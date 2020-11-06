還在尋找好用的線上轉檔工具嗎？這款 Aconvert 強大的線上免費轉檔工具推薦給大家做使用，Aconvert 不僅可幫你將 PDF、文檔、電子書、圖像、視頻、音頻、壓縮、網頁轉成你想要的檔案或圖片格式，也能從電腦桌面將圖片拉進網站中進行轉檔，另外，Aconvert 也可直接複製網址進行檔案轉換等功能，想不到一個小小個網站，可以做這麼事情呢！Aconvert 真的是一個非常方便的線上實用轉檔工具，有興趣的朋友，趕緊讓此好用的轉檔工具幫你更快完成事情，提升工作效率。更多好用的線上轉檔工具，可以參考這篇： ZAMZAR 萬用線上轉檔工具，支援超過 1200 種檔案格式

首先，當你進到 Aconvert 網站後，便可在左側看到 PDF、文檔、電子書、圖像、視頻、音頻、壓縮、網頁等免費轉檔服務。

如果你進來看到是英文介面的朋友，可以點擊右上角的語言功能列，將語言更換成繁體中文。

接著小編就在眾多轉檔功能中，選擇大家常用的「在線轉換圖像文件」來做示範。

在圖像轉檔工具中，你可以選擇圖像文件或是圖像網址來進行轉檔，並在「目標格式中」選擇你想要轉成的檔案格式，有超多種檔案格式讓你選擇，你想的到的幾乎都有。

選好你要的轉檔格式後，便可點選「開始轉換」進行轉檔，轉好的檔案會在下方列表中出現，接著點擊下載圖示按鈕查看文件資訊。

在文件資訊中，你可以點擊「文件鏈接」來下載圖檔，如果怕檔案會一直留在網站上，也能點擊刪除文件將檔案去除。

小編在下方有幫大家整理出其它轉檔工具常用的轉檔格式給大家做參考：



PDF 轉檔：可以將 Word、Excel、PPT、HTML、TXT、DWG、JPG、PNG、GIF、TIFF 等格式轉換成 PDF。

文件轉檔：可互相轉換 DOC、DOCX、XLS、PPT、PPTX、HTML、TXT、CSV、WPS、PDF 等檔案格式。

電子書轉換：可將電子書轉換成 PDF、DOC、TXT 等檔案格式。

圖像轉檔：可互相轉換 JPG、PNG、GIF、EPS、PSD 等檔案格式。

視頻轉換：可互相轉換 MPG、AVI、MP4、MOV、SWF 等檔案格式。

音頻轉換：可互相轉換 MP3、WAV、WMA、OGG 等檔案格式。

壓縮檔轉換：可互相轉換 ZIP、7Z、TAR 等檔案格式。

網頁轉換：可以將網頁轉換成 PDF、JPG、PNG 等檔案格式。

看完以上的簡單的介紹之後，大家是否覺得 Aconvert 線上免費轉檔工具網站很實用呢？有興趣的朋友，趕緊將這超方便的網站收藏起來，變成你的最佳辦公效率工具吧！

Aconvert 線上轉檔工具：https://www.aconvert.com/