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世界棒球 12 強線上看

世界棒球 12 強複賽賽程表

日期 時間 隊伍 直播連結 11/11 (一) 11:00 台灣 vs 墨西哥 直播線上看 18:00 澳洲 vs 日本 直播線上看 18:00 美國 vs 韓國 直播線上看 11/12 (二) 11:00 澳洲 vs 墨西哥 直播線上看 18:00 台灣 vs 韓國 直播線上看 18:00 美國 vs 日本 直播線上看 11/13 (三) 11:00 澳洲 vs 美國 直播線上看 18:00 墨西哥 vs 日本 直播線上看 11/15 (五) 11:00 台灣 vs 美國 直播線上看 18:00 墨西哥 vs 韓國 直播線上看 11/16 (六) 11:00 澳洲 vs 台灣 直播線上看 18:00 韓國 vs 日本 直播線上看

世界棒球 12 強決賽線上直播

日期：11/17 (日)

時間：

11:00 季軍戰

18:00 冠軍戰

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