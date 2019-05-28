2019 Computex 台北國際電腦展中，Dell 推出重新設計全新 XPS 13 二合一筆電，搭載第 10 代 Intel Core 處理器、Intel 動態功耗調節技術、16:10 極窄邊框螢幕、HDR400 認證的 UHD+ 面板與 Dolby Vision 超鮮明畫質技術，畫面比起前代增加了 7% 的觀看體驗、厚度較前代減少了 8%。XPS 15 則搭載最新第 9 代 Intel Core 最高可達 8 核 i9 處理器、最高 NVIDIA GeForce GTX 1650 顯卡，無論是影像設計、攝影、剪片都有流暢的創作體驗。

全新 XPS 13 二合一筆電

△ XPS 13 二合一筆電，搭載第 10 代 Intel Core 處理器、Intel 動態功耗調節技術、16:10 極窄邊框螢幕、HDR400 認證的 UHD+ 面板與 Dolby Vision 超鮮明畫質技術。

△ 全新顯示器透握 FHD+ 和 UHD+ 選項提供更高的色彩準確度、解析度，畫面細節精確、影像更銳利，此外同樣採用 Eyesafe 顯示器技術，有效減少藍光輻射的前提下，同樣保有螢幕的鮮明色彩，不會因為藍光，犧牲了螢幕該有的顏色。

△ 極窄邊框設計，增加了 7% 更大的觀看體驗，螢幕上方為 Dell 創新的網路攝影鏡頭，是 Dell 目前為止所設計最精小的筆電鏡頭。

△ 全新 XPS 13 二合一機種，外觀上較前一代減少了 8% 的厚度，側邊採用 CNC 車床加工鋁合金及高度拋光鑽石切割，搭配第五代康寧大猩猩玻璃等。Dell 將散熱設計進行改造，無風扇設計升級至主動冷卻 15W 設計，可為高階處理器有效降溫，讓效較前一代提升 2.5 倍。

全新 XPS 15

△ 全新 XPS 15 配備 UltraSharp 4K Ultra HD ( 3840 x 2160 ) InfinityEdge 15.6 吋觸控螢幕，擁有極致高亮度、飽滿色彩、精緻細節，此外也提供 OLED 選項，OLED 自體發光的特色，可完美呈現黑色效果，讓對比度更強、內容更鮮明、色域更廣（100% DCI-P3）。4K 螢幕搭配 Dolby Vision，讓影像亮度最高增加 40 倍、暗度加深 10 倍，畫面更精緻、更逼真。

此外搭載高端網卡 Killer AX1650，其採用 Intel Wi-Fi 6 晶片組，就算在市區等較擁擠的環境，跟前一代比起來，傳輸速度提升了 3 倍。Dell XPS 15 搭載：64GB 記憶體、2TB PCIe SSD、最新第 9 代 Intel Core 最高可達 8 核 i9 處理器、最高 NVIDIA GeForce GTX 1650 顯卡，是一天擁有高效能、高續航的同類型最小 15.6 吋筆電之一。

Inspiron 15 7000 效能更大、風格獨具

△ Inspiron 15 7000 是一款主打效能的超輕量筆電，搭載最高 8 核心第 9 代 Intel Core H 處理器、最高 16GB DDR4 記憶體及 NVMeSSD、GTX 1650 顯卡等，並且在電源鍵中整合了「指紋辨識」功能。具備 Adaptive Thermal 技術，可偵測筆電目前是在腿上還是桌上，根據不同的放置位置來改變散熱設定，除了雙熱導管、風扇與下沈式承軸之外，還能透過將熱氣從隱藏在承軸內的散熱器孔排出，讓筆電有良好的散熱效果、維持低溫不影響效能。

△ Inspiron 13 5000 搭載 13 吋螢幕，主打方便攜帶，採用鋁合金材質、及窄邊框設計，觸控板周邊使用鑽石切割，有白金銀、丁香紫等現代化的顏色，此外 Inspiron 具有 Micro SIM 插槽，就算沒有 Wi-Fi 也不受影響，使用者可以隨時隨地工作、看影片。

Inspiron AIO 一體機，家用、辦公完美平衡

△ Inspiron 24 5000 AIO 及 Inspiron 27 7000 AIO 採用 InfinityEdge 及 23.8吋、27 吋 FHD 1080P 螢幕，畫面細膩鮮明同樣是它的特色，此外也具備彈出式網路攝影鏡頭。兩款機種在螢幕下方皆具有內建前置喇叭、Dell Cinema 等。處理器上採用 Intel Core i3、i5 或 i7，以及選配的 NVIDIA MX 110 獨立顯卡，不管是看 Netflix 影集、商務辦公、家用文書都是最佳的選擇。

上市資訊

- Dell XPS 13 二合一筆電將於 7 月 10 日上市

- Dell Inspiron 13 5000 已上市

- Dell Inspiron 15 7000 已上市

- Dell Inspiron 24 5000、Dell Inspiron 27 7000 AIO 將於 7 月 26 日上市

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