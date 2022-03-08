行動自然人憑證 APP

覺得自然人憑證要搭配讀卡機使用很麻煩嗎？內政部於 2/16 推出「行動自然人憑證 APP」，只須在手機或平板等行動裝置下載 APP 並完成註冊後，透過手機指紋、臉部辨識，就能完成身分驗證，取代需要讀卡機才能使用的自然人憑證，簡單來說手機就是你的自然人憑證，辦理政府業務，像是報稅就能免插卡、免帳密啦，其實這款 APP 就是沿用了我們之前分享過的 Taiwan fidO 行動身份辨識

行動自然人憑證 APP

內政部表示，「行動自然人憑證 APP」除了將自然人憑證的簽章行動化外，並整合原有臺灣行動身分識別 APP 的身分識別功能，免除過往實體 IC 卡、讀卡機及桌機的限制。

行動自然人憑證平台

民眾首次使用 APP 時，只需先到電腦登入「行動自然人憑證平台」。

行動自然人憑證平台

以自然人憑證實體卡註冊後，電腦即會顯示專屬 QR code，再於行動裝置使用 APP 掃描 QR code，APP 將引導使用者以生物特徵進行認證，確認後完成驗證即註冊成功，未來民眾只需透過行動自然人憑證 APP，完成生物辨識後，就能快速登入網站，縮短原先冗長登入流程。

行動自然人憑證 APP

內政部指出，為確保「行動自然人憑證 APP」的安全性及隱私性，「行動自然人憑證 APP」已通過經濟部工業局安全標章第 3 級及 FidO 2.0(線上快速識別，Fast IDentity Online) 國際標準，符合數位身分第 3 級 (LoA3) 驗證程度。

行動自然人憑證 APP

此外，民眾登入進行生物特徵驗證時，只是利用民眾原本儲存於手機內部的臉部或指紋，確認為本人後，才啟動後續的驗證機制，兼顧使用方便性、安全性，以及新時代行動身分識別及行動簽章機制。

內政部表示，目前行動自然人憑證系統已完成與報稅系統、個人化資料自主運用 (MyData) 平臺及健保網路服務平台等 56 個系統介接，免除民眾對各項政府服務須記憶密碼的困擾。

下載：
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