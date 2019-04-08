不管是企畫書、報告，習慣上都會編上頁碼，但往往第一頁都是封面頁，其實是不需要頁碼的，這時該怎麼辦呢？除了額外做一個封面檔案之外，其實同一份文件可以設定第一頁不顯示頁碼，設定方法也非常的簡單，本篇將教大家如何設定喔！

△ 工具列【版面配置】中點選「版面設定」旁的符號。

△ 在【版面配置】中勾選「第一頁不同」。

△ 在「第二頁」中工具列【插入】中【頁碼】，可以選擇出現在頁面頂端或底端，及靠左、置中或靠右（範例將提供頁面底端及居中）

小提醒：因前步驟中設定「第一頁不同」，一定要在第一頁以外插入頁碼，否則就只有第一頁會出現頁碼

△ 對比一下，可以發現第一頁的確沒出現頁碼，第二頁出現 2 的頁碼。

△ 如果要改變頁碼，只要在數字上點選右鍵，點選【編輯頁尾】。

△ 接著反白頁碼，右鍵點選【頁碼格式】。

△ 從「頁碼編排方式」中去調整，設定封面頁為 0，這樣第二頁就會出現頁碼 1。

△ 設定完成後，接下去的頁數就會自動編排頁碼，這樣就順利完成囉！

範例下載：

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