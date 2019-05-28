Dell Precision 5000 與 7000 系列行動工作站，首先來看看 Dell Precision 5540，搭載最高 Intel Xeon E 或第 9 代 Intel Core 8 核心處理器、4TB 、NVIDIA Quadro T2000 ( 4GB ) 專業級顯卡，是 Dell 最輕薄的 15 吋行動工作站。接下來是 Dell Precision 7740，搭載 Intel Xeon E 或第 9 代 Intel Core 8 核處理器、128GB ECC 記憶體、PCle SSD 儲存容量（最高達 8TB）、NVIDIA Quadro RTX 專業顯示卡、17.3 吋 UltraSharp UHD IGZO 螢幕（100% Adobe RGB 色域顯示）。

Dell Precision 7540 - 戴爾最強大 15 吋行動工作站

△ Dell Precision 7540 搭載最高 Intel Xeon 處理器、NVIDIA Quadro RTX 3000 ( 6GB ) 顯卡、6TB 儲存空間、128GB 記憶體，提供 UHD HDR 400 等 15.6 吋螢幕選項，只需要一條 DisplayPort 1.4 連接埠，及可支援最高達 8K 的解析度來開發或分析細節內容。是 Dell 最小的 VR ready 與 AI Ready 行動工作站，能完成最嚴苛的工作負載量。

另外對於更高階工作量的使用者來說，搭載 17.3 吋的 Precision 7740 可以輕鬆滿足需求，最高支援最新的 Intel Xeon E 或第 9 代 Intel Core 8 核處理器，同時具備最大 128GB ECC 記憶體及 PCIe SSD 儲存容量 （最高 8TB）。新一代 NVIDIA Quadro RTX 專業顯示卡透過 AI 繪圖加速器，支援「即時光線追蹤」，還可以選配下一代 AMD Radeon Pro。

Dell Precision 5540 - Dell 最輕薄 15 吋行動工作站

△ Dell Precision 5540 重量只有 1.77 公斤起，最高搭載 Intel Xeon E 或第 9 代 Intel Core 8 核處理器，及最高具備 NVIDIA Quadro T2000 ( 4GB ) 專業級顯卡。在 14 吋機身中藏有 15.6 吋的 InfinityEdge 極窄邊框螢幕，這樣輕薄的機身下，最高還可擁有最高 4TB 超大儲存空間、64GB 記憶體，使用者可以輕鬆快速存取、傳輸 3D 影像、影片等大型檔案。

Dell Precision 5540 螢幕擁有驚艷的對比度，並支援觸控功能，螢幕可選擇 UHD 畫質的 100% Adobe RGB 色域顯示顯示螢幕，或是全新 100% DCI-P3 色域顯示的 OLED 螢幕，可以滿足影像工作者、設計師、攝影師對細節的挑惕要求。

上市資訊

- Dell Precision 5540、7540 及 7740 行動工作站，將於 7 月上旬起在 Dell.com 開賣

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