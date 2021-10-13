小米於 9/27 的 Civi 新品發布會中，發表了小米「米家洗衣機 mini」，小巧的機身能夠容納 1KG 的衣物，主打用來清洗貼身內衣褲、寶寶衣物等，支援 90°C 高溫蒸煮、60°C 除蟎除菌、40°C 去除污漬，高溫蒸煮狀態下能夠去除 99% 金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、白色念珠菌等多種細菌，佔用面積為 0.16 平方公尺、重量 1KG，支援米加智能家居、16 種洗滌模式，首發價 1,099 人民幣，換算約台幣 4765 元。



四檔溫度選擇

根據專業機構測試，在水溫 90°C 時，以白色念珠球菌作為測試菌種，實測除菌率為 99.3%，金黃色葡萄球菌除菌率為 99.99%、大腸桿菌為 99.99%。



90°C 高溫蒸煮

60°C 除蟎防過敏

40°C 高效去漬

常溫護色

高效除蟎

米家洗衣機 mini 具備強勁水流沖刷，搭配高水溫清洗，能夠去除 99.99% 蟎蟲、99.8% 花粉過敏源，輕鬆告別生活中常見的過敏源。

輕巧機身不佔用太多空間

米家洗衣機 mini 佔用面積 0.16 平方公尺，採用不佔空間的設計，與傳統洗衣機需要落地擺放有很大的區別，不論是陽台、洗手台都能夠輕鬆放置。

可洗滌 1KG 衣物

1KG 有多少衣物不清楚嗎？如此小台的洗衣機，一次能洗多少衣服？根據實驗測試，單次可洗 10 件內衣、30 件內褲、40 件嬰兒短褲、50 雙襪子、8 件薄兒童衣物、10 條擦臉巾...

16 種洗滌模式、支援米家 App

米家洗衣機 mini 可與米家 App 連結，支援 16 種洗衣模式，包含：內衣洗、嬰童洗、快速洗、漂洗＋脫水、輕柔洗、槽洗淨、巴氏除菌洗、襯衣洗、槽風乾、浸泡洗、真絲洗、強力洗、毛巾洗、襪子洗、小件洗等。

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