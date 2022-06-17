每當你要專心看一篇網路文章時，是否不希望受網站廣告影響呢？那麼就交給這款超方便的 EasyScrape 擷取網頁文章工具吧！EasyScrape 是一個免費線上工具，操作非常簡單，只要將網址複製貼上，網站就能在快速擷取該網頁的文字內容，並直接保存為純文字檔讓你下載到桌面使用，另外還能批次處理多個網頁，真的是相當方便，那麼實際上要怎麼做呢？就讓我們往下看使用教學吧！想將圖片轉文字的朋友，可以參考這篇：PearOCR 超方便的圖片轉文字工具！

EasyScrape 網站使用說明

進到 EasyScrape 網站後，便可將你複製好的網頁網址貼上右側白色框中，並按下「Scarpe & Downlaod」。

不到幾秒，網站就會出現文字檔讓你下載到桌面，你可以看到文章內容都擷取的相當完整，中英文網站都可以。

若你有多個網站文章想要擷取的話，請打開記事本工具，將網址一個一個分行貼上後進行存檔。

接著將檔案拖曳到網站中的白色文字框中。

一樣在幾秒後就能得到一個壓縮檔，開啟後就會看到所有 txt 純文字檔了。





另外我們還可以直接在文字框中輸入文字，網站就會幫你找出 6 篇關於你輸入的關鍵字文字檔囉！對於不想受網頁廣告干擾想專心看文字內容的朋友，趕緊點擊下方連結取得網頁文章純文字檔吧！

EasyScrape：https://www.easyscrape.xyz/