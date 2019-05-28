伊波拉浩劫播放時間 頻道整理 線上看，國家地理頻道迷你影集

2019-05-28 18:00:29 9M87

伊波拉浩劫播放時間

伊波拉病毒有多可怕？它是一個致死率 90%、沒有治療方式、也沒有疫苗可以預防的世紀病毒，或許在台灣不是疫區所以我們沒有感覺，但是自從在剛果爆發之後，已經超過 1200 人死亡，而國家地理頻道的迷你影集「伊波拉浩劫」將於  5/28 首播，至 5/30 止，揭露破天荒世紀病毒爆發的真相，這邊幫大家整理了「伊波拉浩劫」播放時間、播放頻道，下班如果沒事的話，一起來追劇啦！

「伊波拉浩劫」預告

「伊波拉浩劫」哪裡看？

- 5/28 晚上 10 點 有線電視 18 台
- 5/28 晚上 11 點 MOD 250 台

*目前無線上看正版觀看來源

「伊波拉浩劫」播放時間

- 5.28（二）播出 1、2 集
- 5.29（三）播出 3、4 集
- 5.30（四）播出 5、6 集

伊波拉浩劫

△ 《伊波拉浩劫》改編自理查普雷斯頓（Richard Preston）暢銷二十年的科普經典，史蒂芬金評論為「畢生讀過最駭人的事件，而且愈讀愈駭人。」

伊波拉浩劫播放時間

△ 劇情描述來自中非雨林的高感染性致命病毒伊波拉，死亡率達 90％，1989年11月它從雨林深處步步逼近擁擠的都會區，而病毒研究中心暗潮洶湧的情況，讓全球危機一觸即發。一群勇敢的科學家和士兵不顧生命危險，尋求控制這種致死病毒的方法。

伊波拉浩劫播放頻道

△ 國家地理頻道於 5 月 28 晚上 10 點首播，連續三個晚上，每晚播出兩集。大家準備好了嗎，準備來面對這場世紀病毒！

國家地理頻道：伊波拉浩劫

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訪客留言

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应该短时间想不到什么影集来雷人了吧? .... 亚洲也有不少先进国家比方新加坡日本南韩俄罗斯是台湾人太先进了走在时代潮流 ... [问卦] 有没有大型电玩没落的八卦 ..... 大家早安: 伊波拉病毒在有纪录疫情是在1976年在苏丹: 病毒所导致的出血热死亡率 ...... 高雄市长韩国瑜，参加2020国民党总统提名初选，但网友整理列表发现，从2018&nbsp;...
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