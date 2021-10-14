電腦升級 Windows 11 之後，用最習慣的ㄅ半注音輸入法不見了怎麼辦？許多人覺得舊的注音輸入法用起來比較習慣，因此每次更新電腦之後，都要重新找回來一次，這次 Windows 11 也例外，跟小編一樣習慣用 ㄅ 半的話，可以跟著小編一步一步把輸入法找回來，而且不需要安裝任何外掛，只需要操作一次就可以一勞永逸啦。自然輸入法 V12 也是我自己的愛用輸入法，趁免費版剛好開放下載囉，趕快載下來體驗看看。

首先我們需要下載「ㄅ半輸入法機碼」.reg 登錄檔，文章後方有提供連結可以下載。

下載之後按下執行。

由於會變更登錄檔，點擊「是」來確認變更。

完成後打開「設定」，找到「時間與時間」>「語言與地區」。

然後把 Windows 顯示語言從「中文(台灣)」改成 English，沒有 English 的話點擊下面「新增語言」。

找到 English (United States) 後點擊下一步。然後需要一點時間給電腦下載語言。

新稱好語言後，就可以把 Windows 顯示語言改為 English 啦，改完之後按下「登出」。

系統登出完畢再登入後，系統語言就會變成英文啦，此時在進入設定，進入 Time & language > Language & region > Language option。

然後在 Keyboard 選單中，點擊 Add a keyboard。

找到 Microsoft Phonetic 這個選項就是 ㄅ半注音輸入法啦。

然後把 Windows 系統語言改回中文，再登出一次。

登入回到系統後，就可以看到輸入法這邊，熟悉的 ㄅ半注音輸入法就找回來囉。雖然看起來步驟比較多，不過實際操作很快就能夠結束，最重要的是只要做一次ㄅ半注音輸入法就永久回來囉，登錄檔連結放在下方，有需要的朋友趕快下載跟著操作一遍吧。

下載：

ㄅ半注音輸入法登錄檔