2019 年 10 月 31 日凌晨發生了一場大火，燒毀位於沖繩的世界遺產「首里城」，讓全世界都感到相當震驚及難過，然而，我們對於首里城燒毀可以貢獻些什麼呢？曾經去過的朋友們看過來，目前一群學者、研究員、工程師正打算「數位重建」首里城，向全世界募集 100 萬張照片，建立首里城 3D 模型，戴上 VR 眼鏡就能夠重新看到首里城。

△ 目前在 OUR Shurijo 首頁中，可以看到尚未完成的首里城 3D 模型，目前正在募集各種不同角度的照片、影片，藉由大家上傳的檔案，可以讓首里城的數位 3D 模型更加完整。

△ 透過 「Structure from Motion」技術，以不同角度的照片及影片，來數位重建首里城的結構與顏色，資料量越大將會越精準，進入 OUR Shurijo 首頁點擊按鈕上傳首里城的照片、影片。

△ 點擊按鈕之後填寫相關資料，若擔心個資的話，姓名、電子信箱可以不填，不過這些聯絡資料是用來連絡你的，未來 3D 模型建立完成後，會以信箱的方式通知。

還有一些必填項目，包含：是否公開檔案、攝影日期一定要填，最後要記得上傳檔案就可以啦！重建團隊希望向全世界募集 100 萬張首里城照片，所以若是你曾經去過首里城，也可以找找照片，為數位重建首里城貢獻一份心力吧！

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