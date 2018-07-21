小米 Max 3 規格資訊，售價人民幣 1699 就能擁有，5500 mAh 超大電池怪物，台灣上市再等等！

2018-07-21 04:04:32 9M87
小米Max3 規格售價整理

小米Max 3 正式發表，主打超大續航力、超大螢幕的 Max 3 搭載高通 S636 行動平台、6.9 吋 FHD＋螢幕、5500 mAh 電池容量，支援 QC 3.0 快充，顏色共有曜石黑、夢幻金、深海藍 3 種款式，分為 2 個版本，分別是 4GB＋64GB 及 6GB+128GB 兩種版本，售價分別為人民幣 1699（台幣約 7700 元）及人民幣 1999 元（台幣約 9100 元），7/20 於中國正式開賣，這電池容量擁有 5500  mAh 比某些小型的行動電源還大了呢！


小米Max3 規格售價整理
△ 全金屬機身的小米 Max 3 深海藍，後置指紋辨識，支援 4G 雙卡雙待，支援 microSD 擴充，18:9 巨無霸全面屏螢幕，比上一代提高 6.5% 屏占比，6.9 吋的螢幕，卻只有 6.3 吋手機的大小，單支手就可以掌握。

小米Max3台灣

△ 擁有超大螢幕與超大電池容量外，在拍照方面，Max 3 是雙鏡頭配置，搭載了 1200+500 萬畫素主鏡頭、光圈 f/.9、LED 閃光燈、Dual PD 雙核急速對焦 ; 自拍鏡頭則是 800 萬畫素光圈 f/2.0、柔光燈，在軟體上擁有 Ai 美顏、Ai 場景辨識、Ai 人像模式、Ai 物體識別、Ai 臉部辨識解鎖。

小米Max3 什麼時候賣

△ 5500 mAh 的超大電池容量，可以連續播放離線影片 17 小時、玩遊戲 10 小時、離線音樂 233 小時、超長待機 474 小時！

小米Max3 上市時間

△ 雙功效立體聲喇吧，聽音樂、看電影，不只擁有大螢幕的視覺享受，連具有層次感的聽覺也照顧到了，可以說是影音享受的第一選擇！小米 Max 3 擁有兩種版本 4GB＋64GB 及 6GB+128GB，售價分別為人民幣 1699（台幣約 7700 元）及人民幣 1999 元（台幣約 9100 元）。

小米Max 3 規格

處理器 高通 S636 行動平台
記憶體與儲存空間 4GB+64GB
6GB+128GB
電池 5500mAh
QC 3.0 快充
螢幕 6.9 吋 18:9 2160 x 1080 FHD+ 螢幕
主鏡頭 1200+500 萬畫素雙鏡頭
1.4μm 大畫素
f/1.9 光圈
自拍鏡頭  800 萬畫素
1.4μm 大畫素
f/2.0 光圈

小米官網：小米 Max 3

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