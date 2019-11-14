世界棒球 12 強對中華隊有多重要你知道嗎？不知道沒關係，小編直接跟你說，這是攸關中華隊能否拿到 2020 東京奧運資格的門票，這也是為什麼大家都在關注 WBSC 世界棒球 12 強球賽！但是現在實在太少人看電視了，小編幫大家整理了世界棒球 12 強線上直播、賽程表資訊，大家若有興趣繼續關注的話，可以把這編文章收藏到我的最愛，隨時關注比賽賽程即直播。
世界棒球 12 強線上看手機、電腦收看：LINE TODAY 線上直播 - 世界棒球 12 強
電視收看：緯來體育台、緯來育樂台、愛爾達體育二台、公視三台、公視主頻
世界棒球 12 強複賽賽程表
|日期
|時間
|隊伍
|直播連結
|11/11 (一)
|11:00
|台灣 vs 墨西哥
|直播線上看
|18:00
|澳洲 vs 日本
|直播線上看
|18:00
|美國 vs 韓國
|直播線上看
|11/12 (二)
|11:00
|澳洲 vs 墨西哥
|直播線上看
|18:00
|台灣 vs 韓國
|直播線上看
|18:00
|美國 vs 日本
|直播線上看
|11/13 (三)
|11:00
|澳洲 vs 美國
|直播線上看
|18:00
|墨西哥 vs 日本
|直播線上看
|11/15 (五)
|11:00
|台灣 vs 美國
|直播線上看
|18:00
|墨西哥 vs 韓國
|直播線上看
|11/16 (六)
|11:00
|澳洲 vs 台灣
|直播線上看
|18:00
|韓國 vs 日本
|直播線上看
世界棒球 12 強決賽線上直播
日期：11/17 (日)
時間：
11:00 季軍戰
18:00 冠軍戰
世界棒球排名
|名次
|國家
|1.
|日本
|2.
|美國
|3.
|韓國
|4.
|中華
|5.
|古巴
|6.
|墨西哥
|7.
|澳洲
|8.
|荷蘭
|9.
|委內瑞拉
|10.
|加拿大
https://www.wbsc.org/