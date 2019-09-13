一年一度的電視金鐘獎來啦，2019 年第 54 屆電視金鐘頒獎典禮將於 10/5 日 (六) 晚上 7 點開始，地點在國父紀念館舉行，典禮主持人為黃子佼，共有 193 件入圍名單，角逐 40 個獎項，星光大道從下午 5 點開始舉行，這邊幫大家整理出金鐘獎頒獎典禮線上看、YouTube 直播資訊，還有完整的入圍名單。





2019 第 54 屆金鐘獎相關資訊

地點：國父紀念館

日期：108 / 10 / 05 星期六

時間：

17：00 星光大道

19：00 頒獎典禮

2019 第 54 屆金鐘獎網路線上看 / 直播

2019 金鐘獎直播：YouTube 金鐘獎直播頻道

2019 第 54 屆金鐘獎電視收看

有線電視第 30 台 - 三立都會台

中華電信 MOD 第 350 台 - 三立戲劇台

數位無線電視 第 5 台 - 公視主頻

全國有線電視 第 5 台 - 公視主頻

中華電信 MOD 第 13 台 - 公視主頻

2019 第 54 屆金鐘獎海外收看

三立國際台

新加坡STAR HUB

馬來西亞Unifi TV

北美中天頻道及中旺電視

2019 第 54 屆金鐘獎完整入圍名單

個人獎

【戲劇節目男主角獎】

王識賢／C.S.I.C.鑑識英雄II正義之戰

吳政迪／客家劇場－日據時代的十種生存法則

吳慷仁／我們與惡的距離

溫昇豪／雙城故事

龍劭華／菜頭梗的滋味

【戲劇節目女主角獎】

江沂宸／20之後

徐麗雯／菜頭梗的滋味

曾珮瑜／雙城故事

賈靜雯／我們與惡的距離

蔡淑臻【蔡昕芸】／C.S.I.C.鑑識英雄II正義之戰

【戲劇節目男配角獎】

林哲熹／我們與惡的距離

洪都拉斯【洪勝德】／我們與惡的距離

溫昇豪／我們與惡的距離

蔭山征彥／客家劇場－日據時代的十種生存法則

龍劭華／雙城故事

【戲劇節目女配角獎】

李杏／生死接線員

張寗／客家劇場－日據時代的十種生存法則

曾沛慈／我們與惡的距離

葉慈毓／20之後

謝瓊煖／菜頭梗的滋味

【戲劇節目新進演員獎】

李婕【李聿安】／愛的3.14159

胡釋安／20之後

梁舒涵／女兵日記

蔡佳麟／大時代

【迷你劇集／電視電影男主角獎】

吳朋奉／公視人生劇展第一響槍

陳以文／公視新創短片《暴好人》

游安順／公視學生劇展－兩場葬禮

潘親御／公視新創電影－無法辯護

藍葦華／華視金選劇場－夏之橘

【迷你劇集／電視電影女主角獎】

尹馨／你的孩子不是你的孩子－茉莉的最後一天

王琄／媽媽桌球

陽靚／華視金選劇場－忘川

謝盈萱／魂困西門

鍾欣凌／你的孩子不是你的孩子－貓的孩子

【迷你劇集／電視電影男配角獎】

吳宏修／公視學生劇展－人鬼

喜翔／公視人生劇展 淚滴卡卡

黃鐙輝／奇蹟的女兒

蔡明修／華視金選劇場－夏之橘

蘇達／公視新創電影－疑霧公堂

【迷你劇集／電視電影女配角獎】

王淨／你的孩子不是你的孩子－茉莉的最後一天

林意箴／海吉拉

連俞函／奇蹟的女兒

陸弈靜【丁怡境】／公視人生劇展－3天2夜

謝俊慧／公視人生劇展 淚滴卡卡

【迷你劇集／電視電影新進演員獎】

王渝屏／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子

王渝萱／你的孩子不是你的孩子-孔雀

梁湘華／公視人生劇展 最美的風景

黃泰維／閃焰假面

劉修甫／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子

【戲劇節目導演獎】

王小棣／20之後

林君陽／我們與惡的距離

林宏杰／客家劇場－日據時代的十種生存法則

葉天倫／雙城故事

廖士涵、郭春暉／種菜女神

【迷你劇集／電視電影導演獎】

施立／野雀之詩

許肇任／憤怒的菩薩

陳慧翎、余慧君／你的孩子不是你的孩子－貓的孩子

詹淳皓／公視人生劇展第一響槍

鄭文堂／奇蹟的女兒

【戲劇節目編劇獎】

王小棣、溫郁芳、張可欣、陸儀、吳怡靜、許景惠／20之後

吳宏智／菜頭梗的滋味

呂蒔媛／我們與惡的距離

陳怡妤、林佳慧、陳玲慧、范芷綺、葉丹青、葉天倫／雙城故事

陳南宏、吳岱芸、徐凱嘉、林宏杰、吳宗叡／客家劇場-日據時代的十種生存法則

【迷你劇集／電視電影編劇獎】

吳宗叡、陳南宏／公視新創短片-最後一次溫柔

莊翔安／媽媽桌球

澎恰恰、周以文／眾神的停車位

簡士耕／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子

靳家驊／華視金選劇場-夏之橘

【自然科學及人文紀實節目主持人獎】

白心儀／地球的孤兒

吳奕蓉／幕後有藝思

呂捷、王偊菁／呂讀台灣

阮安祖／在台灣站起 New Face in Taiwan

簡上仁／福爾摩沙音樂廳

【兒童少年節目主持人獎】

Lan-pao【薛紀綱】／Kakudan時光機

小兵【薛紀綱】、王湘涵、亞里【廖敏君】／下課花路米-博物館大驚奇

王伯源／伯源哥哥的祕密屋

向日葵【向盛言】／小O事件簿

香蕉哥哥【林掄元】、左左【謝佐妮】、右右【謝佑妮】／就是要PLAY

【生活風格節目主持人獎】

Alana／Follow Alana 愛遊世界

大霈【李霈瑜】／水下三十米

王少偉／台灣第一等

李四端／四端紅人會

陳濂僑、王曉書、李佳吉／聽聽看

【綜藝節目主持人獎】

吳宗憲、陳漢典、LULU【黃路梓茵】／綜藝大熱門

浩子【謝炘昊】、乱彈阿翔【陳泰翔】／台灣金頌

曾國城、巴鈺／一袋女王|

黃子佼、卜學亮／超級同學會

蕭敬騰、林宥嘉、Lulu【黃路梓茵】／聲林之王

【益智及實境節目主持人獎】

吳宗憲、KID【林柏昇】、小鬼【黃鴻升】／綜藝玩很大

胡瓜【胡自雄】、瑪莉亞【葉欣眉】／歡樂智多星

浩子【謝炘昊】、阿翔【陳秉立】／綜藝新時代

楊貴媚、SOAC、張軒睿／阮三个

黄子佼、吳姍儒／一呼百應

節目獎

【戲劇節目獎】

20之後

我們與惡的距離

客家劇場－日據時代的十種生存法則

菜頭梗的滋味

雙城故事

【迷你劇集獎】

老鼠捧茶請人客

奇蹟的女兒

魂囚西門

憤怒的菩薩

【電視電影獎】

公視人生劇展第一響槍

公視新創短片《暴好人》

你的孩子不是你的孩子－貓的孩子

野雀之詩

華視金選劇場－夏之橘

【自然科學紀實節目獎】

台灣的前世今生

打開社會事件S檔案

列印未來進行式

地球的孤兒

驚奇VR生態館

【人文紀實節目獎】

吹過島嶼的歌

我們的島 穿梭島嶼二十年

農村的遠見

樹說新語

藝術很有事

【兒童少年節目獎】

Kakudan時光機

下課花路米-博物館大驚奇

小O事件簿

台灣特有種

就是這YOUNG

【生活風格節目獎】

Alana／Follow Alana 愛遊世界

大霈【李霈瑜】／水下三十米

王少偉／台灣第一等

李四端／四端紅人會

陳濂僑、王曉書、李佳吉／聽聽看

【綜藝節目獎】

吳宗憲、陳漢典、LULU【黃路梓茵】／綜藝大熱門

浩子【謝炘昊】、亂彈阿翔【陳泰翔】／台灣金頌

曾國城、巴鈺／一袋女王

黃子佼、卜學亮／超級同學會

蕭敬騰、林宥嘉、LULU【黃路梓茵】／聲林之王

【益智及實境節目獎】

吳宗憲、KID、小鬼／綜藝玩很大

胡瓜、瑪莉亞／歡樂智多星

浩子、阿翔／綜藝新時代

楊貴媚、SOAC、張軒睿／阮三个

黃子佼、吳姍儒／一呼百應

【動畫節目獎】

小兒子

吉娃斯愛科學：飛鼠學校

米米系列

特別獎

【終身成就獎】

張小燕

技術類

【非戲劇類節目導演獎】

白心儀、林奕勳、李孟唐／地球的孤兒

柯金源／紀錄觀點 前進

楊守義、STEFANO CENTINI／透視內幕 衛武營國家藝文中心

劉嵩／農村的遠見

盧曉筠／臺灣部落寶藏第2季

【非戲劇類節目導播獎】

李麗芳／台視17Q

周天麟／公視表演廳 代孕城市

梁遠毅／音樂Band Band Band

陳星鳳／台灣金頌

黃慧娟／公視表演廳 預期未來 龔鈺褀創作音樂會

【戲劇類節目攝影獎】

王逸帆／公視學生劇展-無塵之地

高子皓、陳克勤、古曜華／我們與惡的距離

趙冠衡／靈佔

韓紀軒／憤怒的菩薩

簡正傳、簡新祐／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子

【非戲劇類節目攝影獎】

何明瑞、吳政儒／農村的遠見

李景白、黃駿樺／水下三十米

張永明／臺灣部落寶藏第2季

楊守義、呂世民、陳毅軒、王志仁、萬俊明／透視內幕 衛武營國家藝文中心

楊守義、彭之軒、LUCAS KAO、陳耀寬、凌柏瑋／透視內幕 棲蘭秘境馬拉松

【戲劇類節目剪輯獎】

吳姿瑩／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子

李俊宏／我們與惡的距離

李培㚤／公視學生劇展-無塵之地

林均珮、張家銘／人際關係事務所

陳博文／握三下，我愛你

【非戲劇類節目剪輯獎】

林植青／透視內幕 棲蘭秘境馬拉松

林植青／透視內幕 衛武營國家藝文中心

洪瑞憶／呦呦自在楊英風

陳巧薇／樹說新語

廖榮祺／音樂Band Band Band

【音效獎】

周震／野雀之詩

高偉晏、孫紹庭、黃偉恆、陳彥竹、陳亦偉／魂囚西門

高偉晏、張劭庭、嚴唯甄／公視新創短片-最後一次溫柔

楊以瑄、王希文／公視新創短片《年尾巴》

魏如萱、史旻玠、鄭元凱／你的孩子不是你的孩子-媽媽的遙控器

【燈光獎】

丁海德／憤怒的菩薩

李奇祥／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子

李麟／公視新創電影-無法辯護

許世明／靈佔

葉明廣／我們與惡的距離

【美術設計獎】

尤稚儀／野雀之詩

吳若昀、黃明仁、賴琬婷、王重治、姚良奇、林佳齡／你的孩子不是你的孩子-貓的孩子

張軼峰／奇蹟的女兒

陳昱翔、蔡佩蓁／公視學生劇展-無塵之地

羅文璟、潘胤余／我們與惡的距離

【節目創新獎】

台灣特有種

我們與惡的距離

時光台灣

電視音樂專輯

聲林之王

下載：

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