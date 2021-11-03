ASUS Vivobook 13 Slate OLED 鍵盤

華碩於台灣時間 11/3 晚間 11 點舉行《WOW THE WORLD》線上新品發表會，發表 ASUS Vivobook 13 Slate OLED 全新二合一筆電，搭載 13.3 吋 OLED Dolby Vision 觸控螢幕（16:9）、可拆卸式全尺寸鍵盤、Intel 四核心 3.3GHz 處理器、5MP 及 13MP 雙鏡頭，支援 ASUS Pen 2.0，將率先於美國市場上市，儲存空間配置 4GB + 128GB SSD，售價美金 599 元 ( 換算新台幣約 16,680 元 )。

外觀

ASUS Vivobook 13 Slate OLED 機身

ASUS Vivobook 13 Slate OLED 擁有 7.9 mm 超薄機身，機身重量只有 785g。

ASUS Vivobook 13 Slate OLED 鍵盤

鍵盤的部分採用全尺寸鍵盤，按鍵鍵帽尺寸為標準 19.05×19.05mm，鍵程為 1.4mm，按鍵高度 0.2 mm。觸控板則為 128 x 64 mm，放大了將近 50% 左右的大小。

Vivobook 13 Slate OLED 充電

側面具備耳機孔、USB-C 3.2 兩個、MicroSD 讀卡機。

效能

Vivobook 13 Slate OLED 處理器

ASUS Vivobook 13 Slate OLED 搭載 Intel 四核心 3.3GHz 處理器，支援 Intel Bridge 技術，讓 Android App 可以輕鬆在 Windows 11 中運行。儲存空間的部份記憶體為 4 GB LPDDR4X RAM，最高可升級至 8GB。以及 128 GB PCIe Gen 3.0 x4 SSD，最高可升級至 256GB。

螢幕

Vivobook 13 Slate OLED 螢幕

ASUS Vivobook 13 Slate OLED 螢幕為13.3 吋 OLED Dolby Vision 觸控螢幕，螢幕比例為 16:9，表面採用康寧大猩猩玻璃覆蓋，且螢幕經過抗指紋塗層處理，色彩的部分支援 100% DCI-P3 廣色域，經過 PANTONE 認證、德國萊因低藍光認證。

螢幕峰值亮度可達 550 nits，具備 10.07 億色彩，擁有 0.2 毫秒超低螢幕反應時間。

續航

Vivobook 13 Slate OLED 續航

ASUS Vivobook 13 Slate OLED 採用 50Wh 大電池容量，充飽電後最高續航可達 9.5 小時，支援 65W 快充，沒電後只需充電 39 分鐘即可充電至 60%，如果真的沒電也能透過 USB-C 讓行動電源幫電腦充電。

ASUS Pen 2.0

支援 ASUS Pen 2.0 不論畫畫、寫字、筆記通通沒問題，ASUS Pen 2.0 支援 4096 階感壓、筆尖壓力 5～350 g，採樣率達 266Hz。

ASUS Pen 2.0

ASUS Pen 2.0 透過藍牙配對，採用 USB-C 充電，充滿電可使用 140 小時。並且有 4 種筆尖可以替換，從顏色淺到淡分別為 2H、H、HB 及 B。

上市及售價資訊

Vivobook 13 Slate OLED 上市資訊

ASUS Vivobook 13 Slate OLED 將率先於美國市場上市，儲存空間配置 4GB + 128GB SSD，可升級至 8+256GB，售價美金 599 元 ( 換算新台幣約 16,680 元 )。

https://www.asus.com/Laptops/For-Home/Vivobook/Vivobook-13-Slate-OLED-T3300/

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