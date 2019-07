動漫風格的女生總是漂亮又性感,雖然脫離了真實,但還是充滿戀愛的感覺,難道只能愛慕別人製作出來的卡通女性嗎?現在大家可以透過 Waifu Labs 動漫風格女友產稱器來製作自己的女友、女王或是老婆?這個產生器還頗強的,可以選定自己喜愛的風格,再去選定膚色、裝扮,最後決定動作,真的可以打造自己獨一無二的動漫風格女友,想要製作的人可以自己玩玩看唷!

Waifu Labs 動漫風格女友產稱器:https://waifulabs.com/

△ 進入頁面之後點選右方的 MEET YOUR DREAM WAIFU 開始製作。

△ 第一個步驟就是先選定自己喜愛的風格樣式,一個畫面有 16 種可以選,多少都會有喜歡的吧?若是都沒有喜愛的,可以點選右下角的 Refresh the grid 重新顯示新的風格,選定之後繼續下一步。

△ 接下選擇喜愛的顏色風格,這個就純粹個人喜好,當然要打造特別一點的也是可以,也是選定後繼續下一步。也可以選取大圖下方的 Keep this girl and skip this step 維持目前樣貌繼續下一步。

△ 人物風格和膚色選定之後,接下來選擇裝扮,不同裝扮下膚色、眼睛、髮型還是會有一點改變,雖然還不到都還是同一個人的感覺,不過我覺得還可以接受。也可以選取大圖下方的 Keep this girl and skip this step 維持目前樣貌繼續下一步。

△ 最後就是選擇人物的動作與表情,自己的女友就打造完成囉!也可以選取大圖下方的 Keep this girl and skip this step 維持目前樣貌繼續下一步。

△ 點選 Download this girl 就可以把圖片下載,不過還是有浮水印的。

△ 可以自己取個名字與自己的信箱做關聯,只是這功能目前用途不大,也不會寄信到信箱。

△ 能印刷成實際的產品然後寄送,這真的還不錯,可以非常的宅!哈哈!只是只能寄送美國與加拿大。

