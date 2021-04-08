iPhone 小教室！教你使用內建檔案掃描功能，快速將文件製成 PDF 檔！

你知道要如何在 iPhone 中快速製作 PDF 文件嗎？就讓小編教你用 iPhone「檔案」App 掃描文件功能來製作吧！「檔案」App 是個讓你方便管理 iPhone 檔案文件工具，不過自從 iPhone 更新到 iOS 13 版本後，便偷偷增加了掃描文件這項祕密功能，現在我們只要透過 iPhone 內建的「檔案」App 掃描文件功能，便可以輕鬆製作 PDF 文件，不用另外下載 App，更不用在電腦等待轉檔的時間，讓你即掃即用！更多 iPhone 教學可參考這篇：教你如何解除 App Store 200 MB 下載限制！

iPhone 「檔案」掃描文件使用教學

iPhone 小教室！教你使用內建檔案掃描功能，快速將文件製成 PDF 檔！

首先請開啟 iPhone 手機中的「檔案」App，並在瀏覽頁面中，點擊右上方的「...」>「掃描文件」。

iPhone 小教室！教你使用內建檔案掃描功能，快速將文件製成 PDF 檔！

在掃描文件之前，建議大家把右上方的「自動拍照」改成「手動拍照」，避免在沒對準文件時發生自動拍照的情況，接著當畫面上的藍色選取範圍蓋滿要掃描的文件時，我們便可按下方的拍照按鈕進行掃描！掃描完後，你可看到右圖有顯示可調整範圍的 4 角框，調整成你要的範圍後，便可按下右下角的「保留掃描檔」。

iPhone 小教室！教你使用內建檔案掃描功能，快速將文件製成 PDF 檔！

按下「保留掃描檔」後，會自動返回掃描文件的畫面，這一來可讓你不斷掃描多張文件，直到你的文件掃描完畢，便可點選右下角的「儲存」，這樣你所掃描的文件便會儲存為同個 PDF 檔囉！

iPhone 小教室！教你使用內建檔案掃描功能，快速將文件製成 PDF 檔！

接著我們回到「檔案」 App 中，在瀏覽頁面中點選「我的 iPhone」，便可看到你掃描完的文件。

iPhone 小教室！教你使用內建檔案掃描功能，快速將文件製成 PDF 檔！

接著我們將文件點開，並點選左下角的「分享」圖示，便可以將你的文件快速傳到 LINE、Messenger 等應用程式上或者用 Gmail 信件方式寄出也可以，就不用再額外下載 App，以及等待電腦轉檔的時間囉！對於平常需要將文件製成 PDF 檔的朋友，趕緊參考以上的掃描功能教學使用看看吧！

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