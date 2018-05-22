每個人多多少少有堅持的習慣，譬如我有個朋友他無法他的電腦中有空白資料夾，若是空白的一定要刪掉！你也會這樣嗎？Empty Folder Finder 是一套可以幫助他的好工具，他能掃描電腦中的空白資料夾，掃描之後也能方便的直接刪除，若你也有無法接受空白資料夾的強迫症，靠這套工具來解放你吧！
掃描後會出現一個視窗清單，直接選取後就可以 Delete 刪除囉！不得不說清理也很方便唷～
https://lucent.rocks/
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