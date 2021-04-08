又到了每年萬萬稅繳交時間了，有汽車、機車的車主請注意了，首先登場的是「牌照稅」，繳交日期從 4/1 起至 5/3 日，共有 3 種人、4 種情況可以免繳牌照稅，本文替大家整理的牌照稅繳交需注意的細節，以及如何線上查詢繳交費用、如何用 App 繳交牌照稅，早繳晚繳都要繳，別拖到最後一天才繳交，若是拖到忘記可是要罰錢的～大家趕快看看自己今年要角多少稅吧。
每年的牌照稅繳交時間為 4 月份（營業用為 10 月），如果你有機車、汽車就必須特別注意囉。
牌照稅繳交時間與期限
今年度（110 年）的牌照稅繳交時間為：110/4/1~110/5/3 為期 1 個多月的時間，請大家在時間內記得繳稅囉。每超過 2 天會加徵 1% 滯納金，最高加徵到 15%；逾 30 天仍未繳納，會移送強制執行。
牌照稅級距為何
小客車
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小客車使用牌照稅稅額表
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小客車(每車乘人座位9人以下者)
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汽缸總排氣量
(立方公分)
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自用稅額
(元)
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營業用稅額
(元)
|
500 以下
501 - 600
601 - 1200
1201 - 1800
1801 - 2400
2401 - 3000
3001 - 4200
4201 - 5400
5401 - 6600
6601 - 7800
7801 以上
|
1,620
2,160
4,320
7,120
11,230
15,210
28,220
46,170
69,690
117,000
151,200
|
900
1,260
2,160
3,060
6,480
9,900
16,380
24,300
33,660
44,460
56,700
純電動汽車
PS 「完全以電能為動力之電動汽車」自 101/1/6~110/12/31 止免徵使用牌照稅。
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完全以電能為動力之電動小客車使用牌照稅稅額表
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小客車(每車乘人座位9人以下者)
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馬達最大馬力
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稅額
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英制馬力(HP)
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公制馬力(PS)
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自 用
(元)
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營業用
(元)
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38以下
38.1-56
56.1-83
83.1-182
182.1-262
262.1-322
322.1-414
414.1-469
469.1-509
509.1以上
|
38.6以下
38.7-56.8
56.9-84.2
84.3-184.7
184.8-265.9
266.0-326.8
326.9-420.2
420.3-476.0
476.1-516.6
516.7以上
|
1,620
2,160
4,320
7,120
11,230
15,210
28,220
46,170
69,690
117,000
|
900
1,260
2,160
3,060
6,480
9,900
16,380
24,300
33,660
44,460
大客車及貨車
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大客車及貨車使用牌照稅稅額表
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汽缸總排氣量
(立方公分)
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大客車（每車乘人座位10人以上者） (元)
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貨車
(元)
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500 以下
501~ 600
601~1200
1201~1800
1801~2400
2401~3000
3001~3600
3601~4200
4201~4800
4801~5400
5401~6000
6001~6600
6601~7200
7201~7800
7801~8400
8401~9000
9001~9600
9601~10200
10201 以上
|
－
1,080
1,800
2,700
3,600
4,500
5,400
6,300
7,200
8,100
9,000
9,900
10,800
11,700
12,600
13,500
14,400
15,300
16,200
|
900
1,080
1,800
2,700
3,600
4,500
5,400
6,300
7,200
8,100
9,000
9,900
10,800
11,700
12,600
13,500
14,400
15,300
16,200
機車
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機車使用牌照稅稅額表
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汽缸總排氣量
(立方公分)
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機車
(元)
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150(含150以下)
151~250
251~500
501~600
601~1200
1201~1800
1801以上
|
0
800
1,620
2,160
4,320
7,120
11,230
電動機車
PS 「完全以電能為動力之電動機車」自107/1/1 ~ 110/12/31 止免徵使用牌照稅。
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完全以電能為動力之電動機車使用牌照稅稅額表
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馬達最大馬力
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稅額
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英制馬力(HP)
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公制馬力(PS)
|
元
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20.19以下
20.20-40.03
40.04-50.07
50.08-58.79
58.80-114.11
114.12以上
|
21.54以下
21.55-42.71
42.72-53.43
53.44-62.73
62.74-121.76
121.77以上
|
0
800
1,620
2,160
4,320
7,120
可以線上查詢牌照稅費用嗎？
一般來說財政部會寄「稅單」也就是「使用牌照稅繳款書」到登記的地址，不過很多人因為搬家、在外工作等原因，可能不會看到通知，因此就可透過「財政部牌照稅線上查繳」網站來查詢。目前驗證方式中，屬 FidO 台灣行動身分識別最為方便，還沒有申請的朋友建議申請起來，未來每年繳稅就可以省去拿出讀卡機的麻煩。
如何用 App 線上繳牌照稅費用？
如果有紙本稅單，直接透過四大超商、ATM轉帳、信用卡、活期(儲蓄)存款帳戶或晶片金融卡、金融機構刷條碼即可轉帳。
對於沒有紙本稅單的朋友來說，可以透過「台灣行動支付」、「ezPay 簡單付」各大銀行網銀 App：
- 臺灣銀行
- 土銀行動銀行
- 合作金庫
- 第一銀行第 e 行動
- 華銀行動網
- 彰銀行動網
- 兆豐銀行
- 臺灣企銀行動銀行
- i 繳費（中國信託）
- 豐錢包（永豐銀行）
- 高銀行動e點通
- 三信行動 Plus
- 中國信託行動銀行
- 玉山 Wallet
哪 3 種人 4 種情況免繳牌照稅？
1. 機車排氣量 150c.c. 以下者
2. 電動車、電動機車車主
3. 領有身心障礙手冊者
4. 長期未使用，已辦理「停駛登記」
5. 已辦理「報廢登記」
6. 已辦理車輛「失竊註銷登記」
7. 因天災受損車輛