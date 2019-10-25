LINE 舊換機流程

今年 11/5 日前有要換手機的各位注意了，舊版本的 LINE 換機流程即將退場，本篇將提供全新換機流程，換新手機 LINE 資料如何搬家，這邊新、舊版本都幫大家整理出來，2019 最新版 LINE 換手機流程看過來。

說了這麼多，LINE 換機流程改變，我會受影響嗎？

今年 2 月，LINE 推出了新換機流程，以降低換機失敗率，並簡化流程。目前，絕大多數用戶都已順利地升級到 LINE 9.2.0 以上、也就是適用新換機流程的版本。因此，舊的換機流程確認將在 2019 年11 月 5 日台灣時間 00:00 退場。

如何看 LINE 版本多少？

LINE 資料備份懶人包

△ 打開 LINE 主畫面，找到設定圖示，找到「關於 LINE」>「使用版本」即可查看。LINE 的版本是 9.2.0 以上舊沒你的事啦，但若像是 9.1.0，甚至是 8 開頭的，這樣就是未滿 9.2.0 的意思。

LINE 9.2.0 以上的人，恭喜你！這篇沒你的事

LINE 舊換機流程

LINE 9.2.0 以下的人，該做什麼？

▶ 若您現在 LINE 版本未滿 9.2.0，且未來「有」換機的需求，那麼請您務必於 2019 年 11 月 5 日前:
1. 在原手機上更新 LINE 應用程式：點此立即更新
2. 或先行換機

延伸閱讀：LINE 新換機流程懶人包

Q：未來「有」換機的需求，但是 2019 年 11 月 5 日前來不及更新 LINE，之後還可以換機嗎？
A：可以的！屆時在舊手機先更新 LINE，再走這個換機步驟即可：LINE 新換機流程懶人包

▶ 若您現在 LINE 版本未滿 9.2.0，2019 年 11 月 5 日前也不想更新，且日後「沒有」換機的需求，那麼在 2019 年 11 月 5 日之後，您還是可以繼續在現有的手機上使用 LINE，但請務必留意「三個不要」：
1. 不要刪除「LINE帳號」
2. 不要刪除「LINE應用程式」
3. 不要「恢復原廠設定」

請勿執行以上任一個動作，這樣您就可以繼續在目前的手機上使用原本的 LINE 帳號。若不慎執行上述任一動作，請直接安裝或更新 LINE 至最新版本即可繼續使用。

http://official-blog.line.me/tw/archives/81198793.html

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