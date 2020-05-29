自 5/28~5/31 期間，只要到麥當勞消費（只買一支蛋捲冰淇淋也符合資格），就能夠獲得一本現金抵用券，內含：200 元麥當勞抵用券、100 元屈臣氏抵用券、2000 元 amba 意舍酒店餐飲抵用券、3000 元 amba 意舍酒店住宿抵用券，總計能夠省下 5300 元。現金抵用券全台麥當勞共 250 萬份，每份中共有 17 張抵用券，限時、限量發完為止，大家若有需要的話，用空閒時間去買個麥當勞就可以取得囉。

如何領取？

到麥當勞消費即送乙本 2020 現金抵用券

活動注意事項

本活動僅限台灣麥當勞餐廳，部分特殊餐廳不適用，亦不適用麥當勞歡樂送。

2020 現金抵用券數量請依各餐廳實際狀況為準，數量有限，送完為止。

2020 現金抵用券乙本內含麥當勞現金抵用券 NT$200、屈臣氏抵用券 NT$100、意舍酒店餐飲抵用券 NT$2,000、意舍酒店住宿抵用券 NT$3,000，共 17 張；詳細使用方式請依各券面說明為準。

發行單位(麥當勞、屈臣氏、意舍酒店)保有隨時調整活動辦法、優惠內容及終止活動之權利。

無發送餐廳如下：台北車站微風、遠東寶慶、台北長春、忠孝SOGO、高島屋、台北松壽、新台北１０１、板橋遠百二、板橋遠百、宜蘭新月廣場、花蓮愛買、桃園新遠百、桃園機場一、桃園機場二、中壢崇光、關西服務區、台中大遠百、老虎城、豐原太平洋、台南遠百二、高雄大遠百、高雄義大、屏東環球、屏東太平洋。

現金抵用券使用注意事項