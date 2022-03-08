覺得自然人憑證要搭配讀卡機使用很麻煩嗎？內政部於 2/16 推出「行動自然人憑證 APP」，只須在手機或平板等行動裝置下載 APP 並完成註冊後，透過手機指紋、臉部辨識，就能完成身分驗證，取代需要讀卡機才能使用的自然人憑證，簡單來說手機就是你的自然人憑證，辦理政府業務，像是報稅就能免插卡、免帳密啦，其實這款 APP 就是沿用了我們之前分享過的 Taiwan fidO 行動身份辨識。

內政部表示，「行動自然人憑證 APP」除了將自然人憑證的簽章行動化外，並整合原有臺灣行動身分識別 APP 的身分識別功能，免除過往實體 IC 卡、讀卡機及桌機的限制。

民眾首次使用 APP 時，只需先到電腦登入「行動自然人憑證平台」。

以自然人憑證實體卡註冊後，電腦即會顯示專屬 QR code，再於行動裝置使用 APP 掃描 QR code，APP 將引導使用者以生物特徵進行認證，確認後完成驗證即註冊成功，未來民眾只需透過行動自然人憑證 APP，完成生物辨識後，就能快速登入網站，縮短原先冗長登入流程。

內政部指出，為確保「行動自然人憑證 APP」的安全性及隱私性，「行動自然人憑證 APP」已通過經濟部工業局安全標章第 3 級及 FidO 2.0(線上快速識別，Fast IDentity Online) 國際標準，符合數位身分第 3 級 (LoA3) 驗證程度。

此外，民眾登入進行生物特徵驗證時，只是利用民眾原本儲存於手機內部的臉部或指紋，確認為本人後，才啟動後續的驗證機制，兼顧使用方便性、安全性，以及新時代行動身分識別及行動簽章機制。

內政部表示，目前行動自然人憑證系統已完成與報稅系統、個人化資料自主運用 (MyData) 平臺及健保網路服務平台等 56 個系統介接，免除民眾對各項政府服務須記憶密碼的困擾。

下載：

行動自然人憑證 APP ( Google Play 下載 )

行動自然人憑證 APP ( App Store 下載 )