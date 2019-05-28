伊波拉病毒有多可怕？它是一個致死率 90%、沒有治療方式、也沒有疫苗可以預防的世紀病毒，或許在台灣不是疫區所以我們沒有感覺，但是自從在剛果爆發之後，已經超過 1200 人死亡，而國家地理頻道的迷你影集「伊波拉浩劫」將於 5/28 首播，至 5/30 止，揭露破天荒世紀病毒爆發的真相，這邊幫大家整理了「伊波拉浩劫」播放時間、播放頻道，下班如果沒事的話，一起來追劇啦！

「伊波拉浩劫」預告

「伊波拉浩劫」哪裡看？

- 5/28 晚上 10 點 有線電視 18 台

- 5/28 晚上 11 點 MOD 250 台

*目前無線上看正版觀看來源

「伊波拉浩劫」播放時間

- 5.28（二）播出 1、2 集

- 5.29（三）播出 3、4 集

- 5.30（四）播出 5、6 集

△ 《伊波拉浩劫》改編自理查普雷斯頓（Richard Preston）暢銷二十年的科普經典，史蒂芬金評論為「畢生讀過最駭人的事件，而且愈讀愈駭人。」

△ 劇情描述來自中非雨林的高感染性致命病毒伊波拉，死亡率達 90％，1989年11月它從雨林深處步步逼近擁擠的都會區，而病毒研究中心暗潮洶湧的情況，讓全球危機一觸即發。一群勇敢的科學家和士兵不顧生命危險，尋求控制這種致死病毒的方法。

△ 國家地理頻道於 5 月 28 晚上 10 點首播，連續三個晚上，每晚播出兩集。大家準備好了嗎，準備來面對這場世紀病毒！

國家地理頻道：伊波拉浩劫