Copy-Image 右鍵直接複製圖片，取用圖片更偷懶一個步驟

2018-05-21 01:41:05 哇哇
Copy-Image 右鍵直接複製圖片

不知道大家是否知道，Facebook 可以直接貼上圖片取代上傳圖片？不過你複製的內容必需是圖片，這樣的方式也可以直接用在 Gmail 的圖片附件，或是 LINE 的圖片傳送，我個人覺得這樣使用頗方便的，不過以往我都得先開啟圖片之後（編輯器或是圖片瀏覽器），再透過 Ctrl + C 來複製圖片，Copy-Image 這工具可以讓簡單一點，當點選檔案右鍵之後就可以直接複製圖片到剪貼簿當中，之後就能快速使用圖片囉！


Copy-Image 右鍵直接複製圖片
一般狀態選取到一個檔案，複製的是檔案路徑，安裝 Copy-Image 之後，會在右鍵選單多一個 Copy Image 的選項，這樣就能快速複製整張圖片囉！這小功能對我來說還頗實用的。

https://github.com/Jay-Rad/Copy-Image

免安裝版：
Copy-Image.rar（MediaFire下載）
Copy-Image.rar（Rapidgator下載）
Copy-Image.rar（YunFile下載）
Copy-Image.rar（本站下載）
檔案大小：31 KB

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