疫苗護照 QR Code

數位疫苗證明 QR Code 怎麼加入 Apple Wallet？本篇開始之前，還沒有去申請自己數位疫苗證明的朋友，可以查看數位疫苗 QR Code 申請教學，由於目前並未有官方的方式能夠直接將符合歐盟規範的 QR Code 加入 Apple Wallet 中，因此我們今天要分享夠過第三方公司 YOUR PASS 的方式進，YOUR PASS 是數位錢包領域開發商，為世界多個公司提供數位錢包開發公司，包含：Mastercard、Skoda、BMW 等，因此信賴度算是相對高的第三方公司，話不多說我們馬上開始進入教學囉。

疫苗護照 QR Code

首先進入 YOUR PASS 網站，點擊「建立您的票卡」> I accepy 同意來建立歐盟數位疫苗護照。

數位疫苗證明 QR Code Apple 錢包

然後按下 Scan 掃描之前申請好的數位疫苗證明 QR Code。

數位疫苗證明 QR Code Apple 錢包

掃描完畢之後就會看到證明頁面啦，點擊上方 Add to Apple Wallet 就可以將 QR Code 證明加入 Apple Wallet 囉！整個過程 YOUR PASS 只是把我們原始 PDF 版健康證明上的 QR code 轉移至數位格式（PKPASS）。

安全性

由於目前台灣採用的證明是符合歐盟規範的 EU-DCC 格式，此格式沒辦法直接匯入 Apple 錢包中，所以我們目前勢必得透過第三方服務來轉換。YOUR PASS 為 2016 年創立於捷克的公司，且與許多國際大品牌皆有合作，應該是不會有太大的問題，目前官方說明， 除了處理我們 QR code 裡的資料外，不會收集其他個人資料。在政府還為轉換其它格式的前提下，這個服務算是可以信賴的服務之一，連結放在下方，大家趕快先加入到自己的 Apple 錢包裡吧，未來若政府真的發行了能匯入 Apple 錢包的格式，也可以回到 YOUR PASS 中撤回匯入的資料。

傳送門：建立歐盟數位疫苗護照

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