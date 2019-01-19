△ 根據趨勢科技資料顯示，Mongo Lock 會掃描電腦中的各種常用資料夾，包含：「桌面」、「文件」、「最近」、「影片」等，然後刪除這些資料夾中的檔案並格式化可備份的硬碟，而這些被移除的資料將會被備份到 HTTPS 協定的網址上，受害者需在一天內支付 0.1 比特幣將這些資料贖回，而且中毒後的電腦就算已經斷開網路連線，病毒仍然會持續刪除檔案。
圖片來源：BLEEPINGCOMPUTER
△ 勒索病毒目前仍然主要以攻擊企業為主，將目標瞄準能夠始其獲利最大化的產業，例如 Ryuk 勒索病毒最近就讓美國主要報紙印刷公司 Tribune Publishing 及 Los Angeles Times 停擺，據趨勢科技追蹤，懷疑這些勒索病毒幕後的網路犯罪份子，持續把目標設定在大企業中，因此企業應該更重視、重新檢視公司的資安，避免因為感染勒索病毒而遭受更大的損失。
面對勒索病毒，我該怎麼做？
對於勒索就像對疾病一樣，預防總是勝於治療，早一步自己備分不用花錢，晚一步就當作是勒索軟體「強制」消費，幫你備份，你付他錢，所以如果能提早備份的話，根本不必擔心勒索軟體的到來，就算真的不幸感染的，我們自己早已備份，因此這邊幫大家準備了 5 個備份軟體，以備不時之需，請參考使用：
我目前最推薦的 Active Backup for Business 全機備份方案，我現在就是利用這方式在備份電腦！
EASEUS Todo Backup 主要的功能項目包含了硬碟/磁區備份、檔案備份、系統備份與 Smart 備份四種。
Redo Backup 採用光碟或是USB開機，能備份整顆硬碟或是磁區，當發生作業系統無法使用時，不妨透過這樣的工具先將硬碟完整備份一次。
Ashampoo Backup 2018 支援硬碟、磁碟區的備份，基本的全備份、差異備份與增量備份功能都不缺，具備有排程備份功能，也具備有備份版本控管。
https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/ransomware-mongolock-immediately-deletes-files-formats-backup-drives