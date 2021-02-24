簡報轉影片 Apeaksoft PPT to Video Converter

不管是工作或是學業，大家都有機會上台做簡報，PPT 簡報是不能少的，前幾天有網友問我說，能不能將 PPT 簡報檔案轉成影片呢？當然沒有問題，這時候請使用 Apeaksoft PPT to Video Converter 專用的簡報轉影片工具，只要將 PPT 簡報檔案拖曳到軟體之中，透過簡易的設定，很快就能將簡報影片轉換成影片，就能透過影片的形式來分享，若你曾經累積很多作品簡報，透過這工具通通製作成影片也別有一番風情呢！

限時免費：https://www.apeaksoft.com/special/gotd/ppt-to-video-converter/

簡報轉影片 Apeaksoft PPT to Video Converter

△ 開啟活動頁面之後，填入名稱與信箱，同意隱私條款之後點選 Get Now，這步驟要請大家自己完成，因為每個人取得的序號會是不同的唷！

簡報轉影片 Apeaksoft PPT to Video Converter

△ 之後就可以在信箱中取得這次活動的序號，安裝版與免安裝版可以到文末下載。

簡報轉影片 Apeaksoft PPT to Video Converter

△ 開啟軟體後會跳出註冊視窗，點選 Register 來註冊。

簡報轉影片 Apeaksoft PPT to Video Converter

△ 貼入剛剛所取得的活動序號，點選 Register 來註冊。

簡報轉影片 Apeaksoft PPT to Video Converter

△ 註冊成功可以看到以上視窗。

簡報轉影片 Apeaksoft PPT to Video Converter

△ 軟體第一步驟是會詢問你要製作 DVD 還是製作影片檔案？就依照自己的需求來選擇。

簡報轉影片 Apeaksoft PPT to Video Converter

△ 免安裝版可能無法順利偵測是否已經安裝 PowerPoint，如果有遇到這樣的問題，請使用安裝版。正確的開啟後就可加入要轉換的 PTT 簡報檔案，之後 Next 下一步繼續。

簡報轉影片 Apeaksoft PPT to Video Converter

△ 接著進入影片的設定，可以調整每張簡報的影片時間，或是透過 Advanced 模式自己手動調整速度，可以同時可以自己額外錄製語音，到時候合併在一起就更棒了！Video Setting 可ˇ調整片的輸出格式與大小，這就調整到自己的需求，設定完成後 Start 開始進行轉換。

簡報轉影片 Apeaksoft PPT to Video Converter

△ 最後就是等待轉檔完成，這樣 PPT 簡報轉換影片就完成囉！

https://www.apeaksoft.com/ppt-to-video-converter/

安裝版：
Apeaksoft PPT to Video Converter 1.0.6.exe（GOOGLE下載）
Apeaksoft PPT to Video Converter 1.0.6.exe（1DRV下載）
Apeaksoft PPT to Video Converter 1.0.6.exe（MEDIAFIRE下載）
Apeaksoft PPT to Video Converter 1.0.6.exe（RAPIDGATOR下載）
Apeaksoft PPT to Video Converter 1.0.6.exe（MEGA下載）
檔案大小：169.87 MB

免安裝版：
Apeaksoft PPT to Video Converter 1.0.6.7z（GOOGLE下載）
Apeaksoft PPT to Video Converter 1.0.6.7z（1DRV下載）
Apeaksoft PPT to Video Converter 1.0.6.7z（MEDIAFIRE下載）
Apeaksoft PPT to Video Converter 1.0.6.7z（RAPIDGATOR下載）
Apeaksoft PPT to Video Converter 1.0.6.7z（MEGA下載）
檔案大小：156.53 MB

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