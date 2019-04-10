LINE 長截圖全新功能在 iOS 推出，內建馬賽克、匿名功能不怕敏感資料外露

2019-04-10 05:08:10 9M87

LINE長截圖方法

LINE 可以說是已經存在每個台灣人的日常生活中，不免在分享 LINE 訊息時，截圖給朋友也是相當常見的功能，今天 LINE 截圖新功能登場啦！LINE 在 iOS 系統推出「長截圖」功能（iOS 9.5.0 以上版本），對於喜愛分享對話，每次都要將一段對話分開截圖的人來說，方便性大大提升，此外也內建馬賽克、匿名功能等，全面提升截圖分享體驗！趕快來看看如何使用吧！

如何使用 LINE 全新截圖功能？

LINE長截圖方法

△ 目前此功能只有 iOS 限定，使用 Android 的人就再等等啦！隨意開啟一個對話視窗，長按之後就可以看到新增的截圖選項。

LINE匿名截圖

△ 選擇對話的開始位置及結束位置，就可以完整的截圖對話，終於不用再分開截圖啦！

LINE匿名截圖

△ 比起之前都要分成好幾張圖片截圖，還要記得上一張截到哪一段文字，長截圖新功能真的方便很多！

LINE長截圖 iOS

△ 另外在送出截圖前，還內建了「匿名處理」功能，可以直接將傳送者的姓名遮蔽掉，如此一來就不用擔心群組內的朋友名稱曝光。（之前實驗室就有匿名截圖功能：LINE 新功能未對外公開，搶先手動開啟 「匿名截圖」 對話串，Po 到爆料公社更方便啦！

LINE匿名截圖

△ 除了匿名功能之外，與一般圖片一樣，可以在上面用筆刷塗鴉、畫記。

LINE截圖馬賽克

△ 最令人有感的是，對話內容中的某些隱私資訊，也新增了「馬賽克」功能，讓我們可以直接塗掉，不需要再用第三方 APP 編輯，全部的動作都在 LINE 裡面就可以完成啦！大家趕快開啟你的 LINE 體驗全新功能吧！

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