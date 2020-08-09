IG 帳號被盜又忘記密碼該怎麼辦？ 4 步驟教你如何解決 !

只要有帳號就有風險，最近有朋友發現 Instagram 帳號似乎被盜用，有些明明就沒發過的貼文，竟然出現在自己的貼文裡，還會傳看不懂的文字給 IG 上不同的朋友，這種狀況 100% 自己的 IG 被盜或者被別人登入過，被盜的朋友別擔心，今天本篇要教大家如何解決 IG 被盜的 4 步驟，除了檢查 IG 登入的紀錄之外，也會提供給你一些保護帳號的方法，讓你避免這類情況再次發生，就讓我們往下看吧 !

步驟一：檢查 IG 登入紀錄

IG 帳號被盜又忘記密碼該怎麼辦？ 4 步驟教你如何解決 !

首先最簡單得知自己的帳號是否被盜或者被別人登入過的方式就是檢查「IG 登入紀錄」。請開啟 Instagram 後，點開個人檔案，進到「設定」>「帳號安全」>「登入活動」。

IG 帳號被盜又忘記密碼該怎麼辦？ 4 步驟教你如何解決 !

在「登入活動」中能看到在不同的日期，有哪些裝置曾在什麼地點登入過你的 IG 帳號，大部分的紀錄應該都會是自己的，可以往下找找如果有看到可疑的紀錄，那麼你可以點選「⋯」，將你的帳號從該裝置登出。

步驟二：更改密碼

IG 帳號被盜又忘記密碼該怎麼辦？ 4 步驟教你如何解決 !

打開 Instagram「個人檔案」>「設定」>「帳號安全」>「密碼」，就可以重新設置新密碼。

如果忘記 Instagram 密碼該怎麼辦？

忘記密碼時，可以使用電子郵件地址、手機號碼或 Facebook 帳號重設密碼。如果無法使用上述方式重設密碼，請開啟 Instagram 取得其他說明。

若要重設密碼，請先開啟 Instagram 應用程式

Android：

  •     在登入畫面中，點按登入下方的取得登入說明。
  •     選擇使用用戶名稱或電子郵件、發送簡訊或使用 Facebook 帳號登入。
  •     請輸入您的資訊並按照畫面上的指示操作。

iPhone：
  •     在登入畫面中，點按登入上方的忘記密碼。
  •     點按用戶名稱或電話。
  •     輸入電子郵件地址、用戶名稱或手機號碼，接著點按下一步

步驟三：開啟雙重驗證

IG 帳號被盜又忘記密碼該怎麼辦？ 4 步驟教你如何解決 !

就跟步驟二的方式一樣，找到「雙重驗證」的功能，用「簡訊驗證碼」來驗證比較安全而且簡單。這功能只有在 IG 偵測到是從「不明裝置」登入時才會要求用「簡訊驗證碼」輸入驗證碼，如果你是從自己的常用手機或電腦登入的話是不需要驗證的。

步驟四：不要點擊來路不明的網址

如果 Instagram 訊息出現不認識的人傳訊息給你或者自稱自己是 IG 官方，並附上網址要你點進去，這時千萬不要傻傻地點進去，IG 官方並不會用私訊的方式聯繫用戶。另外，有些詐騙郵件也會冒充官方的名義寄 Email 給你要你更改帳號密碼，看到這類信件時要多加留意寄件者的帳號是否正確，建議大家不要點擊信件內的連結去重設帳號，要重設自己開啟 IG 直接去更改就好。

看完以上的解說，如果還是懷疑自己的 IG 帳號被盜的朋友，可以用上方的教學去檢查看看登入活動紀錄，覺得真的有問題話一定要馬上更改帳號密碼，也建議可以開啟雙重驗證喔！

Instagram 帳號安全 / 被盜照號 / 忘記密碼，處理四步驟！ 相關文章

    li

訪客留言

Instagram 帳號安全 / 被盜照號 / 忘記密碼，處理四步驟！ 參考資料

如果忘記了iPad的密碼怎麼辦？ (輕鬆解決) - iMyFone
如果你忘記了iPad Mini的密碼，用蘋果ID解鎖 限制： 此方法只能用於你知道該裝置的Apple ID和密碼，同時要與網路已連接。 登錄icloud.com時，使用與iPad mini連接的同一賬戶的詳細訊息。 點擊“尋找iPhone”功能繼續這個過程。 選擇“所有裝置”選項並選擇你的iPad型號 ...
[分享] IG被盜了！成功救回帳號之過程分享 @ ★皮卡爾 Q比★的開心生活 :: 痞客邦
雖然不確定這個回報機制能不能處理被盜帳號，但請試試看。 盡量描述清楚自己的帳號，被盜用的情況。 回報後的流程 1. IG會傳一封驗證信，請依照指示，拍照後回傳照片給IG 在紙張寫下我們提供的代碼，再提供您本人手持這張紙的相片 2. ...
【IG被盜】假雷朋狂發廣告文！改密碼也沒用？教你救回帳號 - KiKiNote 奇奇筆記
IG遭駭 600萬Instagram帳號被駭！教你5招自保！ 複製IG文字 3步驟簡單選取複製IG貼文、留言文字 FB結合IG FB新版粉絲專頁可以回IG和Messenger的訊息！ 排程 現在連Instagram也能排程囉！ 新Logo 教你如何換回舊版Instagram (iOS/Android) 更換主題 ...
如果忘記 iPhone 的密碼，或 iPhone 已遭停用 - Apple 支援
如果忘記 iPhone 的密碼，或收到 iPhone 已遭停用的訊息，請參閱這篇文章以瞭解該如何處理。 若是輸入錯誤密碼太多次，就會看到裝置已遭停用的訊息。如果不記得密碼，則需要清除 iPhone，這會刪除您的資料和設定，包括密碼在內。 ...
如何被盜怎麼辦？試試奪回FaceBook 帳號吧！ @ ifans 林小旭 ...
在FaceBook 的機制中，其實有提供「帳號安全防護」的服務，你只要登入該 ... 剛設定密碼時可能會忘記，所以這組&quot;複雜的&quot;新密碼自己先牢記起來，以防萬一。
忘記 Windows 7 登入密碼怎麼辦？重新設定不求人 | T客邦 - Techbang
Windows 7 的電腦在登入時，突然告知密碼過期，要更新密碼，但是怎麼登入舊密碼就是不正確，該怎麼辦呢？小編在這裡教你一個重設密碼的方法，讓你在忘記或不知道舊密碼的情況下修改登入密碼，要先準備一份 Windows 7 的安裝光碟或隨身碟喔！ ...
facebook忘記帳號和秘碼怎麼辦 | Yahoo奇摩知識+
2013/6/9 · 尋問想找回以前帳號圖片該如何 使用？！0 0 Ken 5 年前 boonchengtee 的帐号和秘码 0 0 您覺得這個回答如何？您可以登入為回答投票。登入 lioujinyuh 5 年前 重設密碼可以進去的帳號,可不是舊有原來的帳號因現在的好友都不見!遊戲的等級都重新歸零了 ... ...
[盜帳號]臉書被盜正確處理程序– 5分鐘內就能快速搶回FB 帳號 ...
萬一發現臉書帳號被盜了，你都怎麼處理？ ... 公告了一個SOP的步驟，可以讓你在5分鐘內快速搶回FB帳號，務必了解一下! ... 帳號、電子郵件、電話簡訊方式傳送重設密碼的驗證碼。 ... 每篇教學性質的文章，純是個人分享與見解或當下的筆記，並不代表一定 ... 請問我到底該怎麼辦才有辦法拿回我的帳號啊~&gt;&lt;?
IG 帳號被盜被貼廣告？重設密碼、開啟雙重驗證防護更安全 ...
如果遇到帳號遭盜用或竄改密碼，依然可以利用「忘記密碼」功能重新設定新 ... 後來發現Instagram 帳號被盜的使用者多半都沒有設定「雙重驗證」功能， ... 帳號被盜用、被貼詐騙廣告要如何解決，只要重新設定密碼、將不是你本人的 ... 只要設定手機號碼、以簡訊接收驗證碼即可；若你想要把其他服務的兩步驟&nbsp;...
最新的IG盜帳號手法：利用Gmail符號不分的漏洞，駭客輕鬆 ...
大家都有被盜帳號的經驗，但是這種盜用信箱的手法我還是第一次見到，因此把事發經過、正確的處理方法跟大家分享。 今天一早起來就發現信箱&nbsp;...