網路詐騙無所不在，包含網頁、Email、簡訊等，但是今天小編要和大家分享的，是透過大家可能每天都在用的 Google 日曆，進行網路惡意攻擊，如果你的 Google 日曆出現不明的「行程邀請」，並帶有不明連結時，就要非常小心。今天小編要來跟大家分享，如何讓你的 Google 日曆更安全，將預設的開放性設定關閉，預防這樣的網路釣魚再次出現。

△ 首先開啟你的 Google 日曆，看到右上方的「設定」圖示，點擊下去開啟設定。

△ 找到左側「一般」選項，然後看到右側「活動設定」的位置下面，看到「自動新增邀請」這個欄位，預設為「是 」，請點擊下拉選單，將選項改為「不，只顯示我已經回覆的邀請」，這樣就完成設定啦！

預設的「是」選項，只要任何人將你邀請加入行程，就會自動出現於 Google 日曆。調整之後，則需要在 Email 裡面確認參加邀請才會同步在日曆上。

△ 如果你在 Google 日曆上看到不明邀請，而且還帶有奇怪的連結，可以點擊右上角 X 左邊的功能選單。

△ 按下「回報為垃圾內容」即可刪除，並且發起此邀請的帳號，就會被 Google 進行審查，降低其它人受騙的機會。幾乎大部分的詐騙，都是利用人性貪心的心態，因此只要看到恭喜中獎、恭喜你獲得 XXX 等出現在網站、簡訊、Email 等，就必須把自己的警覺心拿出來，避免被騙啦！

大家趕快點擊下方的連結，進入你的 Google 日曆設定中，將預設的自動新增邀請功能關閉吧！

傳送門：進入 Google 日曆設定