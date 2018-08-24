LINE 8.12.0 展現更多個人風格，個人畫面改版、刪除群組資料，iOS 用戶獨享照片打卡功能！

2018-08-24 09:54:22 9M87
LINE 8.12.0 更新有什麼功能

日前 LINE 有新版本可以更新，你開始動作了沒有？這一次的更新有了小明顯的變化，像是個人畫面改版，讓封面主題無邊際放大，群組裡那些佔空間的數據資料也可以依照時間來清除，更厲害的是 iOS 用戶還搶先享有照片打卡貼紙的功能！不過小編發現這個更新並不是自動的，需要去 Apple Store 或 Google Play 下載更新～那麼就快跟我們一起搶先看看這些更新內容吧！


首先來確認一下你手機中的 LINE 是哪個版本：
LINE更新功能整理

△ 進入 LINE ，到「其他」再按右上角的齒輪進行設定。在設定的最下面有個「關於 LINE」，點下。最右邊的圖片就是顯示版本的畫面啦～上面的示意圖是小編已經更新過的，因此版本是最新的 8.12.0 ，若你的還是舊版，那就趕快跟去更新一下吧！（LINE 電腦免安裝版走這裡

LINE

△ 9m87 的 LINE 這次沒有自動更新，小編使用 Android 的朋友也沒有，因此我們必須自行去 Apple Store 或 Google Play 下載更新。這次更新的內容滿豐富的，可以在 App 介紹的地方查看版本更新的內容。

不管你更新完了沒，都可以來了解一下 LINE 8.12.0 版有什麼特殊的地方呦！一起往下看吧～

LINE 8.12.0 更新有什麼功能

△ 更新特色一：個人檔案主頁畫面滿版，更大更有質感！左邊是未更新就版 LINE 個人主頁的畫面，右邊就是新版的啦，封面照片佔滿了整個螢幕，我覺得感覺起來乾淨利落，不像舊版是跳出視窗的感覺，滿好的。

LINE更新

△ 除了個人檔案主頁畫面滿版之外，群組也有主頁封面照片可以放喔！一樣也是滿版的方式顯示。

LINE

△ 瀏覽別人的個人檔案主頁時，點擊「投稿」看朋友的動態發文，往上滑或是點擊「照片 影片」可以查看朋友動態發的照片。

LINE打卡貼紙

△ 更新特色二：刪除群組的資料，釋放更多手機記憶體空間！在群組點擊設定，找到「刪除資料」。

LINE打卡貼紙

△ 可以手動選擇要刪掉照片、影片或是檔案，還可以選擇要刪除哪個區間的檔案，像是太舊的就可以 OUT ，最近半年的可能還會回頭查看，因此先留著，很人性化的設計。

LINE打卡貼紙

△ 更新特色三：iOS 用戶限定，照片可以加上打卡貼紙！在聊天對話視窗中，選擇傳送照片前，點擊下方的一個笑臉貼紙按鈕，可以對這張照片貼上打卡貼紙，也就是顯示當天時間、地點或是位置的貼圖，滿多種可以選擇。但這項功能目前只支援蘋果手機用戶， Android 尚未支援，需要再等等呦～

LINE打卡貼紙

△ 點擊貼圖還可以更換風格，像小編示範的這張貼圖，點擊下去後可以更換成顯示不同格式的日期～不同貼紙也有不同的變化，一定可以挑到你所需要的！

以上就是 LINE 8.12.0 在 8 月 20 發佈的更新內容，9m87 最喜歡的就是照片加上打卡貼圖的部分啦！送給親朋友好的同時，可以輕鬆加上地點或時間，就像是打卡一樣，簡單又可愛！只是目前只給 iOS 用戶使用～ LINE 的各項功能以及版面設計越來越多元，之後應該還有更多個人化的更新可以值得期待～

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