Apple 蘋果公司於 2022 年台灣時間凌晨 2 點舉行春季蘋果線上發表會，會中最大亮點為推出搭載 A15 晶片的 iPhone SE 以及效能超極強悍搭載 M1 Max 和全新 M1 Ultra 晶片的桌機 Mac Studio 及 Studio Display 螢幕。此外 iPhone 13 Pro 推出全新顏色：松嶺青色，並且 iPhone 13 也推出了綠色，大家關心的平板也推出搭載 M1 晶片的全新 iPad Air，如果你沒有熬夜觀看發表會的話，以下為 2022 蘋果春季發表會 5 大重點懶人包：



1. M1 Ultra 最強大的個人電腦晶片

M1 Ultra 使用 Apple 的創新封裝架構 UltraFusion 連結兩顆 M1 Max 晶片的裸晶，建構出系統單晶片 (SoC)，全新 SoC 滿載 1,140 億個電晶體，是個人電腦晶片歷來最多。M1 Ultra 可配置高達 128GB 的頻寬，低延遲統一記憶體可配備 20 核心 CPU、64 核心 GPU 和 32 核心神經網路引擎。

UltraFusion 架構

UltraFusion 封裝架構連結兩顆 M1 Max 裸晶、M1 Ultra 的強大 CPU、巨大的 GPU、出色的神經網路引擎、ProRes 硬體加速，以及極大的統一記憶體，不僅讓 M1 系列變得完整，更是全球最強大、最厲害的個人電腦晶片。不論你是工程師需要強大的性能、需要大型 3D 算圖環境或是專業影片製作人需要轉碼到 ProRes，速度提升比先前配備 28 核心與 Afterburner 加速卡的 Mac Pro 快上 5.6 倍。

提升性能最常見的方法是用主機板連接兩顆晶片，但通常會產生相應的龐大代價，包括延遲變高、頻寬降低，以及耗能增加。然而，Apple 的創新 UltraFusion 採用矽中介板連接這些晶片，可同時傳遞超過 10,000 個訊號，提供每秒 2.5TB 的超低延遲和處理器間頻寬，是業界頂尖多晶片互連技術頻寬的 4 倍以上。這使得 M1 Ultra 可以有效運作，並被軟體視為單一晶片，開發人員因此無須重寫程式碼就能充分發揮其性能，可說是前所未有的空前創舉。

性能表現

M1 Ultra 搭載空前強大 20 核心 CPU，包括 16 個高性能核心，以及 4 個高節能核心，帶來比同功率範圍內最快的 16 核心桌上型 PC 晶片高出 90% 的多執行緒性能。此外，M1 Ultra 只需使用比 PC 晶片少 100 瓦的功耗，就能達到 PC 的峰值性能。驚人的效率意味著更低的能耗，風扇可安靜運作，即便是以 Logic Pro 這類 App 來進行繁重的工作流程，如處理大量虛擬樂器、音訊外掛程式和效果也是如此。

為滿足最密集的繪圖處理需求，如 3D 算圖和複雜的圖像處理，M1 Ultra 搭載了 64 核心 GPU，是 M1 的 8 倍，性能比市面上頂尖的 PC GPU 還快，功耗卻少了 200 瓦。

Apple 的統一記憶體架構也因 M1 Ultra 而升級。記憶體頻寬增加至每秒 800GB，是上一代桌上型 PC 晶片的 10 倍以上，M1 Ultra 也能配置 128GB 的統一記憶體。與容量高達 48GB、最強大的 PC 顯示卡相比，M1 Ultra 的繪圖記憶體無可匹敵，並可支援大量使用 GPU 的工作流程，例如複雜的 3D 幾何圖形及大量場景算圖。

M1 系列的每種晶片，包括 M1、M1 Pro、M1 Max 和最新的 M1 Ultra。

M1 Ultra 的 32 核心神經網路引擎每秒運算次數可達 22 兆，就連最具挑戰性的機器學習 (ML) 任務也能高速達成。此外，M1 Ultra 的媒體引擎性能是 M1 Max 的 2 倍，帶來前所未有的 ProRes 影片編碼和解碼通量。事實上，搭載 M1 Ultra 的全新 Mac Studio 能播放高達 18 道的 8K ProRes 422 影片，其他晶片望塵莫及。M1 Ultra 也整合 Apple 自訂技術，例如可以驅動多部外接顯示器的顯示引擎、整合式 Thunderbolt 4 控制器，以及一流的安全防護，包括 Apple 最新的「安全隔離區」、硬體驗證安全開機，以及執行期間的防漏洞技術。

2. 搭載 M1 晶片的全新 iPad Air

Liquid Retina 螢幕及 Touch ID

全新機型更備有五種亮麗外觀：太空灰色、星光色、粉紅色、紫色和令人驚豔的全新藍色。iPad Air 具備 10.9 吋 Liquid Retina 顯示器，擁有 380 萬像素，採用 500 尼特亮度、全平面貼合顯示、P3 廣色域、「原彩顯示」與抗反射鍍膜等先進技術，帶來身歷其境的視覺體驗。

iPad Air 配備 Liquid Retina 顯示器，橫向立體聲揚聲器帶來更寬廣的立體聲，提供絕佳的電影觀賞體驗。Touch ID 置於 iPad Air 的頂端按鈕，一如既往地易於使用，並提供使用者熟知且喜愛的安全認證功能，可以解鎖 iPad Air、登入 App 或使用 Apple Pay。

性能

iPad Air 搭載突破性的 M1 晶片，效能大幅提升，能應付最耗能的 App 和工作流程，能源效率傑出，電池續航力可達一整天。與前一代 iPad Air 相比，8 核心 CPU 的效能提升最高可達 60%，8 核心 GPU 的繪圖效能則最高可提升快達 2 倍。16 核心神經網路引擎結合 CPU 和 GPU，能處理進階的機器學習 (ML) 功能，帶來更上一層樓的體驗。從編輯多道 4K 影片、遊玩需要密集圖像處理的遊戲，到用 3D 重新設計房間、享受更真實的擴增實境 (AR)，M1 的效能讓使用者能透過 iPad Air 實現更多事情。

USB-C 連接埠比上一代速度提升最高可達 2 倍，數據傳輸速度每秒可達 10Gbps，因此能更快匯入大型照片和影片。連接埠讓 iPad Air 與豐富的 USB-C 配件生態系統相連，包括相機、外部儲存空間和最高達 6K 的顯示器。

5G 讓 iPad Air 峰值網路速度在理想情況下最高可達 3.5 Gbps，eSIM 和 Wi-Fi 6 為 iPad Air 帶來絕佳彈性，能在使用者需要時提供網路連線，包括存取檔案、備份資料、與同事聯絡，或與家人朋友透過「同播共享」觀看電影等各式情境。

價格與上市資訊

全新 iPad Air 將於日後在台灣上市。 3 月 11 日 (星期五) 起，在 apple.com/tw/store 以及包括美國在內的 29 個國家和地區的 Apple Store app 開始接受訂購，並自 3 月 18 日 (星期五) 開始供貨。

iPad Air Wi-Fi 機型售價 NT$17,900 起，Wi-Fi + 行動網路機型售價 NT$22,900 起。全新 iPad Air 配有 64GB 與 256GB 兩種規格，並有五種外觀可供選擇，包括太空灰色、星光色、粉紅色、紫色及藍色。

3. iPhone 13 推出全新顏色

iPhone 13 Pro 推出松嶺青色、iPhone 13 推出綠色，iOS 15.4 戴口罩解鎖 FaceID 功能將於下星期釋出更新。

售價資訊

iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 目前提供天峰藍色、石墨色、金色、銀色和即將上市的全新松嶺青色，容量選擇包括 128GB、256GB、512GB 以及 1TB，售價分別為 NT$32,900 起與 NT$36,900 起。

iPhone 13 和 iPhone 13 mini 目前提供 (PRODUCT)RED6、星光色、午夜色、藍色、粉紅色和即將上市的綠色，容量選擇包括 128GB、256GB 和 512GB，售價分別為 NT$25,900 起與 NT$22,900 起。

預購及供貨時間

台灣時間 3 月 11 日 (星期五) 晚間 9 點開始，預購松嶺青色 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 以及綠色 iPhone 13 和 iPhone 13 mini，產品將於 3 月 18 日 (星期五) 開始供貨。

4. 搭載 A15 晶片的全新 iPhone SE

全新 iPhone SE 採用經典外型設計，搭載 A15 仿生晶片、經典的 4.7 吋螢幕具備 5G、更長的電池續航力和更耐用的設計，並提供三種絢麗外觀：午夜色、星光色和紅色。iPhone SE 將於 3 月 11 日 (星期五) 開放預購，另於 3 月 18 日 (星期五) 開始供貨。

價格與上市日期

iPhone SE 有 64GB、128GB和 256GB 的配置，推出午夜色、星光色和紅色三種外觀，售價 NT$13,900 起。

5. Mac Studio 和 Studio Display

Mac Studio 以兩款全球最強大的個人電腦晶片 M1 Max 和全新 M1 Ultra 驅動，是個人電腦的一大突破。這是首款能以不可思議的精巧設計，將前所未有的性能、豐富多樣的連接性及多項全新功能，帶到書桌上觸手可及處的電腦。透過 Mac Studio，使用者可以執行以往任何桌上型電腦都無法勝任的任務，如處理大型 3D 環境算圖，以及播放 18 道 ProRes 影片串流等。

Studio Display 擁有寬廣的 27 吋 5K Retina 顯示器、支援「人物居中」功能的 1,200 萬畫素超廣角鏡頭，以及支援空間音訊的六揚聲器高傳真音響系統。Mac Studio 和 Studio Display 搭配在一起，能將任何工作空間轉化爲創意發電站。這兩項新產品加入 Apple 歷來最強大的 Mac 系列，將於日後在台灣開放訂購，於美國等地區可於今天開始預訂，並在 3 月 18 日 (星期五) 開始交送至顧客手中。

Mac Studio 革命性桌上型電腦設計

Mac Studio 以單一鋁金屬壓制而成的外殼面積僅 7.7 吋，高度僅 3.7 吋，佔用空間非常小，可完美配置在大多數顯示器下方。Mac Studio 也配有創新的散熱設計，實現極佳的性能表現。特殊的雙離心風扇散熱系統、精準配置的氣流通道，以及機殼背面與底部超過 4,000 個散熱孔，能引導氣流穿越內部零組件，幫助高性能晶片散熱。得益於 Apple 晶片的效率，Mac Studio 就算在最繁重的工作狀態下，也能保持出奇地安靜。

性能

搭載 M1 Ultra 晶片的 Mac Studio 可同時播放 18 道 8K ProRes 422 影片，其他電腦皆無法匹敵。Mac Studio 也突破了桌上型電腦繪圖記憶體的極限，在搭載 M1 Max 的系統上擁有高達 64GB 的統一記憶體，配備 M1 Ultra 的系統則有高達 128GB 的統一記憶體。目前市面上最強大的工作站顯示卡，也僅提供 48GB 的視訊記憶體，如此大容量的記憶體為專業工作處理開拓了全新局面。而 Mac Studio 中的 SSD 固態硬碟提供每秒最高達 7.4 GB 的存取速度，以及高達 8TB 的超大容量，讓使用者得以用絕佳速度和性能處理大型專案。

比起配備 10 核心處理器、速度最快的 27 吋 iMac，CPU 性能提升最高可達 3.8 倍。

比起配備 16 核心 Xeon 處理器的 Mac Pro，CPU 性能提升最高可快達 90%。

比起 28 核心 Mac Pro，CPU 性能最高可快達 60%。

圖像處理性能比 27 吋 iMac 最高快達 4.5 倍；比目前市面上最快的 Mac 顯示卡最高可快達 80%。

影片轉碼速度比 27 吋 iMac 最高快達 12 倍；比 28 核心 Mac Pro 最高可快達 5.6 倍。

連接埠

Mac Studio 的背面有四個 Thunderbolt 4 連接埠，可連接顯示器與高性能裝置，另外還有一個 10Gb 乙太網路埠、兩個 USB-A 埠、一個 HDMI 埠，以及一個可連接高阻抗耳機或外接放大揚聲器的專業音訊插孔。此外，Mac Studio 亦內建 Wi-Fi 6 和藍牙 5.0。

為方便使用者經常連接或卸除如行動儲存空間等裝置，Mac Studio 在機體正面增設連接埠，使用上更為便利。這包含了兩個 USB-C 連接埠：在 M1 Max 支援每秒 10Gb 的 USB 3 埠，在 M1 Ultra 則支援每秒 40Gb 的 Thunderbolt 4 埠，正面也配置了一個 SD 卡槽，讓匯入照片、影片更便利。Mac Studio 提供豐富的顯示器支援，最多可連接四個 Pro Display XDR 外加一台 4K 電視，合計可驅動高達 9,000 萬像素。

Studio Display 螢幕

Studio Display 為全螢幕、超窄邊框設計，精緻纖薄的全鋁金屬外殼下包含了一系列先進功能。並內建支架讓使用者能夠將顯示器傾斜達 30 度。為了符合各種工作空間的需求，Studio Display 也提供可調整斜度與高度的支架，抗衡力臂的設計讓你在調整顯示器時感覺輕盈無重量。產品亦有 VESA 吊架連接器可供選擇，支援直向或橫向螢幕配置，近一步提高靈活性。

27 吋 5K Retina 螢幕

Studio Display 擁有超過 1,470 萬像素的 27 吋 5K Retina 螢幕。600 尼特亮度和 P3 廣色域，加上支援超過十億種顏色，讓圖像細節豐富，栩栩如生。「原彩」顯示技術會根據環境變化自動調整顯示器色溫，讓觀看體驗更加自然。領先業界的抗反光鍍膜將反光程度大幅降低，帶來舒適好讀的使用感受。為了適應包含陽光在內的高亮度光源工作空間，Studio Display 提供創新的 nano-texture 玻璃選項。nano-texture 玻璃首次登場於 Pro Display XDR 顯示器，可散射光線以減低眩光，同時提供出色的影像品質。

螢幕也搭載晶片

搭載 A13 仿生晶片，Studio Display 提供高度先進的相機與音訊系統，帶來精彩的使用體驗。這是最適合視訊會議的極致顯示器，包含支援「人物居中」功能的 1,200 萬像素超廣角相機，讓使用者就算移動，也能自動在螢幕上保持置中，讓視訊通話更有互動參與感。

Studio Display 也配備錄音室等級三麥克風陣列，帶來超低雜訊基底，讓通話和錄音都清晰無比。這台顯示器也擁有高傳真六揚聲器音響系統，是 Mac 史上最佳配備，帶來不可思議的聆聽體驗。四個震動抑制低音喇叭將失真程度降到最低，並產生渾厚有力的低音；兩個高性能高音喇叭則能創造準確的中音和清脆的高音。揚聲器也支援空間音訊，可用杜比全景聲播放音樂與影片，創造電影級的觀影體驗。總體來說，Studio Display 堪稱桌上型電腦顯示器歷來最優秀的相機與音訊系統組合。

連接埠

Studio Display 配有三個 USB-C 連接埠，可提供每秒高達 10 Gb 的速度，將高速外部裝置、儲存空間與網路直接連結到顯示器上。Thunderbolt 埠讓使用者僅需一條連接線，便能將 Studio Display 和任何連接式外部裝置連接到 Mac 上。 透過同一條連接線，也可提供 Mac 筆記型電腦 96 瓦的電力，讓 Studio Display 甚至能為 14 吋 MacBook Pro 快速充電。一台 MacBook Pro 最多可連接三台 Studio Display，創造出強大的編輯區和動畫工作空間。

搭配 Studio Display 的設計，巧控板、巧控滑鼠和配有 Touch ID 的巧控鍵盤現已推出全新銀色配黑色選擇。

誰需要？

音樂家與製作人可以即時播放上百個音軌、插件和虛擬樂器，創作出最複雜的編曲。

3D 動畫師則能製作更複雜的幾何圖形、編輯以往無法執行的大型環境算圖，並在短時間內運作複雜的粒子模擬。

App 開發者能用驚人速度建立新版本的程式碼，並處理比以往更多的自動化整合和測試。

攝影師可以快速而準確地整理數千個影像、合成上百個圖層的大型圖像，並以極快速度輸出並發佈成果。

影片攝影師可以編輯多相機拍攝專案和更多道的 8K 影片，為拍攝專案加上更多色彩校正，同時保持播放流暢度，並以空前的速度為影片編碼輸出。

價格與上市日期

全新 Mac Studio 和 Studio Display 將於日後在台灣開放訂購。美國及其他地區則在今日於 apple.com/tw/store 和 Apple Store app 開始接受訂購。

Mac Studio 售價 NT$59,900 起，教育優惠價 NT$53,900 起。Studio Display 售價 NT$45,900 起，教育優惠價 NT$43,000 起。配備 Touch ID 和數字鍵盤的巧控鍵盤 NT$5,890、巧控板 NT$4,390，以及巧控滑鼠 NT$2,790 提供全新銀色配黑色選擇。

https://www.apple.com/tw/