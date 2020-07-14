想要讓 YouTube 上的精彩鏡頭持續重播嗎 ? 若是想擷取 YouTube 精采影片片段製作成 GIF，可以使用 FreeGifMaker 免費又簡單使用的線上產生器，本篇要介紹給大家的 FreeGifMaker 是一款免費的線上 GIF 產生器，主要推薦的功能是可以協助使用者快速將 YouTube 影片轉為 GIF 動態圖片，操作方式也很簡單，只要將 YouTube 影片鏈結貼上，設定要轉換的影片時間長度，就會給出 GIF 動態圖片，完全不用下載安裝軟體！

△ 貼入 YouTube 影片網址點選 Load YouTube Video 載入影片。

△ 載入之後會出現紅色框框中的選項，從 Start time 設定要擷取轉換為 GIF 圖片的開始時間，然後 Duration 設定擷取的秒數，最長為 10 秒，完成後按下 Preview 預覽看看是不是你需要的片段。

△ 預覽後 FreeGifMaker 會給出擷取後的動態圖片 GIF 檔案，稍微預覽一下看看有沒有問題，若想調整可 Change 回到上個畫面，或是按下 Create 產生 GIF 檔案。



△ GIF 確認沒問題，直接按下 Save To Disk 就能將 GIF 動態圖儲存到電腦中囉 !

△ 這就是以 FreeGifMaker 轉換後的圖片範例，大家有興趣就自己動手試試看吧！

FreeGifMaker：http://freegifmaker.me/youtube-to-gif/