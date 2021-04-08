又到了每年萬萬稅繳交時間了，有汽車、機車的車主請注意了，首先登場的是「牌照稅」，繳交日期從 4/1 起至 5/3 日，共有 3 種人、4 種情況可以免繳牌照稅，本文替大家整理的牌照稅繳交需注意的細節，以及如何線上查詢繳交費用、如何用 App 繳交牌照稅，早繳晚繳都要繳，別拖到最後一天才繳交，若是拖到忘記可是要罰錢的～大家趕快看看自己今年要角多少稅吧。



牌照稅繳交時間與期限

每年的牌照稅繳交時間為 4 月份（營業用為 10 月），如果你有機車、汽車就必須特別注意囉。

今年度（110 年）的牌照稅繳交時間為：110/4/1~110/5/3 為期 1 個多月的時間，請大家在時間內記得繳稅囉。每超過 2 天會加徵 1% 滯納金，最高加徵到 15%；逾 30 天仍未繳納，會移送強制執行。

牌照稅級距為何

小客車

小客車使用牌照稅稅額表 小客車(每車乘人座位9人以下者) 汽缸總排氣量 (立方公分) 自用稅額 (元) 營業用稅額 (元) 500 以下 501 - 600 601 - 1200 1201 - 1800 1801 - 2400 2401 - 3000 3001 - 4200 4201 - 5400 5401 - 6600 6601 - 7800 7801 以上 1,620 2,160 4,320 7,120 11,230 15,210 28,220 46,170 69,690 117,000 151,200 900 1,260 2,160 3,060 6,480 9,900 16,380 24,300 33,660 44,460 56,700

純電動汽車

PS 「完全以電能為動力之電動汽車」自 101/1/6~110/12/31 止免徵使用牌照稅。

完全以電能為動力之電動小客車使用牌照稅稅額表 小客車(每車乘人座位9人以下者) 馬達最大馬力 稅額 英制馬力(HP) 公制馬力(PS) 自 用 (元) 營業用 (元) 38以下 38.1-56 56.1-83 83.1-182 182.1-262 262.1-322 322.1-414 414.1-469 469.1-509 509.1以上 38.6以下 38.7-56.8 56.9-84.2 84.3-184.7 184.8-265.9 266.0-326.8 326.9-420.2 420.3-476.0 476.1-516.6 516.7以上 1,620 2,160 4,320 7,120 11,230 15,210 28,220 46,170 69,690 117,000 900 1,260 2,160 3,060 6,480 9,900 16,380 24,300 33,660 44,460

大客車及貨車

大客車及貨車使用牌照稅稅額表 汽缸總排氣量 (立方公分) 大客車（每車乘人座位10人以上者） (元) 貨車 (元) 500 以下 501~ 600 601~1200 1201~1800 1801~2400 2401~3000 3001~3600 3601~4200 4201~4800 4801~5400 5401~6000 6001~6600 6601~7200 7201~7800 7801~8400 8401~9000 9001~9600 9601~10200 10201 以上 － 1,080 1,800 2,700 3,600 4,500 5,400 6,300 7,200 8,100 9,000 9,900 10,800 11,700 12,600 13,500 14,400 15,300 16,200 900 1,080 1,800 2,700 3,600 4,500 5,400 6,300 7,200 8,100 9,000 9,900 10,800 11,700 12,600 13,500 14,400 15,300 16,200

機車

機車使用牌照稅稅額表 汽缸總排氣量 (立方公分) 機車 (元) 150(含150以下) 151~250 251~500 501~600 601~1200 1201~1800 1801以上 0 800 1,620 2,160 4,320 7,120 11,230

電動機車

PS 「完全以電能為動力之電動機車」自107/1/1 ~ 110/12/31 止免徵使用牌照稅。

完全以電能為動力之電動機車使用牌照稅稅額表 馬達最大馬力 稅額 英制馬力(HP) 公制馬力(PS) 元 20.19以下 20.20-40.03 40.04-50.07 50.08-58.79 58.80-114.11 114.12以上 21.54以下 21.55-42.71 42.72-53.43 53.44-62.73 62.74-121.76 121.77以上 0 800 1,620 2,160 4,320 7,120

可以線上查詢牌照稅費用嗎？

一般來說財政部會寄「稅單」也就是「使用牌照稅繳款書」到登記的地址，不過很多人因為搬家、在外工作等原因，可能不會看到通知，因此就可透過「財政部牌照稅線上查繳」網站來查詢。目前驗證方式中，屬 FidO 台灣行動身分識別最為方便，還沒有申請的朋友建議申請起來，未來每年繳稅就可以省去拿出讀卡機的麻煩。

如何用 App 線上繳牌照稅費用？

如果有紙本稅單，直接透過四大超商、ATM轉帳、信用卡、活期(儲蓄)存款帳戶或晶片金融卡、金融機構刷條碼即可轉帳。

對於沒有紙本稅單的朋友來說，可以透過「台灣行動支付」、「ezPay 簡單付」各大銀行網銀 App：



臺灣銀行

土銀行動銀行

合作金庫

第一銀行第 e 行動

華銀行動網

彰銀行動網

兆豐銀行

臺灣企銀行動銀行

i 繳費（中國信託）

豐錢包（永豐銀行）

高銀行動e點通

三信行動 Plus

中國信託行動銀行

玉山 Wallet

PS 銷帳編號可透過上方

「

」網站查詢

哪 3 種人 4 種情況免繳牌照稅？

1. 機車排氣量 150c.c. 以下者

2. 電動車、電動機車車主

3. 領有身心障礙手冊者

4. 長期未使用，已辦理「停駛登記」

5. 已辦理「報廢登記」

6. 已辦理車輛「失竊註銷登記」

7. 因天災受損車輛