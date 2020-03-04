Google 簡報中文字型

你有在使用 Google 簡報卻覺得字體太少嗎？Google 簡報有許多好處，像是可以即時儲存、一個連結就能分享，甚至還能夠與同事、同學即時線上協作等，但內建的中文字型太少卻是唯一的缺點，今天小編就要來跟大家分享如何讓 Google 簡報中文字型選擇能夠變多。你也可以參考：旅遊簡報用 PPT 落伍了！Google Earth 新功能製作更吸眼球的行程演示

Google 簡報中文字型

還沒有設定以前，Google 簡報的中文設定只有：微軟正黑體、新細明體、新細明體 EstB、標楷體、細明體、細明體 EstB 等較基本的字體，要使用更多字體的話，小編幫大家整理了以下兩種方式：

Google 簡報字型

第一種方法是透過將日文字型加入字體的方式達成，因為雖然為日文字體，但有些字型是有漢字的，漢字基本上大部份中文都能夠顯示，點擊字體設定處的地方，按下「更多字型」。

Google 簡報字體

然後按下「日文」，將日文加入字型下拉選單中。

Google 簡報

接著就可以在字型下拉選單中，找到日文字型囉，像上圖的 Losugi Maru、M PLUS 1p 都是支援漢字比較多的字型，Sawarabi Mincho 則是支援較少漢字。

Google 簡報字體

第二種方法就是將語言設定為簡體中文的方式，點擊左上方「檔案」>「語言」>「中文（中國）」。

Google 簡報字體

Google 簡報字體

設定完成後，上方的字型下拉選單就會跑出宋體、宋體 ExtB、微軟雅黑、新宋體等字體囉。透過上面兩種方法，可以讓原本使用習慣的 Google 簡報有更多不同的中文字體選擇啦！

Google 簡報中文字型

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Google 簡報中文字型

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