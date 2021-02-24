不管是工作或是學業，大家都有機會上台做簡報，PPT 簡報是不能少的，前幾天有網友問我說，能不能將 PPT 簡報檔案轉成影片呢？當然沒有問題，這時候請使用 Apeaksoft PPT to Video Converter 專用的簡報轉影片工具，只要將 PPT 簡報檔案拖曳到軟體之中，透過簡易的設定，很快就能將簡報影片轉換成影片，就能透過影片的形式來分享，若你曾經累積很多作品簡報，透過這工具通通製作成影片也別有一番風情呢！

△ 開啟活動頁面之後，填入名稱與信箱，同意隱私條款之後點選 Get Now，這步驟要請大家自己完成，因為每個人取得的序號會是不同的唷！

△ 之後就可以在信箱中取得這次活動的序號，安裝版與免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後會跳出註冊視窗，點選 Register 來註冊。

△ 貼入剛剛所取得的活動序號，點選 Register 來註冊。

△ 註冊成功可以看到以上視窗。

△ 軟體第一步驟是會詢問你要製作 DVD 還是製作影片檔案？就依照自己的需求來選擇。

△ 免安裝版可能無法順利偵測是否已經安裝 PowerPoint，如果有遇到這樣的問題，請使用安裝版。正確的開啟後就可加入要轉換的 PTT 簡報檔案，之後 Next 下一步繼續。

△ 接著進入影片的設定，可以調整每張簡報的影片時間，或是透過 Advanced 模式自己手動調整速度，可以同時可以自己額外錄製語音，到時候合併在一起就更棒了！Video Setting 可ˇ調整片的輸出格式與大小，這就調整到自己的需求，設定完成後 Start 開始進行轉換。

△ 最後就是等待轉檔完成，這樣 PPT 簡報轉換影片就完成囉！

https://www.apeaksoft.com/ppt-to-video-converter/

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