寶可夢大亂戰SP 正式降臨 iOS，單手就能抓超輕鬆！

2019-07-28 06:06:11 9M87

寶可夢大亂戰SP

你喜歡寶可夢嗎？主打「單手」就能玩的「寶可夢大亂戰SP」你有跟到嗎？每一個關卡都能捕捉到不同的寶可夢，不用出門抓寶，就能輕鬆享受寶可夢帶來的樂趣，在 iOS、Android 兩大系統中，都能免費下載遊玩，如果你玩膩了傳統的寶可夢，或許可以試試這款玩法全然不同的手遊，大人和小孩都滿適合的！趕快來下載囉～

單手操作

寶可夢大亂戰SP 下載

△ 寶可夢大亂戰SP 主打單手操作，一隻手就能操控寶可夢前進方向、攻擊等，看見敵人寶可夢時，只要輕點螢幕就可以進行攻擊。不必擔心不會玩的問題，在 Google Play、App Store 下載後，就馬上有新手教學囉，但我個人覺得是滿簡易的，真的只要點擊螢幕就可以操作！

寶可夢大亂戰SP 連動

△ 每一個關卡都有不同的寶可夢關主（魔王），目的就是打敗關主，並在每一關獲得全新、不同的寶可夢！

寶可夢大亂戰SP iOS

△ 每個寶可夢都有不同的屬性，蒐集不同屬性的寶可夢，能夠更容易擊倒下一個關卡的大魔王！

強化自己的寶可夢

寶可夢大亂戰SP 官網

△ 每過一個關卡，就可以獲得約 3 隻寶可夢，還可以替自己的寶可夢命名，我個人覺得算是滿可愛的功能，另外只要通過關卡，就有機會獲得齒輪礦石，對齒輪礦石進行加工，就能得到可以讓寶可夢變得更強的「力量齒輪」，還能加工出可以叫出使用強大招式的「鏡影齒輪」，用「力量齒輪」和「鏡影齒輪」來強化你的寶可夢，也是遊戲中的樂趣和目的之一！

兩個禮拜替換一次的冒險島嶼及海域

寶可夢大亂戰SP 連動P

△ 在主畫面中，可以看到目前自己所擁有的寶可夢，點擊挑戰可以查看目前的任務、領取任務獎勵等。最棒的是對玩家來說不怕玩膩，因爲探險的島嶼，每兩個禮拜就會替換一次，在新的島上，有機會能夠發現沒見過的寶可夢、更強的寶可夢，到各種不同的島嶼和海域去冒險，收集更多寶可夢也是遊戲目的之一，總之就是讓自己的寶可夢變多、變強就對啦。

寶可夢大亂戰SP 下載

下載：
寶可夢大亂戰SP （App Store 下載）
寶可夢大亂戰SP （Google Play 下載）

https://www.pokemon-scramblesp.jp/tc/

寶可夢大亂戰SP 正式降臨 iOS，單手就能抓超輕鬆！ 相關文章

訪客留言

寶可夢大亂戰SP 正式降臨 iOS，單手就能抓超輕鬆！ 參考資料

寶可夢大亂戰SP
『ポケモンスクランブルSP』公式サイト/寶可夢大亂戰SP ... 商品名稱 寶可夢大亂戰SP 遊戲類型 動作RPG 對應OS iOS / Android 售價 免費 ※部分內容需付費購買。 製作 Ambrella
Pokémon GO - Google Play 應用程式
... 中捕捉寶可夢、參加寶可夢對戰，成為寶可夢訓練家的一份子吧！ Pokémon GO在世界各地的下載次數高達8.5 ... 寶可夢大亂戰SP The Pokemon Company 寶可夢大亂戰系列最新作品在手機上登場！到各式各樣的島嶼和海域去冒險，尋找強大又稀有的寶可夢 ...
寶可夢大亂戰SP 正式於 iOS 推出，單指即可遊玩（遊戲介紹）
先前已經搶先於 Android 推出的「 寶可夢大亂戰SP 」，稍早也正式登陸 iOS 平台了！操作超簡單，用一手即可完成的，你只需要點選寶可夢要攻擊的對象以及閃躲，其餘前進、捕捉寶可夢等等之類都會自動完成，即使是小朋友也能快速上手，下面也快速介紹 ...
《寶可夢亂戰 SP》Andorid 版正式上架！ ⋆ Pokemon Hubs 寶可夢
寶可夢大亂戰 SP是一款免費遊戲，你將扮演冒險家的角色。你的任務是發現新的島嶼，以及居住在這些未被發現的各種寶可夢。通過簡單的單擊操作進行戰鬥，讓敵對玩具寶可夢加入成為伙伴，而每一隻寶可夢的強度和可以學到的招式都不同。
寶可夢阿伯要改玩這款遊戲了？全新手遊《寶可夢大亂戰 SP》來了 | 自由電子報 3C科技
... 寶可夢系列的新款手機遊戲《Pokémon Rumble Rush》、中文名稱為《寶可夢大亂戰 SP》，遊戲採免費下載，並支援 Android、iOS 雙平台。現在， 支援 Android 手機的《寶可夢大亂戰 SP》App，已率先於 Google Play Store 澳洲地區上架，其他地區、以及 ...
寶可夢大亂戰SP - GNN新聞 - 巴哈姆特
由The Pokémon Company 發行，Ambrella 製作的《寶可夢大亂戰SP（ポケモンスクランブルSP）》（iOS / Android）繼Google Play 商店後，近日正式&nbsp;...
寶可夢新手遊《寶可夢大亂戰SP》 無預警上架雙平台｜蘋果新聞網｜蘋果日報
寶可夢創造了龐大的手遊商機，除了現有的6款外，昨(15)日更無預警在Google Play、App Store上架新作《寶可夢大亂戰SP》(原名：ポケモンスクランブルSP)，分類為動作遊戲，採免費下載、遊戲內付費制，但目前尚未開放下載，官方網站表示本作將於近期推出。
@寶可夢大亂戰SP 哈啦板- 巴哈姆特
未登入的勇者，要加入2 樓的討論嗎？ ◅▻. 1. 板務人員：歡迎申請板主. 精華區有0 筆文章目前無人維護，申請組長。 看他的文; 收藏文章; 檢舉文章. 刪除文章; 編輯&nbsp;...
【iOS】寶可夢大亂戰SP - 巴哈姆特
在這個世界，存在著許多未知的島嶼！以強大寶可夢和無限好奇心為武器，前往有著各式各樣寶可夢的未知島嶼冒險吧！ ▽單手操作就能享受戰鬥的爽快感 ...
任天堂推出全新Pokemon 手遊！寶可夢大亂戰SP 要來了！ - New ...
現在iOS/Android 也會推出，暫時iOS 未上架，但Android 版已在澳洲推出，相信其他地區很快便上推出。 ... 冒險，只要一隻手就可以自在地操控寶可夢，操控不斷前進的寶可夢過關斬將！ 應用名稱：寶可夢大亂戰SP; 應用類別：動作遊戲; 下載位置：App Store（ ... 全球首個免費開源iOS 應用防火牆Lockdown App 上架