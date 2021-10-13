小米 CC 系列手機回歸囉！小米 Civi 於 9/27 正式推出，搭載高通 S778G 處理器、6.55 吋 FHD+ OLED 3D 曲面螢幕（120Hz 更新率）、4500 mAh 大電量（支援 55W 快充），相機的採用 3 鏡頭配置，全機身重量只有 166 公克，共有藍色、粉色及黑色三種配色，售價人民幣 2,599 元起 ( 8+128GB )，換算台幣約 11,330 元。



AI 三攝鏡頭

小米 Civi 搭載標準鏡頭、超廣角鏡頭及微距鏡頭，詳細規格為：



6400 萬主鏡頭（f/1.79、1.4um 4 in 1 大像素）

800 萬超廣角鏡頭（120 度超大角度、f/2.2、1.12 um）

200 萬微距鏡頭（f/2.4、1.75 um）

自拍鏡頭為 3200 萬畫素鏡頭，支援 AI 自動對焦功能，無論遠近、動靜都能夠清晰捕捉。

4500 mAh 大電量、高通 S778G 處理器

小米 Civi 內建 4500 mAh 超大電量，搭配 55W 快充，具備智能充電保護功能，睡覺時會自動維持 80% 的電量，避免衝飽到 100%，延緩 25% 電池老化的速度。

效能方面，小米 Civi 搭載高通 S778G 六奈米製程處理器，CPU 性能提升 45%、GPU 性能提升 45%、AI 性能提升 118% 以及像素處理能力提升 50%，不論遊戲或剪片都能輕鬆駕馭。

6.55 吋 OLED 螢幕

小米 Civi 搭載 6.55 吋 FHD+ OLED 螢幕，更新率給到 120Hz（240Hz 觸控採樣率），峰值亮度達 950 尼特，螢幕色彩的部分支援 10.7 億色彩、DCI-P3 廣色域、HDR10+。此外螢幕邊框是小米手機有史以來最窄的下巴僅有 2.55mm，全歸功於 Chip On Pi 封裝工藝。

原生美肌人像

不同於傳統的美顏技術，小米 Civi 採用 GAN 生成對抗網路「像素級肌膚煥新」技術，經過百萬級別高精度訓練，讓照片中的皮膚擁有再生般的復原效果，與一般的塑膠趕超強的美肌 App 不同，細膩的還原美肌。

小米 Civi 規格