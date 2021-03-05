你是二創創作者嗎？影片「素材」可以去哪裡找呢？最近業配之神 HowFun 團隊推出了「How 哥影片素材」，讓 How 哥宇宙又擴張了，此次共有 87 支各情境的影片素材，全都以英文標題下標，影片素材的授權「非商業用途」、「非政治用途」、「非政府機關」的二創均可免費使用，禁止商業、活動、政治等用途，限時免費下載開放 7 天，至 3/10 前都可以到 vimeo 取得，另外也有在熱門素材庫 Shutterstock 上架販售！HowFun 團隊之前也有推出過類似的免費素材 How哥祝福產生器，沒用過的朋友可以發揮自己的創意應用看看囉。





下載方式進入 vimeo 後，就可以看到 How 哥影片素材所有 87 支影片啦，免費下載期限至 3/10 前，大家請把握機會。

點擊影片至播放介面，下方就有下載按鈕。每支影片都有很清楚的說到使用授權：

非常歡迎網友們拿去做「非商業用途」、「非政治用途」、「非政府機關」的二創。如果是新聞媒體要使用，請先來信詢問。任何宣傳產品、活動、政治或者推廣商業用途的粉專、官網等等，都是不行使用的唷。

然後就可以看到各種畫質的載點啦，點擊下載即可儲存到電腦。

在 Shutterstock 素材網站中，也有上架 26 支影片素材，，每支影片都要價 79 元美金，總價值超過 5.5 萬台幣，所以說 How 哥在 vimeo 推出的 86 支影片，3/10 前都可以免費下載是不是超值呢～還不趕快取得！

在 Shutterstock 上面很清楚的列出影片素材的使用規範屬於「僅供報導用途」：

報導用途通常定義為，在具有報導價值或值得大眾關注的文章中作為描述或圖解之用，以補充說明。以下是一些報導用途內容的常見且獲准的使用方式：



新聞文章、存檔和出版品

紀錄片

非小說類書籍

公共服務內容

不可使用報導用途內容的時機：如果您不確定您的專案是否可使用報導用途內容，可以參見未獲准用於「報導用途」內容的領域清單：

促銷文章和圖案 (包括「報導式廣告」)

商業製作

產品包裝

廣告

商品

社群媒體宣傳

素材才剛推出，就有創作者剪出：《【純屬好玩】如果老高懸案用 How 哥素材來過場？ | 小天使事件 | 土豆 Toodle | @HowFun​ @老高與小茉 Mr & Mrs Gao》

明明是懸案，How 哥一出場就讓小編一秒出戲，實在是太有趣，載點放在下面，再晚一點下載就得自己花 79 美金下載囉。

下載：

How 哥影片素材 ( vimeo 下載 )

How 哥影片素材 ( Shutterstock 下載 )