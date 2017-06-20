圖片拼貼應該是近年來大家所擅長的，這次來分享電腦版的 MediaHuman Collagerator，手機上太多拼貼的 APP 了，不過手機上拼貼大多無法儲存成高畫質的圖檔，都以網路社群分享的畫質與大小為主，若是希望能有畫質好的大圖拼貼，或許還是得透過電腦工具，再也不用在小小的手機螢幕那樣製作，雖然說 MediaHuman Collagerator 在風格上無法那麼花俏，但是有質感的圖片拼貼也算是很容易製作的唷！
再來選擇拼貼的樣式，基本上就是相片亂擺、整齊的與有邊框的，直式橫式與圖片大小比例都可以自己調整。
將要編輯的圖片通通加入（或是拖曳）到軟體視窗內即可，就會將所有圖片自動配置完成，拖曳圖片就能直接調整圖片位置的配置。
點一下圖片可以調整在框框內的位置、大小或是旋轉，滑鼠在正中央時是移動，稍微在旁邊時就能放大與旋轉。
右側 Theme 的部分可以調整間距大小、陰影、邊框大小與背景等等。
完成之後就可以 Export 輸出成圖檔，輸出成 JPG 時無法調整圖片品質，建議可以先輸出成 png 圖檔在自己轉成常用的 JPG 格式唷！
http://www.mediahuman.com/collagerator/
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