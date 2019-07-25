動漫風格的女生總是漂亮又性感，雖然脫離了真實，但還是充滿戀愛的感覺，難道只能愛慕別人製作出來的卡通女性嗎？現在大家可以透過 Waifu Labs 動漫風格女友產稱器來製作自己的女友、女王或是老婆？這個產生器還頗強的，可以選定自己喜愛的風格，再去選定膚色、裝扮，最後決定動作，真的可以打造自己獨一無二的動漫風格女友，想要製作的人可以自己玩玩看唷！

Waifu Labs 動漫風格女友產稱器：https://waifulabs.com/

△ 進入頁面之後點選右方的 MEET YOUR DREAM WAIFU 開始製作。

△ 第一個步驟就是先選定自己喜愛的風格樣式，一個畫面有 16 種可以選，多少都會有喜歡的吧？若是都沒有喜愛的，可以點選右下角的 Refresh the grid 重新顯示新的風格，選定之後繼續下一步。

△ 接下選擇喜愛的顏色風格，這個就純粹個人喜好，當然要打造特別一點的也是可以，也是選定後繼續下一步。也可以選取大圖下方的 Keep this girl and skip this step 維持目前樣貌繼續下一步。

△ 人物風格和膚色選定之後，接下來選擇裝扮，不同裝扮下膚色、眼睛、髮型還是會有一點改變，雖然還不到都還是同一個人的感覺，不過我覺得還可以接受。也可以選取大圖下方的 Keep this girl and skip this step 維持目前樣貌繼續下一步。

△ 最後就是選擇人物的動作與表情，自己的女友就打造完成囉！也可以選取大圖下方的 Keep this girl and skip this step 維持目前樣貌繼續下一步。

△ 點選 Download this girl 就可以把圖片下載，不過還是有浮水印的。

△ 可以自己取個名字與自己的信箱做關聯，只是這功能目前用途不大，也不會寄信到信箱。

△ 能印刷成實際的產品然後寄送，這真的還不錯，可以非常的宅！哈哈！只是只能寄送美國與加拿大。

總之大家自己試試看囉！！！Waifu Labs 動漫風格女友產稱器：https://waifulabs.com/