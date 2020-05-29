自 5/28~5/31 期間，只要到麥當勞消費（只買一支蛋捲冰淇淋也符合資格），就能夠獲得一本現金抵用券，內含：200 元麥當勞抵用券、100 元屈臣氏抵用券、2000 元 amba 意舍酒店餐飲抵用券、3000 元 amba 意舍酒店住宿抵用券，總計能夠省下 5300 元。現金抵用券全台麥當勞共 250 萬份，每份中共有 17 張抵用券，限時、限量發完為止，大家若有需要的話，用空閒時間去買個麥當勞就可以取得囉。
如何領取？
到麥當勞消費即送乙本 2020 現金抵用券
活動注意事項
- 本活動僅限台灣麥當勞餐廳，部分特殊餐廳不適用，亦不適用麥當勞歡樂送。
- 2020 現金抵用券數量請依各餐廳實際狀況為準，數量有限，送完為止。
- 2020 現金抵用券乙本內含麥當勞現金抵用券 NT$200、屈臣氏抵用券 NT$100、意舍酒店餐飲抵用券 NT$2,000、意舍酒店住宿抵用券 NT$3,000，共 17 張；詳細使用方式請依各券面說明為準。
- 發行單位(麥當勞、屈臣氏、意舍酒店)保有隨時調整活動辦法、優惠內容及終止活動之權利。
- 無發送餐廳如下：台北車站微風、遠東寶慶、台北長春、忠孝SOGO、高島屋、台北松壽、新台北１０１、板橋遠百二、板橋遠百、宜蘭新月廣場、花蓮愛買、桃園新遠百、桃園機場一、桃園機場二、中壢崇光、關西服務區、台中大遠百、老虎城、豐原太平洋、台南遠百二、高雄大遠百、高雄義大、屏東環球、屏東太平洋。
現金抵用券使用注意事項
- 麥當勞2020現金抵用券僅限台灣麥當勞餐廳內使用，部分特殊餐廳恕不適用 (請參考連結)，亦不適用麥當勞歡樂送、數位自助點餐機。
- 有效日期：2020/6/3 - 6/16、2020/6/17 - 6/30，請依券上說明為準，逾期無效。
- $10現金抵用券有效時段：每日上午5:00至上午10:30早餐時段，無供應早餐之餐廳恕不適用；單筆消費現金結帳滿$100可抵用1張$10現金抵用券 (單筆滿$200可抵用2張$10現金抵用券，依此類推)。
- $20現金抵用券有效時段：每日上午10:30後，單筆消費現金結帳滿$200可抵用1張$20現金抵用券 (單筆滿$400可抵用2張$20現金抵用券，依此類推)。
- 現金結帳前請主動出示本券、抵用使用後立即回收失效。使用本券之交易無法進行退換貨。
- 本券僅適用以現金結帳之交易，不得用於點點卡儲值。也不得與點點卡、信用卡、電子票證、行動支付、掃碼支付等其他非現金支付工具併用。
- 本券可與其他優惠活動併用。
- 本券具防偽設計，如經塗改、變造、影印、翻拍、重製、或毀損致無法辨認，視同無效，偽造者依法究辦；遺失恕不補發。
- 本券為無償發行之抵用券，不得兌換現金、不找零，持有人不得轉售圖利。
- 各餐廳實際適用狀況與營業時間以各餐廳實際狀況為準。
- 詳細使用方式與注意事項請以實際券上說明為準。
- 如有問題請洽客服專線：0800-211-321
- 麥當勞保有隨時調整活動辦法、優惠內容及終止活動之權利，如有變動係以官網公告為準。