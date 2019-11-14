世界棒球 12 強線上直播

世界棒球 12 強對中華隊有多重要你知道嗎？不知道沒關係，小編直接跟你說，這是攸關中華隊能否拿到 2020 東京奧運資格的門票，這也是為什麼大家都在關注 WBSC 世界棒球 12 強球賽！但是現在實在太少人看電視了，小編幫大家整理了世界棒球 12 強線上直播、賽程表資訊，大家若有興趣繼續關注的話，可以把這編文章收藏到我的最愛，隨時關注比賽賽程即直播。

世界棒球 12 強線上看

手機、電腦收看：LINE TODAY 線上直播 - 世界棒球 12 強
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世界棒球 12 強複賽賽程表

日期 時間 隊伍 直播連結
11/11 (一) 11:00 台灣 vs 墨西哥 直播線上看
18:00 澳洲 vs 日本 直播線上看
18:00 美國 vs 韓國 直播線上看
11/12 (二) 11:00 澳洲 vs 墨西哥 直播線上看
18:00 台灣 vs 韓國 直播線上看
18:00 美國 vs 日本 直播線上看
11/13 (三) 11:00 澳洲 vs 美國 直播線上看
18:00 墨西哥 vs 日本 直播線上看
11/15 (五) 11:00 台灣 vs 美國 直播線上看
18:00 墨西哥 vs 韓國 直播線上看
11/16 (六) 11:00 澳洲 vs 台灣 直播線上看
18:00 韓國 vs 日本 直播線上看

世界棒球 12 強決賽線上直播

日期：11/17 (日)

時間：
11:00 季軍戰
18:00 冠軍戰

世界棒球排名

名次 國家
1. 日本
2. 美國
3. 韓國
4. 中華
5. 古巴
6. 墨西哥
7. 澳洲
8. 荷蘭
9. 委內瑞拉
10. 加拿大

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