣的文字會是無法取代的。再來若是頁面很多的檔案，像是我測試了 400 多頁的 PDF 文件，坦白說透過透過這款工具反而很費時，轉檔成 WORD 替換輸出成 PDF 應該會快速許多，所以或許少頁面的 PDF 文件比較適合唷！

https://pdfreplacer.com/index.html

安裝版：
PDF Replacer 1.1.2.zip（GOOGLE下載）
PDF Replacer 1.1.2.zip（1DRV下載）
PDF Replacer 1.1.2.zip（MEDIAFIRE下載）
PDF Replacer 1.1.2.zip（RAPIDGATOR下載）
PDF Replacer 1.1.2.zip（本站下載）
檔案大小：49.75 MB

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