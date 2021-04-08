牌照稅查詢

又到了每年萬萬稅繳交時間了，有汽車、機車的車主請注意了，首先登場的是「牌照稅」，繳交日期從 4/1 起至 5/3 日，共有 3 種人、4 種情況可以免繳牌照稅，本文替大家整理的牌照稅繳交需注意的細節，以及如何線上查詢繳交費用、如何用 App 繳交牌照稅，早繳晚繳都要繳，別拖到最後一天才繳交，若是拖到忘記可是要罰錢的～大家趕快看看自己今年要角多少稅吧。


牌照稅繳交時間與期限

每年的牌照稅繳交時間為 4 月份（營業用為 10 月），如果你有機車、汽車就必須特別注意囉。

今年度（110 年）的牌照稅繳交時間為：110/4/1~110/5/3 為期 1 個多月的時間，請大家在時間內記得繳稅囉。每超過 2 天會加徵 1% 滯納金，最高加徵到 15%；逾 30 天仍未繳納，會移送強制執行。

牌照稅級距為何

小客車

小客車使用牌照稅稅額表

小客車(每車乘人座位9人以下者)

汽缸總排氣量

(立方公分)

自用稅額

(元)

營業用稅額

(元)

500 以下

501 - 600

601 - 1200

1201 - 1800

1801 - 2400

2401 - 3000

3001 - 4200

4201 - 5400

5401 - 6600

6601 - 7800

7801 以上

  1,620

  2,160

  4,320

  7,120

 11,230

 15,210

 28,220

 46,170

 69,690

117,000

151,200

  900

 1,260

 2,160

 3,060

 6,480

 9,900

16,380

24,300

33,660

44,460

56,700

純電動汽車

PS 「完全以電能為動力之電動汽車」自 101/1/6~110/12/31 止免徵使用牌照稅。

完全以電能為動力之電動小客車使用牌照稅稅額表

小客車(每車乘人座位9人以下者)

馬達最大馬力

稅額

英制馬力(HP)

公制馬力(PS)

自　　用

(元)

營業用

(元)

38以下

38.1-56

56.1-83

83.1-182

182.1-262

262.1-322

322.1-414

414.1-469

469.1-509

509.1以上

38.6以下

38.7-56.8

56.9-84.2

84.3-184.7

184.8-265.9

266.0-326.8

326.9-420.2

420.3-476.0

476.1-516.6

516.7以上

  1,620

  2,160

  4,320

  7,120

 11,230

 15,210

 28,220

 46,170

 69,690

117,000

 900

1,260

2,160

3,060

6,480

9,900

16,380

24,300

33,660

44,460

大客車及貨車

大客車及貨車使用牌照稅稅額表

汽缸總排氣量

(立方公分)

大客車（每車乘人座位10人以上者） (元)

貨車

(元)

500 以下

501~ 600

601~1200

1201~1800

1801~2400

2401~3000

3001~3600

3601~4200

4201~4800

4801~5400

5401~6000

6001~6600

6601~7200

7201~7800

7801~8400

8401~9000

9001~9600

9601~10200

10201 以上

 1,080

 1,800

 2,700

 3,600

 4,500

 5,400

 6,300

 7,200

 8,100

 9,000

 9,900

10,800

11,700

12,600

13,500

14,400

15,300

16,200

  900

 1,080

 1,800

 2,700

 3,600

 4,500

 5,400

 6,300

 7,200

 8,100

 9,000

 9,900

10,800

11,700

12,600

13,500

14,400

15,300

16,200

機車

機車使用牌照稅稅額表

汽缸總排氣量

(立方公分)

機車

(元)

150(含150以下)

151~250

251~500

501~600

601~1200

1201~1800

1801以上

    0

  800

 1,620

 2,160

 4,320

 7,120

11,230

電動機車

PS 「完全以電能為動力之電動機車」自107/1/1 ~ 110/12/31 止免徵使用牌照稅。

完全以電能為動力之電動機車使用牌照稅稅額表

馬達最大馬力

稅額

英制馬力(HP)

公制馬力(PS)

20.19以下

20.20-40.03

40.04-50.07

50.08-58.79

58.80-114.11

114.12以上

21.54以下

21.55-42.71

42.72-53.43

53.44-62.73

62.74-121.76

121.77以上

   0

 800

1,620

2,160

4,320

7,120

可以線上查詢牌照稅費用嗎？

2021 牌照稅

一般來說財政部會寄「稅單」也就是「使用牌照稅繳款書」到登記的地址，不過很多人因為搬家、在外工作等原因，可能不會看到通知，因此就可透過「財政部牌照稅線上查繳」網站來查詢。目前驗證方式中，屬 FidO 台灣行動身分識別最為方便，還沒有申請的朋友建議申請起來，未來每年繳稅就可以省去拿出讀卡機的麻煩。

2021 牌照稅

如何用 App 線上繳牌照稅費用？

如果有紙本稅單，直接透過四大超商、ATM轉帳、信用卡、活期(儲蓄)存款帳戶或晶片金融卡、金融機構刷條碼即可轉帳。

對於沒有紙本稅單的朋友來說，可以透過「台灣行動支付」、「ezPay 簡單付」各大銀行網銀 App：

  • 臺灣銀行
  • 土銀行動銀行
  • 合作金庫
  • 第一銀行第 e 行動
  • 華銀行動網
  • 彰銀行動網
  • 兆豐銀行
  • 臺灣企銀行動銀行
  • i 繳費（中國信託）
  • 豐錢包（永豐銀行）
  • 高銀行動e點通
  • 三信行動 Plus
  • 中國信託行動銀行
  • 玉山 Wallet
 PS 銷帳編號可透過上方財政部牌照稅線上查繳」網站查詢

哪 3 種人 4 種情況免繳牌照稅？

1. 機車排氣量 150c.c. 以下者
2. 電動車、電動機車車主
3. 領有身心障礙手冊者
4. 長期未使用，已辦理「停駛登記」
5. 已辦理「報廢登記」
6. 已辦理車輛「失竊註銷登記」
7. 因天災受損車輛

2021 牌照稅開繳，可以用 App 線上繳嗎？3 種人 4 種情況免繳牌照稅，你有符合嗎？ 相關文章

    li

訪客留言

2021 牌照稅開繳，可以用 App 線上繳嗎？3 種人 4 種情況免繳牌照稅，你有符合嗎？ 參考資料

聯合新聞網：最懂你的新聞網站
台鐵408次太魯閣號撞車事故造成51人死亡，列車第3、4、5、6、7、8車廂還卡在隧道內，第1、2車廂今早已被拖帶至和仁... 2021-04-03 23:37 史上首次！
【懶人包】2021刷卡行動支付繳牌照稅，手續費、優惠總整理 ...
4月開始進入繳稅旺季，由汽機車使用牌照稅4/1率先登場！ 各位開車的朋友們，要準備繳牌照稅囉！如何繳稅才夠省呢? 當然要用刷卡支付，不僅能「A」好康，&nbsp;...
使用牌照稅---節稅介紹-地方稅節稅手冊-財政部稅務入口網
3.專供公共安全使用，而有固定特殊設備及特殊標幟的交通工具：如警備車、偵查勘 ... 上列各項免徵使用牌照稅之交通工具，除身心障礙者所有且供其本人使用之車輛將由 ... 惟身心障礙者如擁有多輛符合免稅的車輛，仍可向車籍所在地稽徵機關提出 ... 當年度使用牌照稅已繳納者，可退還自核准日起至年底之稅額，直撥退稅快速又&nbsp;...
【聰明繳稅】2021牌照稅信用卡繳稅哪張有優惠？分期0利率？行動支付有什麼優惠 | Money101.com.tw
繳稅貸款每月還款金額試算 以 30 萬元為例 貸款利率 2.99%，貸款 30 萬元，分 7 年本息攤還，每月還款試算約 3,963 元。手續費 2,000 元，總費用年百分率 3.27%。 閱讀更多： 【2021 現金回饋信用卡推薦】不同消費最高回饋這樣拿 汽機車牌照稅 4 月開徵 注意 ... ...
【牌照稅繳納攻略】2021110年度信用卡回饋分期整理！ @ 符 ...
行動支付、超商繳費回饋高，線上繳費部份銀行免手續費+分期零利率！ ... 賦稅署說明，使用牌照稅繳款書由直轄市及縣（市）地方稅稽徵機關填發郵寄納稅義務人。 ... 行動支付工具繳稅服務業者之APP，選擇以綁定之信用卡或金融卡繳納稅款。 ... 牌照稅金額, 牌照稅幾月, 汽車牌照稅, 繳費查詢, 牌照稅時間, 牌照稅逾期, 牌照稅&nbsp;...
Yahoo奇摩購物中心-品質生活盡在雅虎購物，好的生活真的不貴!
/ 曼黛瑪璉 / 新款內衣直降4折起 650起 / 葡萄王 / 滿額好禮4重送 38折起 / Acer筆電 / 筆電桌機限時折3000 35900 / 愛膝足護腿機 / 買就送眼部按摩器 $13800 / Chloe / 下殺6折起 $11999 / COACH / 專櫃新品5折起 滿額再95折
信用卡-繳款費稅介紹－台北富邦銀行
LINE Pay Money繳款 • 請於 LINE 點選「錢包」 &gt; 「生活繳費」 &gt; 「信用卡費」 &gt; 選擇「台北富邦銀行」，點選掃瞄圖示，依序分別掃瞄帳單上之超商三段式條碼。 • 您可就「應繳總金額」或「最低應繳金額」所產出條碼擇一繳付，每筆繳款金額上限為新臺幣 2 ...
稅務線上申辦-財政部稅務入口網
稅務線上申辦查詢列表 序號 申辦項目名稱 稅別 申請方式 處理天數 (單位：工作日) 1 申請更正房屋稅繳款書身分證統一編號 ... 國稅及地方稅免付費電話: 0800-000-321 網站操作免付費諮詢電話: 0800-080-369 (周一至周五09:00至18:00 例假日除外)
[信用卡] 注意!! 現金回饋細節中的魔鬼 哪些消費被排除在現金紅利回饋一覽表 | 這就是人生
我現在最愛用的就是現金回饋的信用卡，但不代表刷的每筆項目都會有回饋。因為不論是現金回饋或紅利點數，銀行只會針對「一般消費」才有回饋，所以就幫大家把常見的信用卡做個整理，可以一次看出哪些消費被排除在一般消費之外
富邦產險|汽車稅金怎麼算？我的汽車燃料稅、牌照稅要繳多少 ...
2019年6月1日 — 汽車牌照稅和燃料稅是汽車族每年必繳的稅金，不過汽車牌照稅會隨著汽車引擎排氣量有所變化，汽車燃料稅也根據汽缸排氣量有不同的級距計算&nbsp;...