小米 9/27 發表會正式推出小米手錶 Color 2，新一代的小米手錶 Color 2 採用金屬錶圈，螢幕升級為 1.43 吋 AMOLED 視網膜螢幕（60Hz 更新率、326 PPI），採用 470mAh 大電池容量，最高可連續使用 24 天，錶盤的部分則有超過 200 種選擇，運動模式支援 117 種，甚至還支援了第三方 App，如此強大的規格，建議售價為人民幣 899 元，換算台幣約 3800 元。

小米手錶 Color 2 螢幕採用 1.43 吋 AMOLED 視網膜螢幕，具備 60Hz 更新率讓操作可以更加靈敏。此外螢幕也支援 Always on display 全天候顯示功能，不需要抬起手腕也能夠查看時間、來電、提醒、運動等。

這一代採用金屬錶圈，提升整體質感，此外全機身採輕量化設計，只有 36.3g 大大減少袋錶的負擔。

錶面的選擇豐富度也是大家會在意的，小米手錶 Color 2 共有超過 200 種錶面能夠選擇，像是科技風、運動風、機械風及卡通風等...，此外還可以自訂錶盤及超級錶盤，能夠符合個人風格及使用習慣

小米手錶 Color 2 在運動模式偵測的部分，支援籃球、網球、游泳、高強度間歇等 19 種專業運動模式，共有超過 117 種運動模式偵測，能夠精確監測運動數據，例如：心率、配速、卡路里消耗等。

小米手錶 Color 2 內建雙頻 GPS，支援 GPS、北斗、GLONASS 及 Galileo 四大衛星定位系統，搭配軌跡、距離、配速等演算法優化，能夠提升定位速度、運動軌跡及里程準確度，讓運動數據更加精準。

內建 470mAh 大電池，加上低工耗 AI 演算法，大大提升續航力，最高可連續使用 24 天不需充電，需要充電時可以透過磁吸式充電，僅需 2.5 小時就可充飽電。

內建多通道 PPG 生物感應器，支援 24 小時即時心率監測、全天候血氧監測，就算在越野、騎行等高強度運動下，也能夠精準監測心率資訊，心率過高時會發出震動提醒，更可以自動追蹤過去 30 天靜息心率，持續追蹤心率變化。

小米手錶 Color 2 也有內建 NFC 功能，不論是支付寶掃碼支付、交通卡、模擬門卡通通適用。功能通通給好給滿的小米手錶 Color 2 共推出三種顏色：皓月白、海洋藍及星耀黑，建議售價人民幣 899 元，換算台幣約 3800 元。

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