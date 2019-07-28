你喜歡寶可夢嗎？主打「單手」就能玩的「寶可夢大亂戰SP」你有跟到嗎？每一個關卡都能捕捉到不同的寶可夢，不用出門抓寶，就能輕鬆享受寶可夢帶來的樂趣，在 iOS、Android 兩大系統中，都能免費下載遊玩，如果你玩膩了傳統的寶可夢，或許可以試試這款玩法全然不同的手遊，大人和小孩都滿適合的！趕快來下載囉～

單手操作

△ 寶可夢大亂戰SP 主打單手操作，一隻手就能操控寶可夢前進方向、攻擊等，看見敵人寶可夢時，只要輕點螢幕就可以進行攻擊。不必擔心不會玩的問題，在 Google Play、App Store 下載後，就馬上有新手教學囉，但我個人覺得是滿簡易的，真的只要點擊螢幕就可以操作！

△ 每一個關卡都有不同的寶可夢關主（魔王），目的就是打敗關主，並在每一關獲得全新、不同的寶可夢！

△ 每個寶可夢都有不同的屬性，蒐集不同屬性的寶可夢，能夠更容易擊倒下一個關卡的大魔王！

強化自己的寶可夢

△ 每過一個關卡，就可以獲得約 3 隻寶可夢，還可以替自己的寶可夢命名，我個人覺得算是滿可愛的功能，另外只要通過關卡，就有機會獲得齒輪礦石，對齒輪礦石進行加工，就能得到可以讓寶可夢變得更強的「力量齒輪」，還能加工出可以叫出使用強大招式的「鏡影齒輪」，用「力量齒輪」和「鏡影齒輪」來強化你的寶可夢，也是遊戲中的樂趣和目的之一！

兩個禮拜替換一次的冒險島嶼及海域

△ 在主畫面中，可以看到目前自己所擁有的寶可夢，點擊挑戰可以查看目前的任務、領取任務獎勵等。最棒的是對玩家來說不怕玩膩，因爲探險的島嶼，每兩個禮拜就會替換一次，在新的島上，有機會能夠發現沒見過的寶可夢、更強的寶可夢，到各種不同的島嶼和海域去冒險，收集更多寶可夢也是遊戲目的之一，總之就是讓自己的寶可夢變多、變強就對啦。

下載：

寶可夢大亂戰SP （App Store 下載）

寶可夢大亂戰SP （Google Play 下載）

https://www.pokemon-scramblesp.jp/tc/