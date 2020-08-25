DocSketch 線上手寫簽名工具，可儲存 PNG 檔套用在你的作品上

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接著點開你要的影片後進行下載，但是影片右手邊會有一個注意事項，提醒你 ! 在下載影片前可以看到上方有標示出影片及原作者資訊，如要使用影片，記得在作品內標示一下原作者資訊，務必必須遵守 CC3.0 授權規則 !

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你也可以將看到喜歡的影片分享在你的 FB 或是 Twitter 上面呦 !

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免費影片– 頁3，共3 – 免費資源網路社群
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