你也是 How 哥宇宙中的一員嗎？YouTuber How哥因為每年畢業季，都會收到許多畢業祝福語的邀約，不過由於時間忙碌，加上是每年 6 月的剛需，為了滿足大家，How 哥把全部的中文字都念了一遍，套上片頭的多種版本祝福語就可以快速剪出祝福影片，不過自己剪太耗時，竟然有網友開發出「How 哥祝福產生器」，只要輸入文字就會自動從影片中抓出該文字，並且自動形成一部祝福影片！另外還有 LINE 版本，加入「How朋友」就能夠讓 How 哥傳語音訊息給朋友們~ 你也可以參考：YouTube 留言轉圖片神器，一鍵打包下載 YouTube 影片留言並輸出 PNG 截圖

先來看看這個 How 車上傳片長約 30 分鐘的 YouTube 影片，完整念完所有國字發音。

只要在 HowGer 祝福產生器輸入中文字，並按下下方的產生。

就可以看到所有的字都被截取出來啦，此時按下預覽就可以播放 XD

不過由於程式剛開發，難免需要除錯，若你發現時間點有問題請按下左邊的回報，作者就會收到修改通知。若你發現注音怪怪的，直接將滑鼠移到上方，選擇正確的注音即可。

下方是小編用產生器簡單製作出的影片效果，提供給大家參考：

目前產生影片的功能正在開發中，開發者表示會盡快讓此功能上線，大家就再稍等一下囉。

另外，也有 LINE「How 朋友」機器人，加入好友後，只要輸入中文字就可以得到 How 哥語音。

LINE 好友連結：How 朋友

只要播放過後，就可以長按語音訊息，將語音分享給好友。

若你要將語音下載下來的話，可以先將語音檔儲存到 LINE Keep，再從 Keep 就可以儲存 m4a 檔案到手機中啦，先降 ~ ㄅㄅ

傳送門：

How 哥祝福產生器

LINE How 朋友