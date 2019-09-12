身為導師、律師、民宿業者等，如果可以透過更簡單的方式，來讓學生、客人預約時段，會不會比 Email、電話一來一往更有效率呢？今天要來跟大家分享這款預約工具「YouCanBook.me」，可以快速產生專屬預約網頁，並同步 Google 行事曆，你哪天可以預約、哪天沒空檔，通通清清楚楚寫在上面，預約者可以直接點擊空檔時間預約，且被預約的時段會立即同步到 Google 行事曆。如此強大的工具，真的是大學老師、有預約需求的業者都超適合阿，跟小編一起來看看這款強大、免費的工具吧！

△ 有這樣一個即時預約頁面，哪個時段有空檔，真的都清清楚楚！趕快跟著小編來看看如何申請一個自己的專屬預約頁面～

建立帳號

△ 首先，進入 YouCanBook.me 註冊頁面，註冊一個免費帳號。建議用 Google 快速註冊，好處是可以同步 Google 行事曆。

編輯自己的預約頁面

△ 免費帳號可以建立一個預約頁面，對於一般的使用者來說，一個預約頁面已經很足夠啦。註冊完畢之後登入，點擊「Edit settings」來編輯你的預約頁面。

自訂網址、標題、說明

△ 現在開始，就可以自己編輯自己的預約頁面了，包含網址、標題、說明，通通都可以自訂，右邊會有即時預覽縮圖，可以即時查看編輯後的狀態。

自動同步 Google 行事曆的無空檔時間

△ 若你常用 Google 行事曆來安排一天的行程，那你絕對會愛死這個功能，點擊左側的「Calendar&Teams」勾選同步 Google 行事曆，YouCanBook.me 會自動偵測行事曆中有行程的「時間」及「日期」，並自動把「預約頁面」這些時間顯示為「無法預約」。

預約後自動在 Google 行事曆建立備忘錄

△ 當有人完成預約後，你可以在這裡勾選你要建立的 Google 行事曆，這樣一但有人預約，你只要查看 Google 行事曆就不會開天窗 XD

△ 同步 Google 行事曆後，已經有行程的時段，就會變成無法點擊（預約）的淺色區塊。

設定可預約的空檔時段

△ 進入 Availability 可以設定自己可接受預約的時段。

△ 再往下滑可以設定每天的休息時段。

設定每次預約分鐘數

△ 預設的預約時段是以每次 60 分鐘為單位，可以依照自己的需求，來更改預設的分鐘數。

設定預約者資訊

△ 預約者預約之後，可以設定你想知道的資訊，例如：是誰預約的、學號多少、聯絡電話等。可以在左側的「Booking Form」的 Question 裡面編輯。

編輯成功預約訊息

△ 預約者成功預約之後，可以自訂訊息給預約者。

設定 Google 行事曆備忘錄形式

△ 甚至連 Google 行事曆的活動內容，都可以編輯成你自己習慣的格式。

完成設定，讓預約網頁上線

△ 完成所有設定之後，點擊右上方的「Offline」切換到「Online」就可以讓預約上線囉！接下來只要把你的專屬「預約網址」公佈出去，大家就可以開始預約啦！

△ 預約者點擊進去預約網址後，就能夠開始預約（如上圖），白色的地方為可點擊預約的時間，若已經有人預約的話，就會變為灰階無法預約，這麼方便的預約工具，如果你是老師、律師、業者等有預約需求的行業，這款工具絕對非常適合你！趕快收下它吧～

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