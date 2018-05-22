Empty Folder Finder 4.0.0 無法忍受空白資料夾，你也會嗎？

2018-05-22 03:16:42 哇哇
移除空白資料夾

每個人多多少少有堅持的習慣，譬如我有個朋友他無法他的電腦中有空白資料夾，若是空白的一定要刪掉！你也會這樣嗎？Empty Folder Finder 是一套可以幫助他的好工具，他能掃描電腦中的空白資料夾，掃描之後也能方便的直接刪除，若你也有無法接受空白資料夾的強迫症，靠這套工具來解放你吧！


移除空白資料夾
使用方式超簡單，開啟軟體之後選取要掃描的硬碟或是目錄，之後按下 Go! 就會開始掃描！其實除了掃描空白資料夾之外，他也能設定掃描目錄內少於幾個檔案，或是目錄內的檔案容量小於多少之類的，有這樣的附加功能也超級厲害的，找零碎的檔案也超級快速！

移除空白資料夾

掃描後會出現一個視窗清單，直接選取後就可以 Delete 刪除囉！不得不說清理也很方便唷～

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檔案大小：172 KB

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