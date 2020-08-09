國際包裹如何追蹤？找出是哪一家快遞，再輸入運輸單號，不就這麼簡單嗎？現在透過 17TRACK 全球物流查詢平台會更快更方便，支援全球十多個知名的運輸商與物流商，比如像 Fedex、順豐等等，集中在一個平台輸入運輸單號，就可以自動辨識物流商，查詢國際包裹的運送進度，用戶累積查詢量已經超過 10 億筆！目前我都是透過這個方式查詢，還沒有查詢不到的唷！這麼方便的工具當然要推薦給大家，境外購物的貨運查詢更加方便。

進入網站後，就可以在首頁輸入購買物品的追蹤單號，一次可以查詢多個單號，就算是不同物流的單號也沒關係，可以先試一下自動辨識有沒有成功，如果沒辦識到的再自己額外選運輸商就好。

小編這裡有一個在蝦皮購物的訂單編號，只要在 17Track 主頁上輸入編號，便可直接查到是哪個物流既送到台灣的，這平台目前台灣物流只查得到中華郵政，其他有關台灣物流都查不到。

各個國家的郵政真的幾乎都有列進來，包括台灣中華郵政喔 !

國際物流也不少，也有一堆我連聽都沒聽過的，總之只要是國際物流的追蹤，只要透過這 17Track 就可以了。

目前亞洲的部分，還是大陸物流量最多，很多台灣消費者也使用淘寶跟蝦皮，包括外國人也在使用，不外乎就是中國市場物價比台灣來的便宜，所以中國物流才會這麼興盛。不管是要查國際物流還是大陸物流，17Track 一個網站就能滿足你追蹤訂單的需求，如果你是在台灣購買商品的，只能查得到中華郵政運送的資料，其他目前都不能查詢，對於以上的講解是否清楚呢 ? 沒問題的話，之後有買國際上的物品，就可直接到 17Track 網站上做查詢喔 !

17TRACK 全球物流查詢平台：https://www.17track.net/zh-hk