交通違規簡訊通知

交通違規在所難免，但要如何在違規後，獲得立即簡訊通知，避免後續延伸問題呢？今天小編要來教大家申請及時簡訊通知，好比罰單到期通知、吊扣駕(牌)照到期領回通知、罰鍰分期付款通知、溢繳退款通知及攔停違規記點通知等...，雖然說不要違規是最好的，不過能夠多一種收到訊息的管道也沒有壞處，趕快跟著小編來申請一遍吧。

交通違規簡訊通知

目前台灣僅開放 6 都申請：台北市、新北市、桃園市、高雄市、台中市、及台南市，目前可申請的違規通知如下：

  • 01.罰單到期通知：申請罰單到期簡訊通知的民眾，若有逕行舉發之違規案件，本處將於警方入案後２日內發送簡訊提醒民眾
  • 02.吊扣駕(牌)照到期領回通知：有申請吊扣駕(牌)照到期領回通知的服務，本處將於民眾申請駕(牌)照吊扣期滿隔日發送簡訊通知，告知民眾可至本處辦理領回。
  • 03.罰鍰分期付款通知：申請罰鍰分期付款簡訊通知的民眾，爾後若有辦理分期付款案件，本處將於每期繳款期限前７日發簡訊提醒民眾。
  • 04.溢繳退款通知：於本處線上申辦系統申請退款服務的民眾，待本處匯款至指定帳戶後，將以簡訊方式告知民眾。
  • 05.攔停違規記點通知：申請攔停違規記點通知的民眾，若有攔停舉發之違規案件遭記點，本處將發送簡訊提醒民眾。

交通裁決e指通

輸入申請人姓名、身份證字號及手機號碼並點擊同意「服務條款」後，就可以進入下一步。

交通裁決網路申請

接著輸入「手機簡訊驗證碼」後，按下送出就完成申請完成囉，雖然小編覺得這項服務應該是不須要申請就該有的，不知道的人沒申請就會錯過即時通知，建議有看到這篇文章的朋友都可以申請起來確保自己的權益囉。

傳送門：
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