EasyScrape 超方便的擷取網頁文章線上工具，讓你純看文字不受廣告干擾！

每當你要專心看一篇網路文章時，是否不希望受網站廣告影響呢？那麼就交給這款超方便的 EasyScrape 擷取網頁文章工具吧！EasyScrape 是一個免費線上工具，操作非常簡單，只要將網址複製貼上，網站就能在快速擷取該網頁的文字內容，並直接保存為純文字檔讓你下載到桌面使用，另外還能批次處理多個網頁，真的是相當方便，那麼實際上要怎麼做呢？就讓我們往下看使用教學吧！想將圖片轉文字的朋友，可以參考這篇：PearOCR 超方便的圖片轉文字工具！

EasyScrape 網站使用說明

EasyScrape 超方便的擷取網頁文章線上工具，讓你純看文字不受廣告干擾！

進到 EasyScrape 網站後，便可將你複製好的網頁網址貼上右側白色框中，並按下「Scarpe & Downlaod」。

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不到幾秒，網站就會出現文字檔讓你下載到桌面，你可以看到文章內容都擷取的相當完整，中英文網站都可以。

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若你有多個網站文章想要擷取的話，請打開記事本工具，將網址一個一個分行貼上後進行存檔。

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接著將檔案拖曳到網站中的白色文字框中。

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一樣在幾秒後就能得到一個壓縮檔，開啟後就會看到所有 txt 純文字檔了。

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另外我們還可以直接在文字框中輸入文字，網站就會幫你找出 6 篇關於你輸入的關鍵字文字檔囉！對於不想受網頁廣告干擾想專心看文字內容的朋友，趕緊點擊下方連結取得網頁文章純文字檔吧！

EasyScrape：https://www.easyscrape.xyz/

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easylife.tw › 1344 TCDraftPost 4 | 綠色工廠
2008/6/8 · TCDraftPost 4 2008-06-08 17:22:16 哇哇 0 0 過去曾經介紹過 利用 Google Apps 郵件代管 ，今天在偶然的機會才發現原來 Windows Live 也有這樣的 Domain 服務，申請來用看看！
neomom.tistory.com › entry › TCDraftPost-1 10대 임신 및 고령 임신
2008/4/11 · &lt;10대 임신&gt; 성은 태생기에서 부터 유래되어 인격형성과 자아기능에 중요한 영향을 미친다. 인간은 아동기 및 청소년기에 접어들면서 내분비계통이 급격하게 발달하게 되고, 신체적으로 특이한 생물학적 변화와 발달이 초래하게 되어 2차 성징을 나타낸다.
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2020/11/3 · 01. Database ：決定要新增到哪一個 Notion 資料庫。02. Template ：可以擷取內文的上方，插入筆記範本。Notion 範本功能教學 03. Save Page Content ：如果想要擷取網頁全文，要勾選這個選項。04. icon ：可以決定把網頁圖示或主圖，當作 Notion 頁面的 ICON 。
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2019/6/3 · 常常在網路上瀏覽的時候，會發現有很多網頁的網站無法選取複製，對於需要查詢相關資料的人來說，鎖右鍵真的非常惱人。其實只要一個簡單的小步驟，就可以解決網頁文字不能選取的狀況喔！快來跟小編一起看看該怎麼做吧
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2022/3/1 · 「EasyScrape」是一個可以從任何網站上抓取文章的工具，只需要貼上網址，它就能在數秒內擷取網頁裡的文章內容，並可直接保存為純文字檔。使用上完全免費，也不需登入或註冊任何帳號，相當方便。 如果有多篇文章需要擷取，只要以一行一網址的方式貼入同…