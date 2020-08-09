只要有帳號就有風險，最近有朋友發現 Instagram 帳號似乎被盜用，有些明明就沒發過的貼文，竟然出現在自己的貼文裡，還會傳看不懂的文字給 IG 上不同的朋友，這種狀況 100% 自己的 IG 被盜或者被別人登入過，被盜的朋友別擔心，今天本篇要教大家如何解決 IG 被盜的 4 步驟，除了檢查 IG 登入的紀錄之外，也會提供給你一些保護帳號的方法，讓你避免這類情況再次發生，就讓我們往下看吧 !

步驟一：檢查 IG 登入紀錄

首先最簡單得知自己的帳號是否被盜或者被別人登入過的方式就是檢查「IG 登入紀錄」。請開啟 Instagram 後，點開個人檔案，進到「設定」>「帳號安全」>「登入活動」。

在「登入活動」中能看到在不同的日期，有哪些裝置曾在什麼地點登入過你的 IG 帳號，大部分的紀錄應該都會是自己的，可以往下找找如果有看到可疑的紀錄，那麼你可以點選「⋯」，將你的帳號從該裝置登出。

步驟二：更改密碼

打開 Instagram「個人檔案」>「設定」>「帳號安全」>「密碼」，就可以重新設置新密碼。

如果忘記 Instagram 密碼該怎麼辦？

忘記密碼時，可以使用電子郵件地址、手機號碼或 Facebook 帳號重設密碼。如果無法使用上述方式重設密碼，請開啟 Instagram 取得其他說明。

若要重設密碼，請先開啟 Instagram 應用程式

Android：



在登入畫面中，點按登入下方的取得登入說明。

選擇使用用戶名稱或電子郵件、發送簡訊或使用 Facebook 帳號登入。

請輸入您的資訊並按照畫面上的指示操作。

在登入畫面中，點按登入上方的忘記密碼。

點按用戶名稱或電話。

輸入電子郵件地址、用戶名稱或手機號碼，接著點按下一步

步驟三：開啟雙重驗證

iPhone：

就跟步驟二的方式一樣，找到「雙重驗證」的功能，用「簡訊驗證碼」來驗證比較安全而且簡單。這功能只有在 IG 偵測到是從「不明裝置」登入時才會要求用「簡訊驗證碼」輸入驗證碼，如果你是從自己的常用手機或電腦登入的話是不需要驗證的。

步驟四：不要點擊來路不明的網址

如果 Instagram 訊息出現不認識的人傳訊息給你或者自稱自己是 IG 官方，並附上網址要你點進去，這時千萬不要傻傻地點進去，IG 官方並不會用私訊的方式聯繫用戶。另外，有些詐騙郵件也會冒充官方的名義寄 Email 給你要你更改帳號密碼，看到這類信件時要多加留意寄件者的帳號是否正確，建議大家不要點擊信件內的連結去重設帳號，要重設自己開啟 IG 直接去更改就好。



看完以上的解說，如果還是懷疑自己的 IG 帳號被盜的朋友，可以用上方的教學去檢查看看登入活動紀錄，覺得真的有問題話一定要馬上更改帳號密碼，也建議可以開啟雙重驗證喔！