數位疫苗證明 QR Code 怎麼加入 Apple Wallet？本篇開始之前，還沒有去申請自己數位疫苗證明的朋友，可以查看數位疫苗 QR Code 申請教學，由於目前並未有官方的方式能夠直接將符合歐盟規範的 QR Code 加入 Apple Wallet 中，因此我們今天要分享夠過第三方公司 YOUR PASS 的方式進，YOUR PASS 是數位錢包領域開發商，為世界多個公司提供數位錢包開發公司，包含：Mastercard、Skoda、BMW 等，因此信賴度算是相對高的第三方公司，話不多說我們馬上開始進入教學囉。

首先進入 YOUR PASS 網站，點擊「建立您的票卡」> I accepy 同意來建立歐盟數位疫苗護照。

然後按下 Scan 掃描之前申請好的數位疫苗證明 QR Code。

掃描完畢之後就會看到證明頁面啦，點擊上方 Add to Apple Wallet 就可以將 QR Code 證明加入 Apple Wallet 囉！整個過程 YOUR PASS 只是把我們原始 PDF 版健康證明上的 QR code 轉移至數位格式（PKPASS）。

安全性

由於目前台灣採用的證明是符合歐盟規範的 EU-DCC 格式，此格式沒辦法直接匯入 Apple 錢包中，所以我們目前勢必得透過第三方服務來轉換。YOUR PASS 為 2016 年創立於捷克的公司，且與許多國際大品牌皆有合作，應該是不會有太大的問題，目前官方說明， 除了處理我們 QR code 裡的資料外，不會收集其他個人資料。在政府還為轉換其它格式的前提下，這個服務算是可以信賴的服務之一，連結放在下方，大家趕快先加入到自己的 Apple 錢包裡吧，未來若政府真的發行了能匯入 Apple 錢包的格式，也可以回到 YOUR PASS 中撤回匯入的資料。

傳送門：建立歐盟數位疫苗護照